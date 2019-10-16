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СМИ: МЮ определился с зарплатой Аллегри

сегодня, 17:18

Экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб планирует отправить в отставку нынешнего главного тренера Оле-Гуннара Сульшера. Зарплата Аллегри в МЮ составит 6,5 млн фунтов стерлингов в год.

Ранее появилась информация, что Аллегри хочет позвать в свой тренерский штаб бывшего защитника «красных дьяволов» Патриса Эвра.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Глор кабинета
   29 / 852
сегодня в 18:39
    Глор кабинета
    Глор кабинета ответил Y.N.W.A.
       74 / 852
    сегодня в 18:35
    Он обращается, делая упор на национальности, потому как не вывозит норм диалог) судья дредд это он?
    Там все он, от первого до последнего. Но это не все, что у него есть. Это которые на глаза попались в первые пять минут моего поиска.
    Кстати, обрати внимание на акк «мастер камуфляжа». Я угорал, мастера раскрыл за пять минут дилетант. Аха-ха) Похоже ЧСВ раздуто не только у его подруги :)
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Глор кабинета
       29 / 852
    сегодня в 18:33
    Он обращается, делая упор на национальности, потому как не вывозит норм диалог) судья дредд это он?
    Глор кабинета
    Глор кабинета ответил Y.N.W.A.
       74 / 852
    сегодня в 18:30
    Привык в кабинетах работать)
    Знаешь, о чём я тут подумал? Вот какой-то юзер тут в обращении к тебе постоянно упоминает гражданство. И вот в этом свете я решил, что он просто любит обращения к людям, используя их гражданство. Посему предлагаю обращаться к нему - украинец. Во-первых, как мы уже выяснили, это он любит; а во-вторых, так он не забудет свою Родину, которую, к сожалению, стал немного забывать)
    Глор кабинета
    Глор кабинета ответил Y.N.W.A.
       74 / 852
    сегодня в 18:25
    Туктук на ветке, ахаха
    Посмотри в этой ветке последний комментарий

    https://www.soccer.ru/blogs/record/1143963/ronaldu-krishtianu-portugaliya
    BagioR
    BagioR
       439 / 852
    сегодня в 18:24
    Дали бы Сульшеру поработать
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Глор кабинета
       29 / 852
    сегодня в 18:23
      Глор кабинета
      Глор кабинета ответил Y.N.W.A.
         74 / 852
      сегодня в 18:23
      Привык в кабинетах работать)
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил Y.N.W.A.
           5 / 852
        сегодня в 18:21
        Привык в кабинетах работать)
          Князь сажал врагов на посох
          Князь сажал врагов на посох ответил Владимир Ушаков
             5 / 852
          сегодня в 18:21
          Так при Аллегри Милан взял свое последнее чемпионство
            Владимир Ушаков
            Владимир Ушаков ответил Van Vanovich
               781 / 852
            сегодня в 18:10
            Милан-2 при Аллегри будет))
            Так при Аллегри Милан взял свое последнее чемпионство
            cska plus
            cska plus
               3 / 852
            сегодня в 17:59
            Аллегри не помощник МЮ.
            Y.N.W.A.
            Y.N.W.A. ответил Глор кабинета
               29 / 852
            сегодня в 17:58
            Привык в кабинетах работать)
            Глор кабинета
            Глор кабинета
               74 / 852
            сегодня в 17:49
            Ещё один физрук, МЮ в этом плане стабилен, никак не хочет нормального тренера пригласить.
            Van Vanovich
            Van Vanovich
               397 / 852
            сегодня в 17:47
            Милан-2 при Аллегри будет))
            Y.N.W.A.
            Y.N.W.A.
               29 / 852
            сегодня в 17:36
            Дайте Оле поработать! Оле верим!
            Зейский
            Зейский
               149 / 852
            сегодня в 17:29
            Удачи Аллегри!
            Deuced
            Deuced
            сегодня в 17:28
            зачем Аллегри это надо?? клубов получше и постабильнее чтоль не может найти?
            25процентный клоун
            25процентный клоун
               10 / 852
            сегодня в 17:22
            Эвра подкинет скандалов
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