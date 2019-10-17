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Пиоли планирует дать игровое время Ребичу

сегодня, 00:35
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче20.10.2019 в 21:45 Не начался

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли намерен активно использовать вингера команды Анте Ребича. Футболист столкнулся с нехваткой игровой практики после перехода из «Айнтрахта». Пиоли собирается изменить ситуацию.

Наставник «Милана» рассматривает вариант, при котором Ребич выйдет на поле в основном составе команды уже в ближайшем матче «красно-черных» в Серии А. Это будет встреча с «Лечче» на «Сан-Сиро» в воскресенье.  

Напомним, что Стефано Пиоли возглавил «Милан» в текущем месяце, сменив уволенного Марко Джампаоло. После назначения Пиоли тренером «красно-черных» директор клуба Звонимир Бобан заявил, что этот специалист был лучшим вариантом на рынке.

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