Роналду: «Победа над „Локомотивом“ важнее „Золотого мяча“»

Нападающий «Ювентуса» рассуждает о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Я не хочу рассуждать об индивидуальных наградах, для меня важен коллектив. Прямо сейчас «Золотой мяч» - не самое главное. Более важно обыграть «Локомотив», нам нужно выйти из группы.

Мой возраст — это лишь число. Это вовсе не значит, что я нахожусь в конце своей карьеры. Я могу доказать, что по-прежнему способен решать исход матчей, ведь сейчас я чувствую себя более зрелым игроком.