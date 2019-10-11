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МЮ планирует подписать восемь игроков в течение ближайших двух лет

11 октября 2019, 20:39

«Манчестер Юнайтед» планирует серьезно обновиться в течение ближайших двух лет. Клуб намерен в этот период подписать восемь новых футболистов, сообщает The Times. О ком именно идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что МЮ практически договорился по условиям контракта с нападающим «Ювентуса» Марио Манджукичем.

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Все комментарии
galem72
galem72
   66 / 797
12 октября в 12:02
Вряд ли эти трансферы будут касаться Сульшера. Ему до Боксинг Дея досидеть.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Ice van Reed
   134 / 797
12 октября в 08:22
Так для Сульшера 3 сезона выделили!!!
третий сезон это игра с Норвичем. Видать Ливерпуль во внимание не берут, ведь ничья будет успех,а программа минимум,пропустить минимум в свои ворота,не больше Пяти.
Ну,а если победят,то скорее всего с Сушкой заключат по-жизненный. Хотя парень он не плохой. если бы тренировал какой-нибудь Шефилд,даже бы желал ему попадание в бигфо.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   134 / 797
12 октября в 08:19
ну если Маджукич номер 1, то примерно подобных будут подписывать,может Юве поделится своими возрастными футболистами, сидящих на лавке. Номер 2 это Джан, Дибалу не подпишут, сильно молод,даже для Юве, Роналду не пойдёт в этот котёл, может Бануччи через пару лет.Кроме Ювы, есть ещё и Реал, например Кроос и Модрич,через пару лет,точно спишут и Бэйл,хотя Гарик это будет сильное усиление,но нужно будет отпускать на гольф-турниры,можно даже в футболке МЮ.
ЮЗИК
ЮЗИК
   208 / 797
12 октября в 07:17
Пока только мечтают
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Остапчук 67
   147 / 797
11 октября в 22:14
А тренер знает?
Так для Сульшера 3 сезона выделили!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
   508 / 797
11 октября в 21:34
А тренер знает?
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
11 октября в 21:26
На бумаге хорошо получается.
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