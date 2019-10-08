Луческу прокомментировал слухи с «Динамо»

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал слухи о том, что он может возглавить московское «Динамо».
Я ни о чем не знаю и не хочу давать комментарии на тему того, чего нет.
Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал слухи о том, что он может возглавить московское «Динамо».
Я ни о чем не знаю и не хочу давать комментарии на тему того, чего нет.
Отдыхай Мирча, не надо в Динамо!!!)
(Агенты суетятся из Румынии, и Дана сватают.)))))
Отдыхай Мирча, не надо в Динамо!!!)
(Агенты суетятся из Румынии, и Дана сватают.)))))
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