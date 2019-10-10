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«Интер» планирует подписать Мюллера в январе

10 октября 2019, 19:09

«Интер» заинтересован в подписании контракта с игроком «Баварии» Томасом Мюллером. Миланцы планируют осуществить трансфер в январе. Не исключено, что в рамках сделки по Мюллеру игроком «Баварии» на постоянной основе станет Иван Перишич, который перешел в мюнхенский клуб из «Интера» на правах аренды.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Мюллер просит «Баварию» отпустить его в январе.

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Все комментарии
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
   351 / 797
11 октября в 07:48
Мюллер к кабинетным не пойдет
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 22:50
Томасу нужна игровая практика.
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   79 / 797
10 октября в 20:50
Аха-ха), какой им Мюллер?
Хватит с них косого Штирлица и Штирлица в парике, которых мы к ним заслали.

Аха-ха), что ни новость про интер, то прекрасный повод поржать. Аха-ха)
drug01
drug01 ответил вячеслав остапенко
   47 / 797
10 октября в 20:38
Я думаю отпустят
Долго ждать Слава!!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
10 октября в 20:36
Я думаю отпустят
Nedved11
Nedved11
   321 / 797
10 октября в 20:23
    Romkurch
    Romkurch
       46 / 797
    10 октября в 19:44
    Удачно.
    dimagas1
    dimagas1
       86 / 797
    10 октября в 19:16
    Будет обмен не нужными игроками.
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