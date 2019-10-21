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«Спартак-м» поддержал игрока молодёжного «Рубина», попавшего в реанимацию

вчера, 10:55

Футболисты и тренеры молодёжного состава московского «Спартака» записали обращение к защитнику молодёжного состава «Рубина» Вячеславу Фомину, который получил травму в матче молодежных команд.

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Все комментарии
Eddja
Eddja
   81 / 891
вчера в 11:00
Еще бы, сначала изуродовали парня.
Армейская душа
Армейская душа
   50 / 891
вчера в 10:59
Лучше бы вы учились играть не ломая никого. Хотя какой же это тогда спартак получится?
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