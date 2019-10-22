Гаджиев: «У многих команд РПЛ есть перегиб в сторону атакующей игры»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России.
Победа «Зенита» действительно получилась безоговорочной. Как правило, у таких счетов несколько причин. Первая — быстрый гол. Вторая — хорошая реализация. Даже на соревнованиях уровня чемпионата мира мы говорим, что на один гол надо примерно три момента. У «Зенита» в этом смысле все было очень эффективно. Третья причина — особенность игры «Ростова». Этот клуб, как мы помним, начал чемпионат с ненадежной обороной. И сейчас это одна из самых пропускающих команд. В то же время успешно играют в атаке.
Мне кажется, у многих команд РПЛ есть перегиб в сторону атакующей игры. Сам я не особо понимаю, что такое атакующая игра. Любая игра должна предполагать отбор мяча. Какую атаку ты выстроишь, если не отбираешь мяч? Тренер Аркадьев пятьдесят лет назад говорил: как только мячом овладел соперник, ты должен перейти к обороне, это же не война. Вот это наши команды делают хуже. Они считают, что должны все время атаковать.
наши деды разве зря их мочили
наши деды разве зря их мочили
Назар плохо обращается к Вам,прошу прости его,не наказывай!
Назар плохо обращается к Вам,прошу прости его,не наказывай!
Привел в пример Гаджиев слова 50 летней давности,поэтому при таких тренерах,как он развитие рос футбола не будет а будут на 50 лет отставать от грандов запада.
Короче венгерские икарус,но даже Спартак 20 века,так не играл,как говорит Гаджиев а постоянно атаковал даже на Бернабеу.
Привел в пример Гаджиев слова 50 летней давности,поэтому при таких тренерах,как он развитие рос футбола не будет а будут на 50 лет отставать от грандов запада.
Короче венгерские икарус,но даже Спартак 20 века,так не играл,как говорит Гаджиев а постоянно атаковал даже на Бернабеу.
Мне то свое хейтерство зачем навязывать )
Мне то свое хейтерство зачем навязывать )
на тот момент особо и не вспомнить, был один момент вроде в конце игры,
но Алиссон спокойно выручил, а вот Льорису пришлось здорово попахать .
Клопп своим креном на атаку заслужил этот титул после 6 проигранных финалов.
на тот момент особо и не вспомнить, был один момент вроде в конце игры,
но Алиссон спокойно выручил, а вот Льорису пришлось здорово попахать .
Клопп своим креном на атаку заслужил этот титул после 6 проигранных финалов.
Клопп проигрывает все за что берется, так было с Боруссией, так и с Ливеркой. А беспредел Скомины с Наполи и ТТХ видел весь мир.
Клопп проигрывает все за что берется, так было с Боруссией, так и с Ливеркой. А беспредел Скомины с Наполи и ТТХ видел весь мир.
в сторону надежности обороны. Но ведь при этом, он не отошел
от своего ключевого-заточенности на атаку , а это остается главным )
в сторону надежности обороны. Но ведь при этом, он не отошел
от своего ключевого-заточенности на атаку , а это остается главным )
построен на принципах игры от обороны , в таком духе игру строят
Бердыев, Семин, Симеоне, Анчелотти, Моуриньо, сам Муслимыч,
поэтому тренерскому цеху с упором на ключевое : сыграть на ноль в обороне,
а атака - уже вторым эшелоном ,сложно понять таких представителей в футболе,
как Райкаард, Клинсманн, Мусаев , Клопп которые при не самой лучшей обороне,
заточены на атаку и там феерят, а народу важно зрелище, тотальный футбол ,
пусть даже и не с самой качественной игрой в обороне , зато атакой насладятся. )
построен на принципах игры от обороны , в таком духе игру строят
Бердыев, Семин, Симеоне, Анчелотти, Моуриньо, сам Муслимыч,
поэтому тренерскому цеху с упором на ключевое : сыграть на ноль в обороне,
а атака - уже вторым эшелоном ,сложно понять таких представителей в футболе,
как Райкаард, Клинсманн, Мусаев , Клопп которые при не самой лучшей обороне,
заточены на атаку и там феерят, а народу важно зрелище, тотальный футбол ,
пусть даже и не с самой качественной игрой в обороне , зато атакой насладятся. )