Агент: «На Васютина претендовали клубы Бундеслиги»

Агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря «Зенита» , перешедшего этим летом в стан сине-бело-голубых из норвежского «Сарпсборга», поделился мнением о перспективах своего клиента.

Переход в «Зенит» не был ошибкой. Васютин привыкает к новым требованиям. Все-таки чемпионат России повыше уровнем, чем в Норвегии. Александру нужно было менять обстановку, получить более сильных партнеров.

При обсуждении перехода в «Зенит» мы понимали, что надо менять команду, чтобы выходить на более высокий уровень. И также понимали, что во всех командах, с которыми мы вели переговоры, Саша не претендовал бы на роль первого номера. Такое же положение было бы в любом российском или европейском клубе. Например, к Александру проявляли интерес середняки немецкой бундеслиги, еще Васютин мог оказаться в «Ростове». Почему не сложилось? Александр душой ближе к Санкт-Петербургу.