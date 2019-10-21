Ван дер Варт жёстко раскритиковал игру защитника «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» в жёсткой форме отозвался об игре центрального защитника «Манчестер Юнайтед» :

Когда я смотрю воскресный матч любительской лиги, то я вижу как минимум трёх футболистов, которые играют на уровне Магуайра. Я серьёзно, мои слова могут звучать глупо, но он всё равно их не услышит. В конце концов мы говорим о трансфере за 90 млн евро. Вирджил ван Дейк в таком случае стоит 300 млн евро.