«Спартак-м» поддержал игрока молодёжного «Рубина», попавшего в реанимацию

Футболисты и тренеры молодёжного состава московского «Спартака» записали обращение к защитнику молодёжного состава «Рубина» Вячеславу Фомину, который получил травму в матче молодежных команд.
Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин, вся команда и ее капитан Максим Калачевский поддержали футболиста «Рубина» Вячеслава Фомина, получившего серьезную травму в матче дублёров.— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) 21 октября 2019 г.
Желаем Вячеславу скорейшего выздоровления и возвращения в игру! pic.twitter.com/gfPdLPZkAK