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Роналду: «Победа над „Локомотивом“ важнее „Золотого мяча“»

вчера, 17:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22:00 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассуждает о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом»

Я не хочу рассуждать об индивидуальных наградах, для меня важен коллектив. Прямо сейчас «Золотой мяч» - не самое главное. Более важно обыграть «Локомотив», нам нужно выйти из группы.

Мой возраст — это лишь число. Это вовсе не значит, что я нахожусь в конце своей карьеры. Я могу доказать, что по-прежнему способен решать исход матчей, ведь сейчас я чувствую себя более зрелым игроком.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 891
вчера в 22:26
Мало верится, что о Локо думает
Insanely cool
Insanely cool
   576 / 891
вчера в 22:21
Во модеры дают, внизу школьнк инквизитор несет всякую желчь, оскорбляет всех налево и направо, а ему в ответ даже нельзя написать обычное слово "бред", молодцы, молодцы разрабы, знаете как устроить срач
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   622 / 891
вчера в 22:20
Говорят роналду заднеприводный.. Это правда??
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   316 / 891
вчера в 22:12
Понятное дело что лукавит, какой-то там Локомотив Юви и без Рона спокойно должен громить. Но чисто для прессы и общей атмосфере в команде такие заявления важны) это называется профессионализм
OLESOCC
OLESOCC ответил _Inquisitor_
   357 / 891
вчера в 22:12
Презренный симулянт понимает, что в текущем году и на кожаный мяч не наиграл, не то что золотой, поэтому делает вид, что награда ему безразлична. В былые годы ради сей побрякушки и ртом в кабинетах работал, и ноги перед чиновниками раздвигал, при этом его не волновали результаты реала, который уже к январю проигрывал Ла-Лигу во многом из-за бездарной осенней игры кристинки, гуляющей по чиновничьим рукам... А сейчас видите ли Локомотив ему важнее обыграть - гнусная ложь и лицемерие...
Игнор тебе.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   251 / 891
вчера в 22:01
Победы Локомотиву!
Insanely cool
Insanely cool ответил _Inquisitor_
   576 / 891
вчера в 21:57
Презренный симулянт понимает, что в текущем году и на кожаный мяч не наиграл, не то что золотой, поэтому делает вид, что награда ему безразлична. В былые годы ради сей побрякушки и ртом в кабинетах работал, и ноги перед чиновниками раздвигал, при этом его не волновали результаты реала, который уже к январю проигрывал Ла-Лигу во многом из-за бездарной осенней игры кристинки, гуляющей по чиновничьим рукам... А сейчас видите ли Локомотив ему важнее обыграть - гнусная ложь и лицемерие...
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       121 / 891
    вчера в 21:56
    И опять опрос для глупых.Рон говорил о моменте сейчас , а не о перспективе.Ослизм впечатляет.
    Гавроша
    Гавроша
       47 / 891
    вчера в 21:47
    Раз ему не дадут залотой мяч, то он ему и не нужен.
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       13 / 891
    вчера в 21:47
    Он до этого матча знал о существовании Локомотива?
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       87 / 891
    вчера в 21:39
    Какие то глупости говорит Криштиану
    FC Barcelona twitter
    FC Barcelona twitter
       807 / 891
    вчера в 21:19
    Если Локо игра будет домашняя, то ничейку с юве могут зацепить. Удачи железнодорожникам!
    League1
    League1 ответил _Inquisitor_
       112 / 891
    вчера в 21:00
    Презренный симулянт понимает, что в текущем году и на кожаный мяч не наиграл, не то что золотой, поэтому делает вид, что награда ему безразлична. В былые годы ради сей побрякушки и ртом в кабинетах работал, и ноги перед чиновниками раздвигал, при этом его не волновали результаты реала, который уже к январю проигрывал Ла-Лигу во многом из-за бездарной осенней игры кристинки, гуляющей по чиновничьим рукам... А сейчас видите ли Локомотив ему важнее обыграть - гнусная ложь и лицемерие...
    Таров, прекрати!
    NGYCR7
    NGYCR7 ответил alex074
       53 / 891
    вчера в 20:46
    Балабол и лицемер
    самокритично...,однако!
    ermak6848
    ermak6848
       130 / 891
    вчера в 20:45
    у него мяч есть осталось тормознуть Локомотив...
    andrefino13
    andrefino13
       322 / 891
    вчера в 20:32
    Комплименты принимаются.
    Sergey Z
    Sergey Z
       193 / 891
    вчера в 20:12
    Шансов мало, но Локо удачи!
    _Inquisitor_
    _Inquisitor_
       91 / 891
    вчера в 19:49
    Презренный симулянт понимает, что в текущем году и на кожаный мяч не наиграл, не то что золотой, поэтому делает вид, что награда ему безразлична. В былые годы ради сей побрякушки и ртом в кабинетах работал, и ноги перед чиновниками раздвигал, при этом его не волновали результаты реала, который уже к январю проигрывал Ла-Лигу во многом из-за бездарной осенней игры кристинки, гуляющей по чиновничьим рукам... А сейчас видите ли Локомотив ему важнее обыграть - гнусная ложь и лицемерие...
    kastites
    kastites
       153 / 891
    вчера в 19:43
    Завтра Ювентус мячей 10 наколотит кочегарам
    alex074
    alex074
       246 / 891
    вчера в 19:42
    Балабол и лицемер
    EAGinLE
    EAGinLE
       72 / 891
    вчера в 19:35
    Удачи Локомотиву .
    Rex04
    Rex04
       390 / 891
    вчера в 19:34
    Все знают и он сам знает что ЗМ ему больше не светит...
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       315 / 891
    вчера в 19:29
    Локо сыграет вничью. Чуйка.
    ArtNow
    ArtNow
       440 / 891
    вчера в 19:28
    Все знают что для него важнее ЗМ, а то он не переживёт такого потрясения.
    PiterGrad
    PiterGrad
       196 / 891
    вчера в 19:25
    вряд ли он знает,кто такая эта локомотив....просто с бумажки прочел
    Romkurch
    Romkurch
       31 / 891
    вчера в 19:21
    Это тон так пошутил?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       275 / 891
    вчера в 19:16
    Заголовок не соответствует тому, что сказал португалец. ТАК делается специально, чтобы скрестились шпаги комментаторов в злословии.
    realdogge the gunner
    realdogge the gunner
       386 / 891
    вчера в 19:16
    уууу, жёлтые загаловки от соккер.ру))) ничего нового, впрочем
    Agamaga
    Agamaga
       120 / 891
    вчера в 19:14
    Зачем так лицемерить в надежде сказать что-то умное? Когда получил 4 золотую бутсу говорил, что это награда лучшая награда из всех, а с наличием золотых липовых мячей ставил выше всех легенд футбола.
    рже
    рже
       131 / 891
    вчера в 18:54
    Кристинка отказываеться от золотых туфелек?-не верю!-а локомотив вас завтра переедет!
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