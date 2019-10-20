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ЦСКА не смог обыграть «Уфу»

сегодня, 15:54
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в рамках 13-го тура РПЛ.

ЦСКА находится на 4 месте (26 очков), а «Уфа» расположилась на 8 позиции (16 пунктов).

Уфа, стадион Нефтяник

«Уфа» - ЦСКА 1:1 (0:1)
Голы: Кротов 83 - Ахметов 26

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Терентьев (Круговой 68), Сухов, Карп, Фомин, Тилль (Голубев 74), Бизяк, Вомбергар (Кротов 61)
Главный тренер: Евсеев Вадим.

«ЦСКА»: Акинфеев, Марио Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Бистрович 78), Обляков, Кучаев, Влашич, Сигурдссон, Чалов (Бийол 62)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Терентьев 41, Фомин 66

Судья: Волошин Николай.

В другом матче тура «Зенит» одержал победу над «Ростовом».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   98 / 881
сегодня в 16:48
Отскочила Уфа от ЦСКА, а ведь недавно Уфа газпроект ушатала с мясом.
kоrn3512.
kоrn3512.
   667 / 881
сегодня в 16:48
Канифей в рассройствах, для такого мастера,"трёх" и "пятаков", в авоське жуткий недовес Ахахаха
ziborock
ziborock
   30 / 881
сегодня в 16:48
    Баба Яга против
    Баба Яга против
       548 / 881
    сегодня в 16:47
    Даёшь Валеру или Петреску в тренера.
    рже
    рже
       145 / 881
    сегодня в 16:46
    Конечно, хотели и должны были выиграть. Моменты после счета 1:0 мы должны были довести до второго мяча, успокоить игру. К сожалению, который раз упускаем соперника со стандартных положений!-
    Баба Яга против
    Баба Яга против
       548 / 881
    сегодня в 16:45
    Витя,Дед в тебя всё еще верит и несколько фанатов в кол-ве 3 штук!
    Великолепный
    Великолепный
       131 / 881
    сегодня в 16:44
    Боевая ничья в чемпионате.
    Посмотрим кто кого 30- го числа
    В Кубке России.
    Баба Яга против
    Баба Яга против
       548 / 881
    сегодня в 16:43
    Генер не видит что при Вити надо выйти!
    рже
    рже
       145 / 881
    сегодня в 16:42
    А Тедеску за вчерашнее ещё не уволили?-думаю Гончаренко недолго в ЦСКА осталось ,пора мазутных возглавлять!
    boniel3
    boniel3
    сегодня в 16:42
    Да,ребята,а представте как они будут выглядеть с "Зенитом",который порвал приличную команду "Ростов" в клочья?Страшно представить.С такой защитой,и без середины,и без нападения!Ганчеренко очнись!Научи хотя бы этих Обляковых и Чаловых в квадрат играть и мяч из аута выбрасывать не чужому.По игре ЦСКА худшая команда в лиге.Играют,как получится,или просто обозначают футбол.Мое мнение Ганчеренко нужно зимой уехать в Италию или Англию и пройти курсы по ликвидации безграмотности основ футбольной науки.Как можно оставлять во вратарской площадке трои чужих игроков???? И научи своего Облякова делать подачи по троектории не выше 2,5 метров,а то этот чудак запулит в небеса и пропала подача.А,вообще,все противно!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       12 / 881
    сегодня в 16:41
      kastites
      kastites
         130 / 881
      сегодня в 16:40
      Закономерный результат
      Зафод Библброкс
      Зафод Библброкс
      сегодня в 16:38
      блин разочарование
      я поствил на победу Уфы...
      Спагетти
      Спагетти
         418 / 881
      сегодня в 16:37
      Евсеев прикольный дядька, мне начинает нравиться:)))
      mangoх12
      mangoх12 ответил cska1948
         8 / 881
      сегодня в 16:35
      Согласен с Вами. Игроки не должны быть манекенами, которых тренер расставляет. Игрокам и свою голову необходимо включать.
      а тренер для чего ? Хотя его и так не видно, игроки сами по себе на поле были ведь Витек играет без тактики))
      Союзник противников
      Союзник противников ответил mangoх12
         33 / 881
      сегодня в 16:35
      Это же как надо верить в этого проходимца, чтобы после позорных поражений как от Ростова Лудогорца и пр. ранее еще искать отмазки. Ну нравится вам как Витек балаболит, так подпишитесь на его инстаграмм , может он нравится вам как модель по типу Ранальды так сфоткайтесь с ним Я офигиваю с этих псевдо болел, для которых модельный пацанский коротышка дороже результатов клуба. Была бы хоть какая то игра, то еще можно было сетовать на случайности НО ИГРЫ ТО НЕТ епта вечно убитые вторые таймы причем тут игроки вообще ??? просто это не тренер а разводила с куплненной за мешок картощки лицензией!
      Он уже опять сказал,что не дожали.А для этого надо было "успокоить игру"!!! А там был такой "огонь",что даже лёд не плавился...
      рже
      рже ответил ermak6848
         145 / 881
      сегодня в 16:34
      Видать!только пока вам там делать нечего!удачи!
      nikoladolgov
      nikoladolgov
         141 / 881
      сегодня в 16:33
      Кабинетных чемпионов - коней и свиней в пердив !
      рже
      рже ответил Don trambon
         145 / 881
      сегодня в 16:32
      Кононов пойдёт?
      ermak6848
      ermak6848
         156 / 881
      сегодня в 16:32
      хоть я и почитатель фк " ЦСКА " - то по такой игре им даже Евро Лиги не видать...
      stachel
      stachel
         494 / 881
      сегодня в 16:32
      Результат неожиданный. Смотрел до первого гола, дальше было скучно. Уфа играла так убого, исполнители такого низкого уровня, что смотреть просто не возможно. Как уфа заняла 8 место, просто загадка.
      mangoх12
      mangoх12 ответил Союзник противников
         8 / 881
      сегодня в 16:32
      В гончаровском ЦСКА-как в древнеримском сенате :"Господа сенаторы,вы все в отдельности достойные граждане Рима,а вместе-отвратительное животное". Страшная штука любовь и вера,без знания и трезвого взгляда.В следующих двух турах потеряют ещё пять очков.
      Это же как надо верить в этого проходимца, чтобы после позорных поражений как от Ростова Лудогорца и пр. ранее еще искать отмазки. Ну нравится вам как Витек балаболит, так подпишитесь на его инстаграмм , может он нравится вам как модель по типу Ранальды так сфоткайтесь с ним Я офигиваю с этих псевдо болел, для которых модельный пацанский коротышка дороже результатов клуба. Была бы хоть какая то игра, то еще можно было сетовать на случайности НО ИГРЫ ТО НЕТ епта вечно убитые вторые таймы причем тут игроки вообще ??? просто это не тренер а разводила с куплненной за мешок картощки лицензией!
      drug01
      drug01
         101 / 881
      сегодня в 16:31
      Отдал очко за игроков????
      VIPded
      VIPded
         45 / 881
      сегодня в 16:29
      Печалька... Вот так взяли и просто сдали 2й тайм...(((
      А уфимыы молодцы, конечно
      fekir-1111
      fekir-1111
         326 / 881
      сегодня в 16:26
        рже
        рже
           145 / 881
        сегодня в 16:26
        Это Уфа не смогла обыграть дохлых коней,у ЦСКА нет явного форварда,нет думбика,нет муссика,но а Чалов не тянет!
        Багров-брат
        Багров-брат
           220 / 881
        сегодня в 16:24
        Что за нытьё слышится из стана Санта-Барбара-проекта? Или ни этот проект усиленно борется сохранить почётное девятое место, и не скатиться в ФНЛ?...)))
        Don trambon
        Don trambon
           350 / 881
        сегодня в 16:22
        Удивительно что не проиграли. Как ни крути нужен тренер. Гончаренко выдохся, несите другого...
        Юрниекс
        Юрниекс
           279 / 881
        сегодня в 16:21
          cska1948
          cska1948 ответил steelhead
             67 / 881
          сегодня в 16:21
          "Когда же Витя научит их играть по игроку ??? Одни и те же ошибки на протяжении длительного времени." ___________________________________ В этом, все-таки не Витя виноват, как мне кажется).
          Согласен с Вами. Игроки не должны быть манекенами, которых тренер расставляет. Игрокам и свою голову необходимо включать.
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