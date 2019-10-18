Корректировка задач. За что борются клубы РПЛ?

сегодня, 14:00

Результаты 12 туров РПЛ подкорректировали планы клубов, или все остались при своих? «Соккер.ру» изучает задачи на чемпионат и оценивает их промежуточное выполнение.

«Зенит»

Результат в сезоне 2018/19: чемпион.

Задача на сезон 2019/20: защита титула.

После 12 туров: делит первое место с «Ростовом», «Краснодаром» и «Локо», 26 очков.

Корректировка задачи: нет.

«Зенит» плюс-минус идет по своему прошлогоднему чемпионскому графику, тогда после 12 туров было 28 очков, сейчас — 26. Другое дело, что сразу несколько конкурентов выдерживают этот темп, и борьба за титул обещает быть жаркой. Но в Санкт-Петербурге предполагали, что удержать трофей труднее, чем завоевать его. Конечно, болельщикам хотелось бы, чтобы очков было на десяток больше, но в целом у команды нормальный полет к поставленной задаче.

«Локомотив»

Результат в сезоне 2018/19: 2 место.

Задача на сезон 2019/20: попадание в еврокубки.

После 12 туров: делит первое место с «Ростовом», «Краснодаром» и «Зенитом», 26 очков.

Корректировка задачи: нет.

Перед железнодорожниками даже после чемпионского сезона не стояло цели защитить титул. Глава совета директоров Анатолий Мещеряков подчеркивает: «Глобальная задача — постоянно играть в еврокубках». Генеральный директор Василий Кикнадзе отмечает, что из двух еврокубков менеджмент, тренерский штаб и футболисты всегда держат в голове Лигу чемпионов, в которой «Локо» играет вторую осень подряд. Ну, а официальный план выполняется и перевыполняется.

«Краснодар»

Результат в сезоне 2018/19: 3 место.

Задача на сезон 2019/20: попасть в Лигу чемпионов.

После 12 туров: делит первое место с «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом», 26 очков.

Корректировка задачи: нет.

«Краснодар» не привык афишировать свои задачи, но стремления «быков» очевидны — это Лига чемпионов. В нынешнем сезоне не удалось пробиться в основную сетку через квалификацию, больно ударили по «Краснодару» травмы лидеров. Новый штурм ЛЧ идет уже сейчас, ведь для гарантированного попадания в следующий розыгрыш нужно финишировать в первой двойке РПЛ .

«Ростов»

Результат в сезоне 2018/19: 9 место.

Задача на сезон 2019/20: попадание в еврокубки.

После 12 туров: делит первое место с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом», 26 очков.

Корректировка задачи: нет.

В прошлом сезоне смеялся, когда его спрашивали о попадании в еврокубки, перед стартом нынешней кампании назвал это своей личной целью. Амбициозная задача, но вполне соответствующая уровню команды: «Ростов» в первой трети сезона игрой и результатами подтверждает, что готов замахнуться на еврокубки не только на словах.

ЦСКА

Результат в сезоне 2018/19: 4 место.

Задача на сезон 2019/20: победа в РПЛ .

После 12 туров: 5 место, 25 очков.

Корректировка задачи: нет.

У команды Евгения Гинера задача всегда одна — чемпионство. На худой конец — попадание в основную сетку Лиги чемпионов. Что ж, армейцы всего лишь в одном очке от первого места. Они в чемпионской гонке.

«Уфа»

Результат в сезоне 2018/19: 14 место, сохранение прописки в РПЛ по итогам стыков.

Задача на сезон 2019/20: место в десятке.

После 12 туров: 6 место, 15 очков.

Корректировка задачи: нет.

Команда — гроза авторитетов. В этом сезоне «Уфа» на своем поле обыграла «Зенит», «Ростов» и «Спартак». Вряд ли «горожанам» грозит борьба за выживание, как в предыдущем сезоне, должны спокойно выполнять поставленную задачу.

«Арсенал»

Результат в сезоне 2018/19: 6 место, попадание в еврокубки.

Задача на сезон 2019/20: место в десятке.

После 12 туров: делит 7-12 места, 14 очков.

Корректировка задачи: нет.

В Туле хотели бы повторить прошлогодний успех, но понимают, что без Бакаева, Мирзова, Джорджевича, Кадири будет намного сложнее. Цель — быть в десятке, «Арсенал» ей на 100% соответствует.

«Оренбург»

Результат в сезоне 2018/19: 7 место.

Задача на сезон 2019/20: «быть как можно ближе к зоне еврокубков».

После 12 туров: делит 7-12 места, 14 очков.

Корректировка задачи: нет.

Несмотря на провал на старте сезона, связанный с объективными причинами (произошло существенное обновление состава, сроки комплектации были сорваны), «Оренбургу» вполне по силам вновь финишировать в верхней половине таблице. классно делает свою работу.

«Урал»

Результат в сезоне 2018/19: 10 место.

Задача на сезон 2019/20: «занять лучшее место в истории» (выше 8-го).

После 12 туров: делит 7-12 места, 14 очков.

Корректировка задачи: нет.

«Урал» за последние годы дважды вплотную подбирался к Кубку России, теперь Григорий Иванов хочет, чтобы команда проявила себя в РПЛ . Перед поставлена задача превзойти лучший результат «Урала» в истории чемпионатов России — 8-е место. На еврокубки рот не разевают, но 6-й или 7-й строчкой в Екатеринбурге будут довольны.

«Крылья Советов»

Результат в сезоне 2018/19: 14 место, сохранение прописки в РПЛ по итогам стыков.

Задача на сезон 2019/20: место в десятке.

После 12 туров: делит 7-12 места, 14 очков.

Корректировка задачи: нет.

Место в десятке — это вообще такая халявная задача для клуба, у которого есть добротный состав, стабильное финансирование, опытный тренер и верные болельщики. «Крылышки» обязаны выполнять такую легкую задачку.

«Рубин»

Результат в сезоне 2018/19: 11 место.

Задача на сезон 2019/20: «играть в футбол».

После 12 туров: делит 7-12 места, 14 очков.

Корректировка задачи: да — наконец, начать играть в футбол!

«Рубин» бодро начал сезон, получил хорошую прессу, но потом у казанцев была серия из восьми матчей, семь из которых они проиграли. «Рубин» не объявлял турнирных задач, за это не предъявишь, но футбольный флагман Татарстана мечтает вернуть болельщиков на трибуны. Такие результаты не способствуют достижению этой цели.

«Спартак»

Результат в сезоне 2018/19: 5 место.

Задача на сезон 2019/20: место в зоне Лиги чемпионов.

После 12 туров: делит 7-12 места, 14 очков.

Корректировка задачи: да — задача провалена.

Мечтать о Лиге чемпионов больше не приходится, успел провалить и эту задачу перед уходом из «Спартака»: до второго места 12 очков, зато всего 2 до зоны стыковых матчей, 4 — до зоны прямого вылета. не стал брать на себя сиюминутных обязательств, новый тренер предпочитает не говорить о глобальных целях, ему нужно вывести команду из-под давления. И это верно. Максимум «Спартака» в нынешнем сезоне — попытаться зацепиться за Лигу Европы. Через Кубок России или, заняв шестое место и надеясь, что трофей выиграет клуб, который выше в таблице.

«Сочи»

Результат в сезоне 2018/19: 2 место в ФНЛ .

Задача на сезон 2019/20: сохранить прописку в РПЛ .

После 12 туров: делит 13-14 места, 12 очков.

Корректировка задачи: нет.

«Сочи» собирал команду уже по ходу чемпионата, поэтому результаты пришли не сразу, но с нынешним составом «барсы» могут не только сохранить прописку в РПЛ , но и в середину таблицы запрыгнуть.

«Ахмат»

Результат в сезоне 2018/19: 8 место.

Задача на сезон 2019/20: место в зоне Лиги Европы.

После 12 туров: делит 13-14 места, 12 очков.

Корректировка задачи: да.

Место в зоне Лиги Европы — четвертое или пятое, шестую строчку выносим за скобки, потому что точной гарантии она не дает. «Ахмат» на 13 очков отстает от пятого места, и хотя впереди еще почти две трети чемпионата, грозненцы растеряли уже слишком много очков. Новый главный тренер должен использовать этот сезон для создания плацдарма, еврокубковый пуск переносится на следующую кампанию.

«Динамо»

Результат в сезоне 2018/19: 12 место.

Задача на сезон 2019/20: попадание в еврокубки.

После 12 туров: 15 место, 10 очков.

Корректировка задачи: да.

Тут бы от вылета уберечься, о каких еврокубках после такого старта может идти речь. Главный тренер в отставке, спортивный директор, потративший 35 миллионов евро, уволен, команда в зоне прямого вылета, в клубе идет аппаратная борьба. Эх, «Динамо», когда же ты снова станешь жемчужиной футбола?

«Тамбов»

Результат в сезоне 2018/19: 1 место в ФНЛ .

Задача на сезон 2019/20: президент клуба со своего облачка вещал о Лиге Европы.

После 12 туров: 16 место, 8 очков.

Корректировка задачи: да — не вылететь!

Никто и не говорил, что будет легко. Вы же не приняли всерьез слова Арсена Губуева о Лиге Европы? «Тамбов» ждала упорная борьба за выживание, «Тамбов» включился в нее с первых туров. Пока «волки» замыкают турнирную таблицу, но команда не безнадежна, о чем говорят хотя бы победы над «Спартаком» и «Ростовом». Цель «Тамбова» простая и понятная, и она не изменится до конца сезона.