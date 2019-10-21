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Сёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»

вчера, 19:58
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22:00 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Ювентус» - это не только Роналду. На каждой позиции звезда и большой мастер. Неправильно делать акцент только на Криштиану. При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч. После потери сразу вступают в отбор и прессингуют.

Ранее мыслями о предстоящей игре поделился полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
   58 / 891
вчера в 21:25
Ладно, пойду хоккей смотреть. Скомине привет передавай))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил 773sergeytank
   177 / 891
вчера в 21:18
    773sergeytank
    773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
       58 / 891
    вчера в 21:13
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2 ответил 773sergeytank
         177 / 891
      вчера в 21:07
      После 2006 года мало кто вам поверит ахахахахаха
      773sergeytank
      773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
         58 / 891
      вчера в 20:55
      Скоминовец что-то про судью ляпнул?))
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston ответил fanliverpoolfan 2
         135 / 891
      вчера в 20:17
      А ты про своих забыл?на каждой ветке Ливерпуля гадят.
      Я не чего про Ливер не говорю,но этот клуб не поддерживаю
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2 ответил Sebastian Eniston
         177 / 891
      вчера в 20:16
      А ты про своих забыл?на каждой ветке Ливерпуля гадят.
      L.F.C.
      L.F.C.
         69 / 891
      вчера в 20:14
      Но не сильнее, чем Москва при Собянине!
      cska plus
      cska plus
         3 / 891
      вчера в 20:05
      Удачи Палычу завтра!
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2
         177 / 891
      вчера в 20:00
      Что так сильно изменился?что судьи новенькие?
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