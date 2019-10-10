«Интер» планирует подписать Мюллера в январе

«Интер» заинтересован в подписании контракта с игроком «Баварии» Томасом Мюллером. Миланцы планируют осуществить трансфер в январе. Не исключено, что в рамках сделки по Мюллеру игроком «Баварии» на постоянной основе станет Иван Перишич, который перешел в мюнхенский клуб из «Интера» на правах аренды.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Мюллер просит «Баварию» отпустить его в январе.
Хватит с них косого Штирлица и Штирлица в парике, которых мы к ним заслали.
Аха-ха), что ни новость про интер, то прекрасный повод поржать. Аха-ха)
Хватит с них косого Штирлица и Штирлица в парике, которых мы к ним заслали.
Аха-ха), что ни новость про интер, то прекрасный повод поржать. Аха-ха)