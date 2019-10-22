«Локомотив» обыграл «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА

сегодня, 17:15

«Локомотив» одержал победу над «Ювентусом» в матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА .

«Ювентус» (6 очков) располагается на первом месте в своей группе, «Локомотив» (4 очка) - третий.

«Ювентус — мол.» — «Локомотив — мол.» — 1:2 (0:1)

Голы: Гоцци 83 - Петров 29, Петухов 76 (пенальти).

«Локомотив — мол.»: Ботнарь, Сильянов, Иваньков, Основ, Петухов, Иосифов, Петров, Черный, Барабошкин (Карев 72), М.Мухин, Сулейманов.

Предупреждения: Основ 15, Сулейманов 43, Сильянов 52, Петров 65.

Напомним, что сегодня также встретятся основные команды «Локомотива» и «Ювентуса».