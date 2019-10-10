Жена Семака: «Планирую усыновить ещё одного ребенка, он будет темнокожим»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о своих планах.
Сейчас я связываю своё будущее с документальным кино на остросоциальные темы. В какой-то момент я поняла, что в моём случае непростительно тратить время на развлечения. Если могу принести кому-то пользу, то просто обязана это делать. Меня волнуют темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира, воровства детей, социального неравенства, расизма и многое другое.
Для съёмок пилотного сюжета в середине октября мы с экспедицией отправляемся в Гималаи. Есть у этого восхождения и ещё одна цель: оно задумано для того, чтобы стать ближе с нашим сыном-подростком, который вошёл в период бунта. Я задумала формат реалити-шоу, дневника, где совершенно разные люди сталкиваются друг с другом в непривычных обстоятельствах и начинают совместный путь.
У меня есть ещё одно намерение, связанное с этим проектом: путешествуя по миру, я планирую усыновить ещё одного ребенка. Знаю одно: он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных. Для меня все люди — братья.
Напомним, что совсем недавно Сергей и Анна поженились в Италии.
У нас в стране и своих проблем навалом! И детей без семьи тоже!
У нас в стране и своих проблем навалом! И детей без семьи тоже!
================================
а беспредел, который в стране творится, не интересует?
говорит, что мир для нее не делится на "цветных", но ребенок точно будет темнокожим.
================================
а беспредел, который в стране творится, не интересует?
говорит, что мир для нее не делится на "цветных", но ребенок точно будет темнокожим.
Перегибать палку не следует
8 дитей уже есть
Перегибать палку не следует
8 дитей уже есть
А проблемы российского происхождения нам не интересны.(
А проблемы российского происхождения нам не интересны.(
19:00 ОАЭ Индонезия 1.05 8.25 20 20 20 20 2.55 1.50
19:00 ОАЭ Индонезия 1.05 8.25 20 20 20 20 2.55 1.50
Интересно, а она понимает что этой фразой как раз всех и поделила? Если он не делится, то тогда и разницы нет, белые все или черные.
Интересно, а она понимает что этой фразой как раз всех и поделила? Если он не делится, то тогда и разницы нет, белые все или черные.
Оноре де Бальзак...
Оноре де Бальзак...