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Президент «Армавира»: «Судья - непорядочный человек!»

вчера, 22:12
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавирМатч завершен

Президента «Армавира» Валентин Климко остался крайне недоволен работой судьи Кирилла Левникова после матча 19-го тура ФНЛ с «Химками». Напомним, что единственный гол в этой встрече был забит на 90+5 минуте с пенальти.

Судья — непорядочный человек! На матче было 285 камер. Пусть хоть с одной покажут, что был пенальти. Если там была рука, то в нее просто ударили с полуметра. Рука прижатая. Судья убил в людях веру в футбол. Я очень уважаю «Химки», очень уважаю работу Талалаева. Но такой футбол не нужен ни лиге, ни российскому футболу. Не виню «Химки», виню судью. Он нашел брешь, которую заполнил. Горжусь тем, что у моей команды хватило духа не учинить расправу над арбитром. Болельщики «Химок», уходя, говорили, что в Армавире есть команда и что им не нужны такие победы. Пусть судья пересмотрит момент! Он убил футбол. Тем более в такой праздник, день рождения Льва Яшина. Это предвзятость. А если не предвзятость, то он просто не умеет судить. Поздравил Талалаева с победой, но написал в смске, что такая победа ему не нужна. Ответил: «Спасибо! Согласен. Извиняюсь. Но вы Матюшу (вратаря) в Шмейхеля вырастили». Уважаю Талалаева за это еще больше.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
   192 / 859
вчера в 23:29
Вот если Талалай сказал не забивай пеналь своему игроку, это Да. А так извинения в смс, после игры, это пустое...
Питер Ман
Питер Ман
   41 / 859
вчера в 22:25
Так это федунский судья, он тянет Химки(филиал Федуна) в рпл!
EAGinLE
EAGinLE
   80 / 859
вчера в 22:20
С начала сезона понятно что судьи сливают Егорова .
Сантус
Сантус
   56 / 859
вчера в 22:19
....извиняюсь...но я проплатил....)ничего личного,просто турнирные заботы....) Непорядочный?Что за старорежимные словечки?)Ну там,гей...человек с низкой социальной ответственностью...было бы более понятно...:)
Ваня лучший
Ваня лучший
   50 / 859
вчера в 22:15
Зато хрякам Левников очень даже нравится, как и МОСКАЛЕВ
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