ГлавнаяНовости

Гаджиев: «У многих команд РПЛ есть перегиб в сторону атакующей игры»

сегодня, 12:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России.

Победа «Зенита» действительно получилась безоговорочной. Как правило, у таких счетов несколько причин. Первая — быстрый гол. Вторая — хорошая реализация. Даже на соревнованиях уровня чемпионата мира мы говорим, что на один гол надо примерно три момента. У «Зенита» в этом смысле все было очень эффективно. Третья причина — особенность игры «Ростова». Этот клуб, как мы помним, начал чемпионат с ненадежной обороной. И сейчас это одна из самых пропускающих команд. В то же время успешно играют в атаке.

Мне кажется, у многих команд РПЛ есть перегиб в сторону атакующей игры. Сам я не особо понимаю, что такое атакующая игра. Любая игра должна предполагать отбор мяча. Какую атаку ты выстроишь, если не отбираешь мяч? Тренер Аркадьев пятьдесят лет назад говорил: как только мячом овладел соперник, ты должен перейти к обороне, это же не война. Вот это наши команды делают хуже. Они считают, что должны все время атаковать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семак: «„Зенит“ стал сильнее в Лиге чемпионов»
Сегодня, 19:51 Комментарии1
Газзаев: «Игроки „Динамо“ горели желанием прервать свою черную серию»
Сегодня, 16:43 Комментарии7
Газзаев: «Если Дзюбу пригласят в мадридский „Реал“, то нужно идти»
Сегодня, 16:31 Комментарии27
Точилин: «Ротенберг вовлечён в дела „Сочи“ больше чем на 100%»
Сегодня, 16:19 Комментарии1
Точилин: «Заболотный - мужик с яйцами»
Сегодня, 16:02 Комментарии16
Уткин: «Получать концентрированную инъекцию Григоряна – это бодрит»
Сегодня, 15:18 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Насмешник
Насмешник
сегодня в 17:07
Почти все играют по принципу: лишь бы не пропустить, а там может хоть как-то один затолкаем. И это он называет креном в атакующий футбол? Похоже Гаджиев задружил с маразмом.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил NAZAR 007
   2 / 857
сегодня в 16:39
не оправдывай фрица.
наши деды разве зря их мочили
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Князь сажал врагов на посох
   131 / 857
сегодня в 14:54
Какой троллинг? Клопп проигрывает все за что берется, так было с Боруссией, так и с Ливеркой. А беспредел Скомины с Наполи и ТТХ видел весь мир.
Ваше благородие,Великий Князь,хоть не имею право перечить Вам но скажу,что Клопп лучший тренер мира,так как Ливер при нем лучшая команда мира.
Назар плохо обращается к Вам,прошу прости его,не наказывай!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   131 / 857
сегодня в 13:56
Как только соперник получил мяч,надо прессинговать,отбирать мяч на месте,чтобы не смогли перейти в атаку и самим перейти в атаку и постоянно атаковать,как делает Гвардиола,Клопп.
Привел в пример Гаджиев слова 50 летней давности,поэтому при таких тренерах,как он развитие рос футбола не будет а будут на 50 лет отставать от грандов запада.
Короче венгерские икарус,но даже Спартак 20 века,так не играл,как говорит Гаджиев а постоянно атаковал даже на Бернабеу.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Князь сажал врагов на посох
   6 / 857
сегодня в 13:09
ничего он не заслужил. Трофей добыт с помощью судьи это факт
Это твои фантазии _ завязывай уже ))
Мне то свое хейтерство зачем навязывать )
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил NAZAR 007
   2 / 857
сегодня в 13:05
ничего он не заслужил. Трофей добыт с помощью судьи это факт
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Князь сажал врагов на посох
   6 / 857
сегодня в 13:03
Какой троллинг? Клопп проигрывает все за что берется, так было с Боруссией, так и с Ливеркой. А беспредел Скомины с Наполи и ТТХ видел весь мир.
ТТХ должен был проиграть тот матч, т.к. выдающихся спасений от Алиссона
на тот момент особо и не вспомнить, был один момент вроде в конце игры,
но Алиссон спокойно выручил, а вот Льорису пришлось здорово попахать .
Клопп своим креном на атаку заслужил этот титул после 6 проигранных финалов.
тумба-юмба
тумба-юмба
   303 / 857
сегодня в 12:59
Совсем из ума выжил.Чемпионат автобусов,называет атакующем.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил NAZAR 007
   2 / 857
сегодня в 12:56
Какой троллинг?
Клопп проигрывает все за что берется, так было с Боруссией, так и с Ливеркой. А беспредел Скомины с Наполи и ТТХ видел весь мир.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Князь сажал врагов на посох
   6 / 857
сегодня в 12:52
Клопп бездарь, он ничего не выиграл, кроме, подаренной Скоминой ЛЧ
Княже, я привык видеть то, что вижу, а не то, что троллинг )
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил NAZAR 007
   2 / 857
сегодня в 12:51
Клопп бездарь, он ничего не выиграл, кроме, подаренной Скоминой ЛЧ
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Так Себе Аналитик
   2 / 857
сегодня в 12:50
Судьи их задницы берегут, Генк их покарает)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Так Себе Аналитик
   6 / 857
сегодня в 12:38
А что ты скажешь про 7 пропущенных голов "Ливерпуля" за 9 туров? Меньше всего в АПЛ?)
То же самое ) Единственно, может Клопп сделал небольшой крен
в сторону надежности обороны. Но ведь при этом, он не отошел
от своего ключевого-заточенности на атаку , а это остается главным )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил NAZAR 007
   1 / 857
сегодня в 12:32
Муслимыч, так это же хорошо ) Просто футбол вашего измерения построен на принципах игры от обороны , в таком духе игру строят Бердыев, Семин, Симеоне, Анчелотти, Моуриньо, сам Муслимыч, поэтому тренерскому цеху с упором на ключевое : сыграть на ноль в обороне, а атака - уже вторым эшелоном ,сложно понять таких представителей в футболе, как Райкаард, Клинсманн, Мусаев , Клопп которые при не самой лучшей обороне, заточены на атаку и там феерят, а народу важно зрелище, тотальный футбол , пусть даже и не с самой качественной игрой в обороне , зато атакой насладятся. )
А что ты скажешь про 7 пропущенных голов "Ливерпуля" за 9 туров? Меньше всего в АПЛ?)
NAZAR 007
NAZAR 007
   6 / 857
сегодня в 12:29
Муслимыч, так это же хорошо ) Просто футбол вашего измерения
построен на принципах игры от обороны , в таком духе игру строят
Бердыев, Семин, Симеоне, Анчелотти, Моуриньо, сам Муслимыч,
поэтому тренерскому цеху с упором на ключевое : сыграть на ноль в обороне,
а атака - уже вторым эшелоном ,сложно понять таких представителей в футболе,
как Райкаард, Клинсманн, Мусаев , Клопп которые при не самой лучшей обороне,
заточены на атаку и там феерят, а народу важно зрелище, тотальный футбол ,
пусть даже и не с самой качественной игрой в обороне , зато атакой насладятся. )
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100