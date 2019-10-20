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Писарев прокомментировал первый матч Тедеско в «Спартаке»

сегодня, 08:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев прокомментировал матч команды против «Рубина» (0:0) в 13-м туре РПЛ, который стал первым для Доменико Тедеско на посту главного тренера москвичей.

Многие спартаковцы не готовы брать игру на себя. Часто у футболиста, владеющего мячом, просто не было «адреса». Партнеры не открывались, наоборот, прятались за соперниками. Некоторые даже не совсем уверенно обрабатывали мяч. Вот выпустили Мирзова во втором тайме – и он мгновенно оживил игру. Видно – этот парень ответственности не боится. А взять, к примеру, Бакаева. На старте сезона выглядел здорово, но в последних матчах не похож на себя. То ли в функциональную «яму» попал, то ли другая причина.

Отметим, что ранее Писарев положительно высказался о назначении Тедеско тренером «Спартака».

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ошалевший
ошалевший ответил Jeck Denielse
   483 / 867
сегодня в 09:10
Короче...как обычно.... Никто не при чём...все молодцы.... Осталось ждать появление "адреса"...и исчезновение "функциональной ямы"....)))
ты про чё? на своей волне как обычно?
STVA 1
STVA 1
   61 / 867
сегодня в 08:36
Время покажет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 867
сегодня в 08:28
Короче...как обычно....
Никто не при чём...все молодцы....

Осталось ждать появление "адреса"...и исчезновение "функциональной ямы"....)))
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