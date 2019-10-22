Гаджиев: «У многих команд РПЛ есть перегиб в сторону атакующей игры»

Заслуженный тренер России прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России.

Победа «Зенита» действительно получилась безоговорочной. Как правило, у таких счетов несколько причин. Первая — быстрый гол. Вторая — хорошая реализация. Даже на соревнованиях уровня чемпионата мира мы говорим, что на один гол надо примерно три момента. У «Зенита» в этом смысле все было очень эффективно. Третья причина — особенность игры «Ростова». Этот клуб, как мы помним, начал чемпионат с ненадежной обороной. И сейчас это одна из самых пропускающих команд. В то же время успешно играют в атаке.