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Неймар требует к себе особенного отношения в сборной Бразилии

10 октября 2019, 12:21

Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что заслуживает особых условий и отношения в сборной Бразилии.

Я выступаю за сборную уже 10 лет. Все эти годы я был одним из самых важных игроков, который вёл за собой партнёров. Я никогда не прятался и хорошо выступал за сборную. Когда футболист играет на высоком уровне и даёт результат, вполне нормально относиться к нему иначе.

В «Барселоне» к Месси относятся по-особенному. Получает ли он это за красивые глаза? Нет, он получает это за свою игру. И сейчас я говорю не только о себе, но и обо всех футболистах, играющих на таком уровне.

Ранее Неймар рассказал о том, что счастлив в ПСЖ

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Гавроша
   135 / 797
10 октября в 22:43
А что ему конкретно нужно?
самбо белого мотылька
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
10 октября в 17:38
А что ему конкретно нужно?
don_surio
don_surio
   681 / 797
10 октября в 14:54
Все должны поклоняться Ибре и точка. Он будет доволен.
ДАША Д
ДАША Д
   184 / 797
10 октября в 13:33
А если что не так - заплачет.
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 797
10 октября в 13:02
Ой, какие мы нежные.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   117 / 797
10 октября в 13:01
Это не футболист! Тёлка!
Alex12357
Alex12357 ответил Alprish
   254 / 797
10 октября в 12:58
За кривляния давать лакомство что ли?
А вы попробуйте сами прежде чем кому-то навязывать свои бредовые идеи!!!
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 12:55
Наглости нет предела.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   186 / 797
10 октября в 12:43
Короче г-н,хуже носатого.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   233 / 797
10 октября в 12:34
    112910415
    112910415
       48 / 797
    10 октября в 12:32
    чего хочет-то конкретно ?
    drug01
    drug01
       47 / 797
    10 октября в 12:27
    Какое особенное? Совсем обнаглел!!!!
    Alprish
    Alprish
       113 / 797
    10 октября в 12:24
    За кривляния давать лакомство что ли?
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