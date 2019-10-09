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Агент: «На Васютина претендовали клубы Бундеслиги»

сегодня, 08:52

Агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря «Зенита» Александра Васютина, перешедшего этим летом в стан сине-бело-голубых из норвежского «Сарпсборга», поделился мнением о перспективах своего клиента.

Переход в «Зенит» не был ошибкой. Васютин привыкает к новым требованиям. Все-таки чемпионат России повыше уровнем, чем в Норвегии. Александру нужно было менять обстановку, получить более сильных партнеров.

При обсуждении перехода в «Зенит» мы понимали, что надо менять команду, чтобы выходить на более высокий уровень. И также понимали, что во всех командах, с которыми мы вели переговоры, Саша не претендовал бы на роль первого номера. Такое же положение было бы в любом российском или европейском клубе. Например, к Александру проявляли интерес середняки немецкой бундеслиги, еще Васютин мог оказаться в «Ростове». Почему не сложилось? Александр душой ближе к Санкт-Петербургу.

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