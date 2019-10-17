Пиоли планирует дать игровое время Ребичу

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Главный тренер «Милана» намерен активно использовать вингера команды . Футболист столкнулся с нехваткой игровой практики после перехода из «Айнтрахта». Пиоли собирается изменить ситуацию.

Наставник «Милана» рассматривает вариант, при котором Ребич выйдет на поле в основном составе команды уже в ближайшем матче «красно-черных» в Серии А. Это будет встреча с «Лечче» на «Сан-Сиро» в воскресенье.

Напомним, что Стефано Пиоли возглавил «Милан» в текущем месяце, сменив уволенного Марко Джампаоло. После назначения Пиоли тренером «красно-черных» директор клуба Звонимир Бобан заявил, что этот специалист был лучшим вариантом на рынке.