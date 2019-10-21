ЦСКА и «Ференцварош» рассудит чешская бригада арбитров

Чешский арбитр Павел Орел назначен главным судьей матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Ференцварош».
Помогать ему будут Петр Блажей и Иржи Кржиж. Резервный судья — Ондржей Пеханец.
Встречу «Трабзонспора» и «Краснодара» отработают австрийцы. Главным арбитром назначен Харальд Лехнер. Его ассистенты — Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбитш. Резервный рефери — Юлиан Вайнбергер.
С лудогорцем Спартак играл?
А с Эспаньолом, который прозябает на дне таблицы, дома Спартак играл?
С лудогорцем Спартак играл?
А с Эспаньолом, который прозябает на дне таблицы, дома Спартак играл?