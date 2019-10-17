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Андрей Тихонов стал амбассадором букмекерской компании Париматч

17 октября 2019, 16:21

Букмекерская компания Parimatch и один из самых именитых футболистов России, легендарный игрок московского «Спартака», лидер «Крыльев Советов» и подмосковных «Химок», а ныне популярный футбольный ТВ-эксперт Андрей Тихонов объявили о подписании контракта. В рамках реализации партнерского соглашения Андрей Тихонов будет вовлечен во все ключевые активности бренда в России.

Тихонов присоединился к звездной команде амбассадоров бренда, среди которых бойцы смешанных единоборств Конор Макгрегор, Петр Ян, сестры Шевченко, а также рэпер Баста и другие.

«Спорт — это, прежде всего, эмоции, за что мы и любим его. Я рад присоединиться к большой и профессиональной команде Parimatch – одному из ведущих игроков индустрии беттинга. Уверен, вместе мы поможем болельщикам получать еще больше удовольствия от просмотра спортивных событий. Я доверяю Parimatch», - прокомментировал Андрей Тихонов.

«Я горд объявить о старте нашего сотрудничества с легендарным российским футболистом Андреем Тихоновым. Его присоединение к команде звезд Parimatch – логичный шаг в рамках реализации маркетинговой стратегии бренда в России. Мы продолжим навязывать конкуренцию ключевым игрокам рынка и пополнять команду амбассадоров», - добавил Дмитрий Сергеев, СЕО Париматч Россия.

Parimatch является партнером ведущих спортивных федераций, сотрудничает с футбольными клубами ФК «Ростов», ФК «Крылья Советов», ФК «Тамбов», ФК «Ахмат», ФК «Урал», ФК «Сочи», выступающими в Премьер-лиге, а также является эксклюзивным партнером UFC. Parimatch - титульный спонсор Virtus.pro — популярной киберспортивной команды и представляет любителям ставок на киберспорт широкий выбор событий. Компания готова к дальнейшему развитию на ключевых и самых перспективных мировых рынках и стремится к самым громким трансферам в спортивном маркетинге.

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Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук
   86 / 893
17 октября в 20:56
И оттуда скоро погонят.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   189 / 893
17 октября в 20:38
С тренерством что-то не зашло у Андрюхи..
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