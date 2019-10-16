СМИ: МЮ определился с зарплатой Аллегри

Экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб планирует отправить в отставку нынешнего главного тренера Оле-Гуннара Сульшера. Зарплата Аллегри в МЮ составит 6,5 млн фунтов стерлингов в год.
Ранее появилась информация, что Аллегри хочет позвать в свой тренерский штаб бывшего защитника «красных дьяволов» Патриса Эвра.
Что за подруга?
Что за подруга?
Кстати, обрати внимание на акк «мастер камуфляжа». Я угорал, мастера раскрыл за пять минут дилетант. Аха-ха) Похоже ЧСВ раздуто не только у его подруги :)
Кстати, обрати внимание на акк «мастер камуфляжа». Я угорал, мастера раскрыл за пять минут дилетант. Аха-ха) Похоже ЧСВ раздуто не только у его подруги :)
https://www.soccer.ru/blogs/record/1143963/ronaldu-krishtianu-portugaliya
https://www.soccer.ru/blogs/record/1143963/ronaldu-krishtianu-portugaliya