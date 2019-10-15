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Озбилиз: «За Кариоку Карпина ругали, считали сумасшедшим»

сегодня, 18:59

Бывший игрок «Спартака» Орас Озбилис признался, что поддерживает связь с некоторыми экс-одноклубниками.

Иногда мы общаемся с Ивелином Поповым, с Паршивлюком. В Армении я видел Макеева (играет за «Арарат»). Боккетти вообще мой хороший друг. Наши жены хорошо общаются, мы вместе проводили праздники в Италии.

Я не разговаривал с Глушаковым о его ситуации. В клубе многое поменялось — остались только Ребров и Джано. Второго уже можно назвать мистер «Спартак».

В мое время много голов забил Юра Мовсисян, оформлял хет-трики с «Тереком» и «Зенитом». Он настоящий страйкер, который, казалось, может все. Здорово играл Макеев; Глушаков, Комбаров и Паршивлюк были в сборной. Хурадо и Кариока… За Кариоку Карпина ругали, считали сумасшедшим. А потом Рафа ушел из «Спартака» и попал в сборную Бразилии. Фантастика!

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