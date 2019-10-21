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Наставник «Оренбурга»: «Судья Казарцев уничтожает нашу команду третий раз»

вчера, 12:14
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу судьи Василия Казарцева, который обслуживал игру 13-го тура с «Крыльями Советов».

Привык называть вещи своими именами, поэтому сейчас могу сказать — да, есть претензии, очень серьёзные вопросы по вчерашней работе Василия Казарцева. После игры прошли сутки, и подчеркну, что это не эмоции, не желание разжечь скандал, а элементарный анализ фактов.

Два неназначенных пенальти в ворота соперника, ситуация с голом в наши ворота, где был офсайд, и как финал всего происходящего драка на последних минутах. Вот неполный перечень событий из вчерашнего матча, которые заставляют говорить не просто о неквалифицированном, а именно о предвзятом, тенденциозном арбитраже Казарцева.

Если бы такое отношение данного рефери к «Оренбургу» случилось впервые, можно было бы найти какие-то аргументы в его защиту. Однако проблема в том, что Казарцев уничтожает нашу команду третий раз. Прошлый сезон, весна нынешнего года при грубых ошибках того же Казарцева мы проигрываем матчи «Анжи» и «Енисею». В трёх этих играх, включая вчерашний матч с «Крыльями Советов», Казарцев показал нам пять красных карточек. Совпадение? Не думаю. Самое любопытное, что сама жизнь смеётся над Василием Казарцевым, когда в этих встречах (с «Анжи», «Енисеем» и «Крыльями») он оказывается в идентичных ситуациях, но по отношению к разным командам. И в абсолютных одинаковых моментах этот человек трактует футбольные правила прямо противоположным образом в зависимости от того, в чью пользу нужно принять решение. Невозможно поверить, что это просто ошибки. Невозможно поверить, что предвзятой работы Казарцева не видит его руководитель, глава ДСИ Александр Егоров.

Однако легко и чётко просматривается желание утопить «Оренбург» руками Казарцева. Обидно другое: есть «Оренбург», «Крылья Советов», другие команды РПЛ, но самое главное, что страдает репутация и имидж российского футбола. Кому нужен чемпионат, в котором места в таблице распределяются не в зависимости от игры команд, а от того, на чьей стороне окажутся симпатии судьи Казарцева?

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Все комментарии
wingback
wingback
   223 / 891
вчера в 15:15
    Морозовский
    Морозовский
       16 / 891
    вчера в 14:43
    Судья Казарцев - киллер лазурных филиалов! Респект судье Зорро!
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       133 / 891
    вчера в 13:38
    Это полный беспредел. Федотов обязан пожаловаться на этот факт хозяину Зенита Миллеру. Оренбург это филиал Зенита, так что Миллер обязан подкинуть своему филиалу ручных судей.
    Eddja
    Eddja
       81 / 891
    вчера в 13:33
    Безбородов скоро на пенсию пойдет, достойная свиная смена растет.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       324 / 891
    вчера в 13:05
    Готовь три пакета.
    EAGinLE
    EAGinLE
       72 / 891
    вчера в 13:01
    Такие наши судьи .
    Брулин
    Брулин
       118 / 891
    вчера в 12:39
    Комбаров о драке в матче «Оренбург» – «Крылья»: «Для зрелищности это было только плюсом»
    sir_Alex
    sir_Alex
       24 / 891
    вчера в 12:32
    Что же газпрём не проведёт с ним воспитательную беседу???
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       173 / 891
    вчера в 12:30
      shlomo
      shlomo
         265 / 891
      вчера в 12:26
      Все правильно сказал Владимир...честно и открыто...
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         1 / 891
      вчера в 12:24
      "В трёх этих играх, включая вчерашний матч с «Крыльями Советов», Казарцев показал нам пять красных карточек."

      Федун уже выслал контракт этому замечательному судье! Лапочкин опозорился в последнем туре и не вытащил "Спартак", место любимой жены... ой, судьи Лёни Киевского снова свободно.
      LOpp
      LOpp
         75 / 891
      вчера в 12:17
      Бог любит троицу
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