Сульшер: «Надеюсь, что мы справимся с „Норвичем“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями в преддверии матча 10-го тура АПЛ против «Норвич Сити».

Надеюсь, что мы справимся с «Норвичем», ибо на Кэрроу Роуд (стадион - прим.) всегда трудно. Когда я смотрел их первую игру в сезоне против «Ливерпуля», то увидел команду с большим мужеством. Они были смелыми и играли в свой футбол.

В последних матчах мы не создаем столько моментов, сколько хотели бы и не забили столько, сколько хотели, но теперь вернулись Марсьяль и Лингард. Антони забил в четверг, и я уверен, что вы увидите, как он улучшит нашу игру.