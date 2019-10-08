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Мачин: «У нас есть время, чтобы вылезти со дна таблицы»

сегодня, 16:17

Новый главный тренер «Эспаньола» Пабло Мачин прокомментировал свое назначение на пост руководителя команды.

Я прихожу в клуб, который богат историей. У меня есть огромное желание вернуть «Эспаньол» на то место, которое он заслуживает. Этот клуб много лет не играл в Европе, и мы не можем пожертвовать Лигой Европы. Если футболисты будут показывать свой уровень, мы поборемся в обоих турнирах. У нас есть еще много времени, чтобы вылезти со дна таблицы чемпионата Испании.

Мы понимаем, что должны работать больше, чем другие команды, чтобы исправить ситуацию. Ни один тренер не может сразу превратить осла в гоночного коня. Но у моих футболистов есть способности, и я должен сделать так, чтобы они вновь поверили в себя. Еще одна моя цель — вернуть болельщиков на стадион. Когда на наши игры будут приходить по 27 тыс. фанатов, я буду счастлив.

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ДАША Д
ДАША Д
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сегодня в 16:57
Как всегда - планы грандиозные.
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