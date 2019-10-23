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Эрнандес, Гнабри и Мартинес получили травмы в матче с «Олимпиакосом»

сегодня, 05:48
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Трое игроков «Баварии» получили повреждения в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (3:2).

Защитник Люка Эрнандес был заменён на 59-й минуте. О его состоянии рассказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

У Эрнандеса проблемы с  голеностопом. Нужно будет убедиться, не задеты ли связки. Ему было очень больно, поэтому нам пришлось снять его с игры. Это очень досадно.

Обследование также будет вынужден пройти хавбек мюнхенцев Серж Гнабри, почуствовавший болевые ощущения во время игры. По словам главного тренера «Баварии» Нико Ковача, защитник Хави Мартинес был заменён в перерыве из-за мышечных проблем с целью перестраховки.

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