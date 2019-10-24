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«Селтик» дома вырвал победу над «Лацио»

вчера, 23:56
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Селтик» одержал домашнюю победу над «Лацио» в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Победный гол был забит за минуту до конца основного времени встречи. «Кельты» лидируют в группе Е, набрав 7 очков.

Глазго, стадион Селтик Парк

«Селтик» - «Лацио» 2:1 (0:1)
Голы: Кристи 67, Жюлльен 89 - Лаццари 40

«Селтик»: Форстер, Абд Эльхамед (Биттон 83), Жюлльен, Аэр, Болинголи-Мбомбо (Хэйес 85), Браун, МакГрегор, Форрест, Кристи, Эльюнусси (Рогич 66), Эдуар
Главный тренер: Леннон Нил.

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Вавро, Ачерби, Лаццари, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Хони (Лулич 68), Корреа (Иммобиле 73), Кайседо (Катальди 85)
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Эльюнусси 63, Баштуш 76, Жюлльен 77, Катальди 87, Аэр 90+4

Ранее сообщалось, что «Рома» упустила победу в матче против «Боруссии» М.

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Керосинщик против Князя
   48 / 883
сегодня в 00:29
Сатанинский крест?
У вас, христиан - всё, как не у людей! Обычный четырелистник. Керосин, ты ??
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил ст_прапорщик
   135 / 883
сегодня в 00:22
Кельты!!!
Сатанинский крест?
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   48 / 883
вчера в 23:59
Кельты!!!
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