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Сульшер: «Надеюсь, что мы справимся с „Норвичем“»

сегодня, 16:59
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити11.01.2020 в 18:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями в преддверии матча 10-го тура АПЛ против «Норвич Сити».

Надеюсь, что мы справимся с «Норвичем», ибо на Кэрроу Роуд (стадион - прим.) всегда трудно. Когда я смотрел их первую игру в сезоне против «Ливерпуля», то увидел команду с большим мужеством. Они были смелыми и играли в свой футбол.

В последних матчах мы не создаем столько моментов, сколько хотели бы и не забили столько, сколько хотели, но теперь вернулись Марсьяль и Лингард. Антони забил в четверг, и я уверен, что вы увидите, как он улучшит нашу игру.

Ранее наставник «красных дьяволов» подверг критике своих форвардов после игры с «Партизаном» в ЛЕ

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
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сегодня в 17:34
Рассуждает как тренер Кардиффа, Переживает перед игрой с аутсайдером. Ушёл-бы поскорее.
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