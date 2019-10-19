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Семак рассказал, почему выбрал основным вратарем Кержакова

вчера, 23:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор Михаила Кержакова основным вратарем на матч 13-го тура чемпионата России против «Ростова». Андрей Лунёв и Александр Васютин остались на скамейке.

Будем ли использовать английский опыт, когда в чемпионате играет один вратарь, а в Кубке — другой? Нет, ничего не собираемся использовать. Решение по составу вне зависимости от позиции принимает главный тренер. Конечно, я консультируюсь с помощниками, но финальное решение остаётся за мной.

Теория, что Кержаков играет из-за того, что соперники по последним матчам, «Урал» и «Ростов», много навешивают, а он силён в этом компоненте, не имеет права на жизнь. В каких-то матчах при выборе позиций мы учитываем манеру игры соперника. В прошлом сезоне было такое, когда при прочих равных выбирали игроков исходя из компонентов, в которых они лучше.

Кержаков сыграл хорошо в кубковом матче, сыграл хорошо в Екатеринбурге. И сегодня к нему нет претензий, он сыграл хорошо. В целом, все готовы к конкуренции, мы рассчитываем на всех. Те, кто проявляет себя хорошо не только на тренировках, но и в матчах, получают шанс.

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Все комментарии
nubom
nubom
   86 / 869
сегодня в 00:06
Здоровая конкуренция препятствует появлению клановости, которая всегда разрушает любой коллектив изнутри. Жаль, что она отсутствует в РПФЛ...
Морозовский
Морозовский
   16 / 869
вчера в 23:59
Карась сегодня забил и нам, и "зене"! Нам забил больше!
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 869
вчера в 23:42
Глагол занес за брата
МКС
МКС
   107 / 869
вчера в 23:31
Потому что Вилков с Карасем и так деньги отработали
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   156 / 869
вчера в 23:29
Потому что,при наличии ручного карася не страшен даже тренер-физрук и вратарь-Кержаков.
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