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Жена Семака: «Планирую усыновить ещё одного ребенка, он будет темнокожим»

10 октября 2019, 15:38

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о своих планах.

Сейчас я связываю своё будущее с документальным кино на остросоциальные темы. В какой-то момент я поняла, что в моём случае непростительно тратить время на развлечения. Если могу принести кому-то пользу, то просто обязана это делать. Меня волнуют темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира, воровства детей, социального неравенства, расизма и многое другое.

Для съёмок пилотного сюжета в середине октября мы с экспедицией отправляемся в Гималаи. Есть у этого восхождения и ещё одна цель: оно задумано для того, чтобы стать ближе с нашим сыном-подростком, который вошёл в период бунта. Я задумала формат реалити-шоу, дневника, где совершенно разные люди сталкиваются друг с другом в непривычных обстоятельствах и начинают совместный путь.

У меня есть ещё одно намерение, связанное с этим проектом: путешествуя по миру, я планирую усыновить ещё одного ребенка. Знаю одно: он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных. Для меня все люди — братья.

Напомним, что совсем недавно Сергей и Анна поженились в Италии.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
   148 / 797
11 октября в 10:49
Мир не типа не делится, но дети оказывается делятся , ведь выбирая чернокожего, она уже поделила детей на белых и черных. Вообще, мня этот незамутненный поток сознания на тему расизма и толерантности уже давно утомил. Я увлекаюсь футболом, а не борьбой с расизмом и навязыванием толерантности, это раз. А, во-вторых, непонятно почему, все эти борцы с расизмом так избирательны. Тогда продолжили бы тему о том, что все люди равны и далее, типа земля у нас одна, каждый может ездить куда хочет, долой границы и визы, все эти государственные законы, пусть будут исключительно общечеловеческие ценности и т.д., никаких государственных законов. И причём тут футбол?!
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
11 октября в 09:13
Как будто в России все идеально, как будто нет сирот и проблем тут🤦‍♂️начни со своего города, врядли ты доберешься до проблем стран 3 мира
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   337 / 797
11 октября в 07:54
Куда Сергей Богданович смотрит?
У нас в стране и своих проблем навалом! И детей без семьи тоже!
fanatcska94
fanatcska94
   543 / 797
11 октября в 06:51
Меня волнуют темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира
================================
а беспредел, который в стране творится, не интересует?

говорит, что мир для нее не делится на "цветных", но ребенок точно будет темнокожим.
kastites
kastites
   196 / 797
11 октября в 06:05
Это уже лишнее.
Перегибать палку не следует
8 дитей уже есть
порт
порт
   282 / 797
10 октября в 21:26
Да уж. Вот что делает с человеком вегетарианство. Люди, кушайте мясо, и в вашей голове не останется места для тараканов.
Заполярный
Заполярный
   365 / 797
10 октября в 21:06
У НАС В РОССИИ ЧТО УСЫНОВИТЬ НЕ КОГО. ИЛИ ЭКЗОТИКИ ЗАХОТЕЛОСЬ.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   194 / 797
10 октября в 20:46
Респект и уважуха!!!
мяч квадратный
мяч квадратный ответил Знатог
   320 / 797
10 октября в 20:44
Надеюсь А. Семак будет против темнокожего всемлюдямбрата.
Семак куколд. Семак за всё заплатит.
мяч квадратный
мяч квадратный
   320 / 797
10 октября в 20:41
СЖВ форева! Лавры АнжелиныДжоли покоя не дают. Осталось удочерить ещё девочку лесбиянку с синдромом дауна и мальчика гомосексуалиста инвалида.
grazie100
grazie100 ответил d_fincher
   698 / 797
10 октября в 20:16
В Спартаке все такие Гулиев ,Федун, Назаров , Кафельников,,Де Зув , Глушаков
wingback
wingback
   136 / 797
10 октября в 20:00
Это всё от халявного газового бабла...
4RT
4RT
   162 / 797
10 октября в 19:47
Её Джоли покусала? Серёга куда ты вляпался? Снова
Заратустра
Заратустра ответил trimetil
   29 / 797
10 октября в 19:28
Ну, типа белые уже есть. Теперь чёрного надо. Такая логика.
Levadia
Levadia
   64 / 797
10 октября в 19:20
"Меня волнуют темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира"
А проблемы российского происхождения нам не интересны.(
poodle
poodle
   369 / 797
10 октября в 19:14
бедный Сергей Богданович,у него и так дома тамбур,хоть команду собирай,а она ещё хочет!
За адекватность
За адекватность ответил andreika20133
   28 / 797
10 октября в 19:11
Да история поганенькая. Темболее если правда что написали про Аннушку в юности. Верю ибо нагляделся подобного много. Она скорее всего долбанутая хиппи с деньгами. Жила бы на совокупную симейную зарплату в 60 т. руб. подобная тупость в голову не лезла.
Приветствую. Да ладно кем она была, Бог всем судья ."В какой-то момент я поняла, что в моём случае непростительно тратить время на развлечения. Если могу принести кому-то пользу, то просто обязана это делать." Я ниже написал, про пользу. Убивает цинизм подобных. Ты обязана, ну так принеси пользу, как я ниже обозначил, но ей это не нужно. А вот условно " Жена Семака усыновила 3-х летнего мальчика из Сомали, круто будет". Я бы еще добавил о подобных персонах, да только в бан не хочется залетать в преддверии матча нашей сборной.
trimetil
trimetil
   685 / 797
10 октября в 19:05
Если мир не делится на цветных, то неважно какого ребенка усыновляешь, черного или белого. Почему она хочет усыновить именно черного?
andreika20133
andreika20133
   159 / 797
10 октября в 18:51
Да история поганенькая. Темболее если правда что написали про Аннушку в юности. Верю ибо нагляделся подобного много. Она скорее всего долбанутая хиппи с деньгами. Жила бы на совокупную симейную зарплату в 60 т. руб. подобная тупость в голову не лезла.
Заратустра
Заратустра ответил Литейный 4
   29 / 797
10 октября в 18:23
Главный тренер Зенита зулусов усыновляет. А ты тут про ставки какие-то.
Zenit_84
Zenit_84 ответил Литейный 4
   123 / 797
10 октября в 18:18
До чего же классная ставочка. Полюбасу 40 тысяч можно выиграть. Гыгыгы 19:00 ОАЭ Индонезия 1.05 8.25 20 20 20 20 2.55 1.50
Особенно 1Х. Даже не 100%, а 1000%))
Заратустра
Заратустра ответил Так Себе Аналитик
   29 / 797
10 октября в 18:11
Фу, реально мерзкая история. Чуть не проблевался.
За адекватность
За адекватность
   28 / 797
10 октября в 18:01
Практически ежедневно можно найти крик родителей о помощи детям, которым нужна операция за границей, но денег на такую операцию у родителей нет. Госпожа Семак, условно 1 раз в месяц, спасая жизнь такого маленького гражданина России, (финансово Вас это не обременит ) в год Вы спасете 12 детей, я уж молчу, что их родители будут признательны, ну или как говорится " обязаны по гроб жизни". Лавры Анжелины Джоли покоя не дают?
Гавроша
Гавроша ответил Так Себе Аналитик
   49 / 797
10 октября в 17:45
Почитал про историю знакомства жены Семака с Семаком (лол), лучше бы я этого не читал. - Когда Семак с женой (первой) пришел в ресторан и пошел в туалет, а она работала там официанткой, подошла и оставила ему свой телефон. - Была его любовницей долгое время, говорила ему, что не может иметь детей и просила его не предохраняться. - Родила ребенка от Семака и начала звонить тогдашней жене и рассказывать, как Семаку с ней хорошо, что у них тоже семья и т.п. - Когда это не помогло разрушить первый брак, сообщила, что так жить не может, что она наглоталась таблеток и умрет без Семака. Профит, Семак развелся с первой женой (лишив ее заодно всего имущества), теперь можно усыновлять негритят. P.S. Она реально и Малкома может усыновить с такими выдающимися задатками.
Видно с малкома деньги и пойдут на усыновление.
Литейный 4
Литейный 4
   213 / 797
10 октября в 17:28
До чего же классная ставочка. Полюбасу 40 тысяч можно выиграть. Гыгыгы
19:00 ОАЭ Индонезия 1.05 8.25 20 20 20 20 2.55 1.50
grazie100
grazie100
   698 / 797
10 октября в 17:24
Немножко похоже на саморекламу. У нас конечно все дети в детдоме окружены такой заботой , что остаётся помогать только всему миру. А так может напишут как о кинозвёздах Голливуда в журналах на Западе.
Ternan
Ternan
10 октября в 17:20
"Знаю одно: он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных. Для меня все люди — братья."

Интересно, а она понимает что этой фразой как раз всех и поделила? Если он не делится, то тогда и разницы нет, белые все или черные.
Footbolista
Footbolista ответил Zeychba
   3 / 797
10 октября в 17:07
Для полноты коллекции...
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   3 / 797
10 октября в 17:05
"Блеск и нищета куртизанок"
Оноре де Бальзак...
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 16:58
вираж уже смирился ?
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