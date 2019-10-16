Одиннадцать друзей Тедеско

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«Соккер.ру» рассказывает о футболистах «Шальке», бывших и нынешних, которые могли бы пополнить ряды «Спартака».

Вчера проскочила новость, что зимой ряды «Спартака» могут пополнить два-три футболиста, и эти приобретения будут сделаны с учётом пожеланий Доменико Тедеско. Появился повод немножко пофантазировать. Например, кто бы из игроков, работавших с Доменико в «Шальке», мог бы возобновить с ним сотрудничество. Но уже в РПЛ и после зимнего трансферного окна.

Несколько вводных. Давайте не будем забывать о лимите на легионеров, о том, что «Спартак» и так немало потратился на усиление, что далеко не каждый футболист мечтает играть в нашем первенстве. Если москвичи и захотят привезти к новому тренеру его хороших знакомых, то это будет два, максимум три игрока. При этом столько же футболистов, причём легионеров, покинут «Спартак». Поэтому фантазируем, но знаем меру. Из 11 упомянутых ниже игроков можно выбрать только двух. И не забываем, что мечты имеют обыкновение сбываться.

Давайте сразу выведем за скобки чемпиона мира 2014 года Бенедикта Хёведеса. Во-первых, Бене уже устроился в России. А во-вторых, защитник «Локомотива» вряд ли испытывает желание вообще видеть Тедеско, не говоря о том, чтобы играть в его команде. Переходим к другим футболистам.

Даниэль Калиджури, Германия. «Шальке». 31 год. Защитник.

Ещё до начала всероссийской премьеры «Сватовство Тедеско» Даниэль получил от «Шальке» предложение продлить контракт, который истекает в мае будущего года. Но Калиджури отложил проект договора в дальний-дальний ящик и молчит. В Гельзенкирхене начали понимать, что Калиджури не будет ничего подписывать. Поэтому его надо продавать в январе и выручить миллиона три-четыре. Либо отпустить летом безвозмездно.

Даниэль Калиджури не только немецкий итальянец, как его бывший шеф. Он был первым приобретением времён Тедеско. Доменико настоял, чтобы брата по крови приобрели у «Вольфсбурга». И не пожалел. Калиджури-младший (старший брат по имени Марко играет в «Гройтер Фюрт») стал одним из ключевых игроков «Шальке» и едва ли не главным проводником тренерских идей. Правый защитник активно помогал атаке, забивал, исполнял стандарты. В памятном матче с Дортмундом именно Даниэль завёл товарищей при 0:4. Калиджури вдруг стал представлять интерес сразу для двух сборных - Германии и Италии. Дальше интереса дело не продвинулось, но какая конкуренция в этих командах.

Нужен ли немолодой Калиджури «Спартаку»? Да, несмотря на то, что в январе ему исполнится 32. И не только потому, что это верный гвардеец Тедеско, это футболист, который способен закрыть проблемную для «красно-белых» позицию. Калиджури - не Марио Фернандес, но с остальными правыми защитниками нашего чемпионата может поспорить. Вероятность его появления на тренировке в Тушино довольно высока.

Бенджамин Стамбули. Франция. «Шальке». 29 лет. Центральный защитник, центральный полузащитник.

Выходец из футбольной семьи - дедушка Жерар Банид тренировал «Монако» и «Марсель», отец Анри Стамбули был известным вратарём, потом тоже выбрал тренерское ремесло. Сам Бенджамин - универсал. Или как говорят болельщики «Шальке» - хорошего понемножку. Бен играл в «Монпелье», ПСЖ , «Тоттенхэме», но толком не заиграл. Как и в «Шальке». Хороший матч приходится на пару нехороших.

У Стамбули, как и у Калиджури, тоже «дембель в мае». И новый договор с ним никто не подписывал. Даже не факт, что предлагали. Поэтому немецкие «горняки» были бы рады продать немолодого, нестабильного и подверженного травмам игрока. И если «Спартак» купит зимой не Калиджури, а Стамбули, то можно предположить, что москвичей «развели». Ибо «Спартаку» Стамбули вряд ли нужен и без лимита. А уж с ограничениями на иностранцев и подавно.

Максимилиан Майер. Германия. «Кристал Пэлас». 24 года. Полузащитник.

Из Макса, атакующего полузащитника, которого можно было охарактеризовать словами «ни пришей, ни пристегни», Тедеско за какие-то недели сделал первоклассного опорника. Хоть и невысокого, но очень цепкого, кусачего, «противного» для соперников. Своего рода реинкарнация Йенса Йеримиса. Майер, наряду с Калиджури и Леоном Горецкой, был ключевой фигурой в том серебряном «Шальке», благодаря которому Доменико собственно и стал известным тренером.

Но Майер сделал большую глупость, а именно - не стал продлевать контракт с воспитавшим его клубом. Видимо, рассчитывал за компанию с Горецкой влиться в состав «Баварии». Леона в Мюнхен взяли, а в услугах Майера чемпионы надобности не испытывали. Давать задний ход было поздно, и кандидат в сборную Германии остался без работы. Макс просился в несколько клубов, в том числе и в «Челси». Но в итоге подписал контакт с менее именитым лондонским клубом - «Кристал Пэлас». О чём вскоре пожалел и жалеет до сих пор. Дело в том, что лондонские «орлы» используют в средней линии капитана Луку Миливоевича, нескольких плечистых, рослых, плотных парней, чьи предки были родом из Африки и Вест-Индии. Поэтому щуплый на вид Макс исполнял в лучшем случае роли второго плана. В новом сезоне к «Пэласу» присоединился испанец Виктор Камараса, и Майер совсем исчез в запасе. Сидит бедный в резерве и смотрит футбол в исполнении товарищей. Не так давно Макс вспомнил славные времена Тедеско в Гельзенкирхене.

Но захочет ли сам Доменико иметь дело с Майером? Ведь тот вместе со своим другом Горецкой изрядно подставил тренера своим уходом. Это и стало одной из причин провала Тедеско в прошлом сезоне. Отремонтировать полузащиту Тедеско так и не смог. Поэтому у нового тренера «красно-белых» есть основания обижаться на игрока, в которого он вложил душу. Даже если простил, то Майер далеко не бесплатный. «Кристал Пэлас» выставит на него ценник 15 миллионов евро. Кто-то верит, что «Спартак» после покупок Гуса Тиля и Алекса Крала, ещё раз раскошелится. Другое дело - аренда. Тут можно и поразмышлять. Нужен ли Макс Майер «Спартаку»? Да. Может принести пользы не меньше, чем Гжегож Крыховяк «Локомотиву».

Тило Керер. Германия. ПСЖ . 23 года. Защитник.

Молодой защитник сильно прибавил за год работы с Тедеско. Доменико в Германии называли Пигмалионом. Но античный скульптор высек из камня девушку, а Тило - мужчина. Тут более уместно сравнение Тедеско с папой Карло. Керер за год вырос в игрока сборной Германии, а «Шальке» выгодно и быстро, чтобы покупатель не передумал, продал футболиста в «Пари Сен-Жермен» за 37 миллионов. Высший пилотаж работы на трансферном рынке.

Вряд ли парижане остались довольны этим приобретением, особенно ценником. Тем более что в начале нынешнего сезона Керер повредил связки и не в состоянии помочь ни ПСЖ , ни «Спартаку», ни кому-либо еще. Поэтому аренда невозможна. Вот поправится, можно будет подумать. Об аренде. Вряд ли кому парижане смогут продать афронемца с выгодой для себя.

Франко Ди Санто. Аргентина. Нападающий. «Атлетико Минейро». 30 лет.

Ди Санто, может быть, и хотел бы десантироваться в новую команду Тедеско, да кто же его позовёт? «Спартак» уже обжёгся с одним аргентинцем, игравшим за сборную Парагвая. Вспоминайте его фамилию. Так вот тот был куда сильнее. Доменико снова проявил себя в роли упоминавшегося выше героя сказки Алексея Толстого, поставил здоровенного аргентинца на службу команде, но всему своё время.

Матия Настасич. Сербия. Защитник. «Шальке». 26 лет.

Крутой защитник для нашего чемпионата. Поиграл в «Манчестер Сити», теперь в «Шальке». На чемпионат мира 2018 года не попал, а у самого Доменико были претензии к сербу. Такие, что он чуть было не отправился вслед за Бене Хёведесом. Но кризис позади, сейчас Настасич важная деталь в команде Давида Вагнера. Контракт защитника в силе до мая 2021-го. К тому же трансферная стоимость футболиста - от 18 миллионов и выше, что вряд ли привлечёт «Спартак». Если Настасич и приедет в РПЛ , то в клуб, чья форма чем-то напоминает экипировку «Шальке».

Набиль Бенталеб. Франция/Алжир. Полузащитник. «Шальке». 24 года.

Продвинутая версия Романа Зобнина. Сильный полузащитник, но как большинство французов арабского происхождения - человек настроения. Иногда играет прекрасно, иногда занимается на поле не пойми чем. Чтобы купить Набиля «Спартаку» нужно будет не только выделить большую сумму, но и продать кого-то из недавно приобретённых. Вы верите в такой вариант развития событий? К тому же у «Шальке» нет особого желания продавать ведущего футболиста. Контракт Набиля истекает в мае 2021 года.

Амин Арит. Франция/Марокко. Полузащитник. «Шальке». 22 года.

Хороший игрок, вне всяких сомнений. Хотя подвержен смене настроений - смотри предыдущий абзац. Например, в прошлом году Амин оказался участником ДТП со смертельным исходом, после чего впал в депрессию. Арита раскрутил Тедеско, это его человек. Но на эту позицию куплен Гус Тиль. Это первое. А второе - полузащитник сборной Марокко обойдётся дороже голландца. Третье - «Шальке» не объявлял распродажи и будет пытаться сохранить ведущих игроков у себя. Повторения прошлогодней истории, а именно ухода Майера и Горецки, в клубе не допустят, «такая корова нужна самому».

Уэстон МакКенни. США . Полузащитник. «Шальке». 21 год.

Этого темнокожего паренька Тедеско разглядел и внедрил в состав на свой страх и риск. Универсал, способный сыграть где угодно, причём одинаково хорошо. Можно назвать ценник от 20 миллионов и этим ограничиться. Надо отличать фантазии от фантастики. Это потенциальный клиент «Баварии».

Алессандро Шёпф. Австрия. Полузащитник. «Шальке». 25 лет.

Футболисты уходят не только из «Шальке» в «Баварию». Бывает и наоборот. Тедеско очень нравился этот игрок. И если бы не травма колена, Алессандро мог бы стать ключевой фигурой. Но произошло то, что произошло. Шёпф мог бы пригодиться «красно-белым», но играющий на его позиции Зелимхан Бакаев, как минимум, не хуже. Поэтому «Спартаку» нет смысла покупать этого легионера.

Гуидо Бургшталлер. Австрия. Нападающий. «Шальке». 30 лет.

Без Тедеско игра Гуидо изрядно потускнела. Он стал меньше забивать. В этом сезоне ещё не записал на свой счёт ни единого гола. Но вряд ли Доменико позвали в Москву ради реанимации карьеры возрастного футболиста. Вероятность появления Бургшталлера в Москве близка к нулю.