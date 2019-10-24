«Селтик» дома вырвал победу над «Лацио»

вчера, 23:56

«Селтик» одержал домашнюю победу над «Лацио» в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА .

Победный гол был забит за минуту до конца основного времени встречи. «Кельты» лидируют в группе Е, набрав 7 очков.

Глазго, стадион Селтик Парк

«Селтик» - «Лацио» 2:1 (0:1)

Голы : Кристи 67, Жюлльен 89 - Лаццари 40

«Селтик»: Форстер, Абд Эльхамед (Биттон 83), Жюлльен, Аэр, Болинголи-Мбомбо (Хэйес 85), Браун, МакГрегор, Форрест, Кристи, Эльюнусси (Рогич 66), Эдуар

Главный тренер: Леннон Нил.

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Вавро, Ачерби, Лаццари, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Хони (Лулич 68), Корреа (Иммобиле 73), Кайседо (Катальди 85)

Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Эльюнусси 63, Баштуш 76, Жюлльен 77, Катальди 87, Аэр 90+4

Ранее сообщалось, что «Рома» упустила победу в матче против «Боруссии» М.