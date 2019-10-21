Сёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»

Главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Ювентус» - это не только Роналду. На каждой позиции звезда и большой мастер. Неправильно делать акцент только на Криштиану. При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч. После потери сразу вступают в отбор и прессингуют.