ЦСКА не смог обыграть «Уфу»

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в рамках 13-го тура РПЛ.
ЦСКА находится на 4 месте (26 очков), а «Уфа» расположилась на 8 позиции (16 пунктов).
Уфа, стадион Нефтяник
«Уфа» - ЦСКА 1:1 (0:1)
Голы: Кротов 83 - Ахметов 26
«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Терентьев (Круговой 68), Сухов, Карп, Фомин, Тилль (Голубев 74), Бизяк, Вомбергар (Кротов 61)
Главный тренер: Евсеев Вадим.
«ЦСКА»: Акинфеев, Марио Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Бистрович 78), Обляков, Кучаев, Влашич, Сигурдссон, Чалов (Бийол 62)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Терентьев 41, Фомин 66
Судья: Волошин Николай.
В другом матче тура «Зенит» одержал победу над «Ростовом».
Посмотрим кто кого 30- го числа
В Кубке России.
Посмотрим кто кого 30- го числа
В Кубке России.
Плрвут фсех нафик...
Плрвут фсех нафик...
я поствил на победу Уфы...
я поствил на победу Уфы...
А уфимыы молодцы, конечно
А уфимыы молодцы, конечно