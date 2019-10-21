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Ван дер Варт жёстко раскритиковал игру защитника «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:06

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт в жёсткой форме отозвался об игре центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра:

Когда я смотрю воскресный матч любительской лиги, то я вижу как минимум трёх футболистов, которые играют на уровне Магуайра. Я серьёзно, мои слова могут звучать глупо, но он всё равно их не услышит. В конце концов мы говорим о трансфере за 90 млн евро. Вирджил ван Дейк в таком случае стоит 300 млн евро.

Вся эта ситуация кажется забавной, потому что во время Лиги наций я работал на телевидении в Нидерландах. И я прекрасно помню, как мы говорили, что Магуайр был с отрывом худшим игроком на поле. А потом, спустя два месяца, случился тот переход в МЮ.

Ранее сообщалось, что Магуайр отказался от перехода в «Манчестер Сити». 

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
   326 / 891
вчера в 19:14
ну что еще ждать от побегушника из курятника?
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   419 / 891
вчера в 14:37
Цены на англичан всегда завышены
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