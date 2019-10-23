Эрнандес, Гнабри и Мартинес получили травмы в матче с «Олимпиакосом»

сегодня, 05:48

Трое игроков «Баварии» получили повреждения в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (3:2).

Защитник был заменён на 59-й минуте. О его состоянии рассказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

У Эрнандеса проблемы с голеностопом. Нужно будет убедиться, не задеты ли связки. Ему было очень больно, поэтому нам пришлось снять его с игры. Это очень досадно.

Обследование также будет вынужден пройти хавбек мюнхенцев , почуствовавший болевые ощущения во время игры. По словам главного тренера «Баварии» Нико Ковача, защитник был заменён в перерыве из-за мышечных проблем с целью перестраховки.