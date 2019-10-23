Президент «Армавира»: «Судья - непорядочный человек!»

Президента «Армавира» Валентин Климко остался крайне недоволен работой судьи Кирилла Левникова после матча 19-го тура ФНЛ с «Химками». Напомним, что единственный гол в этой встрече был забит на 90+5 минуте с пенальти.

Судья — непорядочный человек! На матче было 285 камер. Пусть хоть с одной покажут, что был пенальти. Если там была рука, то в нее просто ударили с полуметра. Рука прижатая. Судья убил в людях веру в футбол. Я очень уважаю «Химки», очень уважаю работу Талалаева. Но такой футбол не нужен ни лиге, ни российскому футболу. Не виню «Химки», виню судью. Он нашел брешь, которую заполнил. Горжусь тем, что у моей команды хватило духа не учинить расправу над арбитром. Болельщики «Химок», уходя, говорили, что в Армавире есть команда и что им не нужны такие победы. Пусть судья пересмотрит момент! Он убил футбол. Тем более в такой праздник, день рождения Льва Яшина. Это предвзятость. А если не предвзятость, то он просто не умеет судить. Поздравил Талалаева с победой, но написал в смске, что такая победа ему не нужна. Ответил: «Спасибо! Согласен. Извиняюсь. Но вы Матюшу (вратаря) в Шмейхеля вырастили». Уважаю Талалаева за это еще больше.