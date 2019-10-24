«Краснодар» одержал первую победу в Лиге Европы

«Краснодар» увозит три очка из Трабзона.
Эта победа стала первой для краснодарского клуба в групповом этапе Лиги Европы. После матча «быки» располагаются на третьем месте в группе С, турецкая команда - четвертая.
Трабзон, стадион Хусейн Авни Акер
«Трабзонспор» - «Краснодар» 0:2 (0:0)
Голы: Берг 49, Вильена 90+2
«Трабзонспор»: Чакир, Перейра, Иванилду, Кампи (Канбас 83), Новак, Соса, Сари, Корекчи (Эрдоган 68), Пармак (Авдияй 72), Нвакаэме, Серлот
Главный тренер: Караман Юнал.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Вильена, Камболов (Фьолусон 75), Олссон, Сулейманов , Берг (Ари 70), Стоцкий (Мануэл Фернандеш 62)
Предупреждения: Олссон 29, Спайич 31, Перейра 49, Соса 54, Рамирес 63, Иванилду 78
Ранее ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы.
Полностью заслуженная победа, раскатали турков только в путь )
И ведь остались самые стойкие сегодня смотреть, утром рано на работу,
но лучше недосып в один час, но от души порадоваться за своих, завершили,
казалось бы совсем неудачно начавшийся день ! Теперь шансы подросли,
и надо обыгрывать дома тот же Трабзон и Базель, и выходить в плей-офф,
удачи, бычки, это вам под силу, и спасибо за сегодняшнюю игру, УДАЧИ !!!
Полностью заслуженная победа, раскатали турков только в путь )
И ведь остались самые стойкие сегодня смотреть, утром рано на работу,
но лучше недосып в один час, но от души порадоваться за своих, завершили,
казалось бы совсем неудачно начавшийся день ! Теперь шансы подросли,
и надо обыгрывать дома тот же Трабзон и Базель, и выходить в плей-офф,
удачи, бычки, это вам под силу, и спасибо за сегодняшнюю игру, УДАЧИ !!!