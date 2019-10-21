Билялетдинов: «Надеюсь, „Локо“ удастся зацепить одно очко в матче с „Юве“»

Бывший игрок «Локомотива» поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «железнодорожниками» и «Ювентусом».

В Турине у команд нет больших шансов, но я надеюсь, «Локомотив» тактически будет готов к матчу и нам удастся зацепить одно очко. Неприятно, что у «Локо» много травмированных, многое будет зависеть от того, как оборона будет готова к матчу. В атаке же нужно реализовывать свои моменты.

Роналду? Тяжело играть с такими футболистами, он с любой позиции смещается и постоянно бьет, может и со стандарта забить. Не думаю, что нужно делать акцент на него, это бесполезно. Для Роналду всегда создаются голевые моменты, и он может получить шанс забить в любой момент. Но я буду оптимистичен в прогнозе, думаю, что будет ничья 1:1.