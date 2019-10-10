Неймар требует к себе особенного отношения в сборной Бразилии

Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что заслуживает особых условий и отношения в сборной Бразилии.

Я выступаю за сборную уже 10 лет. Все эти годы я был одним из самых важных игроков, который вёл за собой партнёров. Я никогда не прятался и хорошо выступал за сборную. Когда футболист играет на высоком уровне и даёт результат, вполне нормально относиться к нему иначе.

В «Барселоне» к Месси относятся по-особенному. Получает ли он это за красивые глаза? Нет, он получает это за свою игру. И сейчас я говорю не только о себе, но и обо всех футболистах, играющих на таком уровне.