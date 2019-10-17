Андрей Тихонов стал амбассадором букмекерской компании Париматч

17 октября 2019, 16:21

Букмекерская компания Parimatch и один из самых именитых футболистов России, легендарный игрок московского «Спартака», лидер «Крыльев Советов» и подмосковных «Химок», а ныне популярный футбольный ТВ-эксперт Андрей Тихонов объявили о подписании контракта. В рамках реализации партнерского соглашения Андрей Тихонов будет вовлечен во все ключевые активности бренда в России.

Тихонов присоединился к звездной команде амбассадоров бренда, среди которых бойцы смешанных единоборств Конор Макгрегор, Петр Ян, сестры Шевченко, а также рэпер Баста и другие.

«Спорт — это, прежде всего, эмоции, за что мы и любим его. Я рад присоединиться к большой и профессиональной команде Parimatch – одному из ведущих игроков индустрии беттинга. Уверен, вместе мы поможем болельщикам получать еще больше удовольствия от просмотра спортивных событий. Я доверяю Parimatch», - прокомментировал Андрей Тихонов.

«Я горд объявить о старте нашего сотрудничества с легендарным российским футболистом Андреем Тихоновым. Его присоединение к команде звезд Parimatch – логичный шаг в рамках реализации маркетинговой стратегии бренда в России. Мы продолжим навязывать конкуренцию ключевым игрокам рынка и пополнять команду амбассадоров», - добавил Дмитрий Сергеев, СЕО Париматч Россия.