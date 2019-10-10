Регилон: «Каждая минута в сборной Испании является подарком»

Защитник «Севильи» Серхио Регилон прокомментировал первый вызов в сборную Испании и рассказал об уходе из мадридского «Реала».

Самый невероятный год в моей жизни. Все происходило настолько быстро, но я быстро освоился. Я счастлив находиться в сборной Испании, потому что каждая минута здесь является подарком.

Я полностью отдавал себя в матчах за «Реал». Решение о моем переходе принимал не я, моя задача показывать себя с лучшей стороны. Я это делал в «Реале», а теперь буду стараться в «Севилье». У меня ни с кем не было конфликтов. Все произошло по взаимному согласию. Я всем обязан «Реалу».