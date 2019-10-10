«Интер» планирует подписать Мюллера в январе

10 октября 2019, 19:09

«Интер» заинтересован в подписании контракта с игроком «Баварии» . Миланцы планируют осуществить трансфер в январе. Не исключено, что в рамках сделки по Мюллеру игроком «Баварии» на постоянной основе станет , который перешел в мюнхенский клуб из «Интера» на правах аренды.