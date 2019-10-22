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«Локомотив» обыграл «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА

сегодня, 17:15
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«Локомотив» одержал победу над «Ювентусом» в матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

«Ювентус» (6 очков) располагается на первом месте в своей группе, «Локомотив» (4 очка) - третий.

«Ювентус — мол.» — «Локомотив — мол.» — 1:2 (0:1)
Голы: Гоцци 83 - Петров 29,  Петухов 76 (пенальти). 

«Локомотив — мол.»: Ботнарь, Сильянов, Иваньков, Основ, Петухов, Иосифов, Петров, Черный, Барабошкин (Карев 72), М.Мухин, Сулейманов.

Предупреждения: Основ 15, Сулейманов 43, Сильянов 52, Петров 65.

Напомним, что сегодня также встретятся основные команды «Локомотива» и «Ювентуса».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   109 / 857
сегодня в 19:12
Поздравляю молодежную команду Локомотив с победой
andrefino13
andrefino13 ответил sihafazatron
   280 / 857
сегодня в 19:05
Я знаю многих с фамилией Петухов, в армии служил с парнем по фамилии Петух, хорошие люди, и самое главное, что им в лицо ты улыбался бы в тридцать три зуба, чтобы их сохранить.)))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   258 / 857
сегодня в 18:58
состав Юве в студию))
EAGinLE
EAGinLE
   72 / 857
сегодня в 18:42
Молодцы .
112910415
112910415
   29 / 857
сегодня в 18:39
вот это радует !
Levadia
Levadia ответил sihafazatron
   70 / 857
сегодня в 18:27
Надеюсь,что не забивать.
Levadia
Levadia
   70 / 857
сегодня в 18:26
Молодцы молодёжь!!!
Через тернии к звёздам!
neomessi
neomessi
   115 / 857
сегодня в 18:17
fanliverpoolfan 2

У них молодеж это списанные игроки которым по 29-30 лет.
773sergeytank
773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
   58 / 857
сегодня в 18:16
Такая же никчёмная как и у твоих индюшат и это факт))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   108 / 857
сегодня в 18:08
    sihafazatron
    sihafazatron
       24 / 857
    сегодня в 18:08
    петухов забил) а у взрослых будет петухалду играть)
    Alex12357
    Alex12357
       337 / 857
    сегодня в 18:08
    Наш паровоз вперёд лети в Европе остановка.
    Lazurny
    Lazurny
       32 / 857
    сегодня в 18:06
    Локомотив с победой!
    andrefino13
    andrefino13
       280 / 857
    сегодня в 18:02
    Смотрел матч, победили по делу, выделить сложно кого-то, все молодцы.
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       13 / 857
    сегодня в 17:59
    Молодцы пацаны. У взрослых такое наврятли прокатит.
    КЭТиК
    КЭТиК
       98 / 857
    сегодня в 17:51
    Молодцы.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       14 / 857
    сегодня в 17:30
    Очень солидно стрелочники молодые выглядели!!! Улучшить реализацию и дела пойдут еще лучше, ведь подходов хороших очень много, а завершения нет.
    Молодняк с победой и продолжать в том же духе!!!
    cska plus
    cska plus
       3 / 857
    сегодня в 17:29
    Красавцы! Мои поздравления.
    Footbolista
    Footbolista
       12 / 857
    сегодня в 17:27
    Детский паровозик молодец...
    VIPded
    VIPded
       33 / 857
    сегодня в 17:22
    Красавцы пацаны-паровозики! Старшим отставать не гоже!)))
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       90 / 857
    сегодня в 17:21
    Молодцы
    773sergeytank
    773sergeytank
       58 / 857
    сегодня в 17:20
    Молодцы. Ну хоть тринадцатую команду примаверы сумели обыграть. Турнирная таблица запутывается .
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