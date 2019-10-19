Семак рассказал, почему выбрал основным вратарем Кержакова

Главный тренер «Зенита» прокомментировал выбор основным вратарем на матч 13-го тура чемпионата России против «Ростова». Андрей Лунёв и Александр Васютин остались на скамейке.

Будем ли использовать английский опыт, когда в чемпионате играет один вратарь, а в Кубке — другой? Нет, ничего не собираемся использовать. Решение по составу вне зависимости от позиции принимает главный тренер. Конечно, я консультируюсь с помощниками, но финальное решение остаётся за мной.

Теория, что Кержаков играет из-за того, что соперники по последним матчам, «Урал» и «Ростов», много навешивают, а он силён в этом компоненте, не имеет права на жизнь. В каких-то матчах при выборе позиций мы учитываем манеру игры соперника. В прошлом сезоне было такое, когда при прочих равных выбирали игроков исходя из компонентов, в которых они лучше.

Кержаков сыграл хорошо в кубковом матче, сыграл хорошо в Екатеринбурге. И сегодня к нему нет претензий, он сыграл хорошо. В целом, все готовы к конкуренции, мы рассчитываем на всех. Те, кто проявляет себя хорошо не только на тренировках, но и в матчах, получают шанс.