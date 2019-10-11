МЮ планирует подписать восемь игроков в течение ближайших двух лет

«Манчестер Юнайтед» планирует серьезно обновиться в течение ближайших двух лет. Клуб намерен в этот период подписать восемь новых футболистов, сообщает The Times. О ком именно идет речь, не уточняется.
Ранее сообщалось, что МЮ практически договорился по условиям контракта с нападающим «Ювентуса» Марио Манджукичем.
Ну,а если победят,то скорее всего с Сушкой заключат по-жизненный. Хотя парень он не плохой. если бы тренировал какой-нибудь Шефилд,даже бы желал ему попадание в бигфо.
Ну,а если победят,то скорее всего с Сушкой заключат по-жизненный. Хотя парень он не плохой. если бы тренировал какой-нибудь Шефилд,даже бы желал ему попадание в бигфо.