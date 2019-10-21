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Билялетдинов: «Надеюсь, „Локо“ удастся зацепить одно очко в матче с „Юве“»

вчера, 14:23
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22:00 Не начался

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «железнодорожниками» и «Ювентусом».

В Турине у команд нет больших шансов, но я надеюсь, «Локомотив» тактически будет готов к матчу и нам удастся зацепить одно очко. Неприятно, что у «Локо» много травмированных, многое будет зависеть от того, как оборона будет готова к матчу. В атаке же нужно реализовывать свои моменты.

Роналду? Тяжело играть с такими футболистами, он с любой позиции смещается и постоянно бьет, может и со стандарта забить. Не думаю, что нужно делать акцент на него, это бесполезно. Для Роналду всегда создаются голевые моменты, и он может получить шанс забить в любой момент. Но я буду оптимистичен в прогнозе, думаю, что будет ничья 1:1.

В Турине «Локо» поддержат около двух тысяч болельщиков.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   166 / 891
вчера в 23:24
Палыч дебютировал в еврокубках с Локо как раз в Турине. Продержались первый тайм, надеюсь сейчас хватит на два.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Footbolista
   101 / 891
вчера в 19:18
Локо тяжеловато будет после Юве...
На поросят силенок хватит.
Любимец
Любимец
   789 / 891
вчера в 18:58
Хорошо б не сильно порвали его,) О другом очке беспокоиться - только время тратить,)
Footbolista
Footbolista ответил сулейман шлагбаум 1
   10 / 891
вчера в 18:50
Локо тяжеловато будет после Юве...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Footbolista
   101 / 891
вчера в 18:45
Сразу видно специалиста)...каждый день наверное зашиваешь...
И не говори ! Задолбали свиньи. Все шью и шью. Хорошо хоть, от Рубина отскочили, отдохнул немного. А тут тот-же Локомотив на очереди! Опять ведь приползете, ни дна вам, ни покрышки !
Footbolista
Footbolista ответил сулейман шлагбаум 1
   10 / 891
вчера в 18:34
Сразу видно специалиста)...каждый день наверное зашиваешь...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Footbolista
   101 / 891
вчера в 18:08
Главное не порвать)...
Мнение бывалого ? Да, ваше-то очко ни один микрохирург уже не сошьет !
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил КЭТиК
   101 / 891
вчера в 17:57
Лишь бы под разгром не угодили.
Да ладно тебе, чай не с Базелем играть.
mihaluch
mihaluch
   36 / 891
вчера в 16:40
Шансов у Локо практически нет.
EAGinLE
EAGinLE
   72 / 891
вчера в 16:22
Удачи Локомотиву.
альсато
альсато
   237 / 891
вчера в 16:14
УДАЧИ,Локомотиву!
773sergeytank
773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
   58 / 891
вчера в 16:10
    Тага Дага
    Тага Дага
       702 / 891
    вчера в 15:52
    Только если за ОЧКО Аналду....а шансов то 0...3-0
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил h8you
       177 / 891
    вчера в 15:46
    До европы тоже ручонки дошли,помним как вас выташили в лч поставив левую пеньку на 90 минуте против Атлетико.ахахахахаха
    cska plus
    cska plus
       3 / 891
    вчера в 15:41
    С нынешним Юве можно пободаться даже за три очка.
    h8you
    h8you ответил fanliverpoolfan 2
       62 / 891
    вчера в 15:41
    Биляш ты понимаешь главная проблема для локо судьи заряжены кабинетами.
    в Европе у Ювентуса вообще нет никаких судей,это не скоминовцы
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       177 / 891
    вчера в 15:24
    Биляш ты понимаешь главная проблема для локо судьи заряжены кабинетами.
    Василий 50
    Василий 50
       614 / 891
    вчера в 15:21
    Не каркай, краснощекий.
    Dark MU
    Dark MU
       849 / 891
    вчера в 15:17
    Роналду закинет парочку уж точно
    КЭТиК
    КЭТиК
       103 / 891
    вчера в 14:58
    Лишь бы под разгром не угодили.
    Eddja
    Eddja
       81 / 891
    вчера в 14:46
    Главное, зацепившись за очко, не упасть.
    JUVENTUS
    JUVENTUS
       828 / 891
    вчера в 14:44
    Перестань татарин.
    Lazurny
    Lazurny
       27 / 891
    вчера в 14:39
    Смешно.
    Footbolista
    Footbolista
       10 / 891
    вчера в 14:28
    Главное не порвать)...
    Project Pandora
    Project Pandora
       210 / 891
    вчера в 14:26
    Яркие заголовки газет после игры: "В матче с Юве Локомотив зацепился за очко".
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