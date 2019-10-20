Писарев прокомментировал первый матч Тедеско в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев прокомментировал матч команды против «Рубина» (0:0) в 13-м туре РПЛ, который стал первым для Доменико Тедеско на посту главного тренера москвичей.
Многие спартаковцы не готовы брать игру на себя. Часто у футболиста, владеющего мячом, просто не было «адреса». Партнеры не открывались, наоборот, прятались за соперниками. Некоторые даже не совсем уверенно обрабатывали мяч. Вот выпустили Мирзова во втором тайме – и он мгновенно оживил игру. Видно – этот парень ответственности не боится. А взять, к примеру, Бакаева. На старте сезона выглядел здорово, но в последних матчах не похож на себя. То ли в функциональную «яму» попал, то ли другая причина.
Отметим, что ранее Писарев положительно высказался о назначении Тедеско тренером «Спартака».
Никто не при чём...все молодцы....
Осталось ждать появление "адреса"...и исчезновение "функциональной ямы"....)))
Никто не при чём...все молодцы....
Осталось ждать появление "адреса"...и исчезновение "функциональной ямы"....)))