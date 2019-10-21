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ЦСКА и «Ференцварош» рассудит чешская бригада арбитров

вчера, 12:49

Чешский арбитр Павел Орел назначен главным судьей матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Ференцварош». 

Помогать ему будут Петр Блажей и Иржи Кржиж. Резервный судья — Ондржей Пеханец.

Встречу «Трабзонспора» и «Краснодара» отработают австрийцы. Главным арбитром назначен Харальд Лехнер. Его ассистенты — Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбитш. Резервный рефери — Юлиан Вайнбергер.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender ответил Юрниекс
   221 / 891
вчера в 21:35
Была. Теперь это кони. После лудогорца и эспаньола
Юрниекс
Юрниекс ответил BenderBender
   164 / 891
вчера в 20:46
Ждём очередного позора.
По позорам у нас есть специальная команда. Поэтому ее в еврокубки и не пускают, выметают в первых же турах сс...ым веником.
Любимец
Любимец
   789 / 891
вчера в 18:32
Разборка восточно-европейская,)
тумба-юмба
тумба-юмба
   327 / 891
вчера в 15:56
    mangoх12
    mangoх12 ответил Союзник противников
       5 / 891
    вчера в 15:41
    Нас и венгров судит чех??? Хуже не может быть,капец Витьку.
    Витьку пофигу, он белорусс))
    BenderBender
    BenderBender ответил Армейская душа
       221 / 891
    вчера в 15:35
      Армейская душа
      Армейская душа ответил BenderBender
         50 / 891
      вчера в 15:31
      Дешёвый трюк. Новость о Спартаке? То-то же. С лудогорцем Спартак играл? А с Эспаньолом, который прозябает на дне таблицы, дома Спартак играл?
      Я рад, что ты гордишься очередным вылетом спартака из ЕК на стадии квалификации
      BenderBender
      BenderBender ответил Армейская душа
         221 / 891
      вчера в 15:23
      Дешёвый трюк. Новость о Спартаке? То-то же.
      С лудогорцем Спартак играл?
      А с Эспаньолом, который прозябает на дне таблицы, дома Спартак играл?
      Армейская душа
      Армейская душа ответил BenderBender
         50 / 891
      вчера в 14:33
      Ждём очередного позора.
      А с кем спартак играет?
      Армейская душа
      Армейская душа
         50 / 891
      вчера в 14:33
      Нужно побеждать в оставшихся играх, а то беда
      time out
      time out ответил cska plus
         605 / 891
      вчера в 14:31
      Остаётся только пожелать удачи армейцам!
        BenderBender
        BenderBender
           221 / 891
        вчера в 13:46
        Ждём очередного позора.
        Ладожский
        Ладожский
           134 / 891
        вчера в 13:38
        Это ужасно.
        cska plus
        cska plus
           3 / 891
        вчера в 13:32
        Остаётся только пожелать удачи армейцам!
        Союзник противников
        Союзник противников
           17 / 891
        вчера в 13:20
        Нас и венгров судит чех??? Хуже не может быть,капец Витьку.
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