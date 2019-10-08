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Луческу прокомментировал слухи с «Динамо»

сегодня, 16:08

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал слухи о том, что он может возглавить московское «Динамо».

Я ни о чем не знаю и не хочу давать комментарии на тему того, чего нет.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
   209 / 999
сегодня в 16:50
С Луческу у Динамо ничего бы не вышло. Румын уже давно не тренер, а пристарелый физрук который не способен уже игроков по именам запомнить, а вы его в тренера записываете. Лучше тогда Марадонну пригласите, с ним хоть весело будет.
Vladimir808
Vladimir808
   329 / 999
сегодня в 16:33
Ну и отлично!!!
Отдыхай Мирча, не надо в Динамо!!!)
(Агенты суетятся из Румынии, и Дана сватают.)))))
drug01
drug01
   121 / 999
сегодня в 16:33
Все и так ясно,????! Для Динамо нужен наш тренер!!!
красавчик серж
красавчик серж
   296 / 999
сегодня в 16:32
Слухи-мухи.
...................
EAGinLE
EAGinLE
   37 / 999
сегодня в 16:31
Все может быть .
iri13
iri13
   56 / 999
сегодня в 16:24
Ну и не надо))
Mangur
Mangur
сегодня в 16:13
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