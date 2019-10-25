«Рубин» не смог забить «Уралу»

«Рубин» и «Урал» не смогли выявить победителя во встрече 14-го тура РПЛ. Казанцы (16 баллов) занимают девятое место, екатеринбуржцы (18 баллов) - шестые.
Казань, стадион Центральный
«Рубин» - «Урал» 0:0
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков, Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия 70), Подберёзкин, Могилевец, Ташаев, Кьяртанссон (Микелтадзе 64)
Главный тренер: Докампо Эдуардо.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Августиняк, Фидлер, Панюков (Димитров 57), Бикфалви (Погребняк 76), Эль-Кабир, Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Кулаков 27, Плиев 53, Ильин 65, Фидлер 77, Сорокин 79, Поляков 90+1, Кварацхелия 90+4
В предыдущей игре «Урал» совершил камбэк в игре против «Тамбова».
Матч, как украшение турнира! Спасибо РПЛ за футбол!!!!..:))
Матч, как украшение турнира! Спасибо РПЛ за футбол!!!!..:))