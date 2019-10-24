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«Краснодар» одержал первую победу в Лиге Европы

вчера, 23:52
ТрабзонспорЛоготип футбольный клуб Трабзонспор0 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» увозит три очка из Трабзона.

Эта победа стала первой для краснодарского клуба в групповом этапе Лиги Европы. После матча «быки» располагаются на третьем месте в группе С, турецкая команда - четвертая.

Трабзон, стадион Хусейн Авни Акер

«Трабзонспор» - «Краснодар» 0:2 (0:0)
Голы: Берг 49, Вильена 90+2

«Трабзонспор»: Чакир, Перейра, Иванилду, Кампи (Канбас 83), Новак, Соса, Сари, Корекчи (Эрдоган 68), Пармак (Авдияй 72), Нвакаэме, Серлот
Главный тренер: Караман Юнал.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Вильена, Камболов (Фьолусон 75), Олссон, Сулейманов , Берг (Ари 70), Стоцкий (Мануэл Фернандеш 62)

Предупреждения: Олссон 29, Спайич 31, Перейра 49, Соса 54, Рамирес 63, Иванилду 78

Ранее ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы.

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Все комментарии
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил ars14
   179 / 883
сегодня в 00:35
Это ДК от четвертого места ничто не спасет,а быки выйдут из группы в плей-офф))
Скорее ДК в УПЛ займёт 4 место, чем в этой группе)
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил За адекватность
   179 / 883
сегодня в 00:34
Там ДК вничью дома сыграло. С учетом победы "Мальме" из группы ( самой слабой) выйдут? Вам бы за них переживать, а Вы все о клубах России думаете. Не бережете себя.
Я родом из Краснодарского края, почему я за киевлян должен переживать больше, чем за Краснодар?) Но если тебе так интересно, то думаю киевляне не без труда, но как обычно выйдут из группы.
CSKA2012
CSKA2012
   314 / 883
сегодня в 00:31
С победой Краснодар , ребята молодцы ))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Юрниекс
   882 / 883
сегодня в 00:29
Давай сегодня не будем вспоминать про ваш,я хоть спартаковец но болел за вас,думал возьмете 3 очка хоть у венгров,но вы или переоценили или вы клали на ЕК
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   882 / 883
сегодня в 00:26
Быки молодцы порадовали хоть за 3 дня первая радость в футболе есть, удачи вам,так держать
Hamman
Hamman
   320 / 883
сегодня в 00:22
Краснодарцы молодцы. Порадовали!
Serg3.12
Serg3.12 ответил Ген Геныч
   39 / 883
сегодня в 00:22
Так у турок вообще там тихий ужас ,особенно во 2-м тайме,там в атаку у них одни неточные передачи!!!!!Краснодар вообще в легкую отоборонялся и спокойно довел матч до победы!!!
Согласен
Sosna69
Sosna69
сегодня в 00:19
За три дня,наконец то только Краснодарушка порадовал.Молодцы мужики!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   146 / 883
сегодня в 00:19
Этот пациент скорее жив, чем мертв).
С победой, что-ли!?
alexfor
alexfor
   274 / 883
сегодня в 00:17
поздно метаться. в группе 3 место - потолок. нехрен было лажать с хетафе
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
   238 / 883
сегодня в 00:15
Краснодар порадовал всех. Всех с победой!
Roman Borovikov
Roman Borovikov ответил NAZAR 007
   144 / 883
сегодня в 00:14
А если Трабз дома с Хетафе ничейку сгоняет ? ) Тогда еще вариант )
Да разница не большая, всё равно всё зависит от Краснодара, будет 3 победы будет и 1/16) Как говорится на Трабзонспор надейся а сам не плошай)))
Палыч82
Палыч82
   229 / 883
сегодня в 00:14
Перетерпели быки,) Вильена не с той ноги сегодня встал, да и Ману по ходу дела перед выходом на поле разбудили, заиграл минут через 10 после того, как вышел,)
Ну и наказали турецкий клуб за ошибки, спасибо за победу, Краснодар!
Юрниекс
Юрниекс
   160 / 883
сегодня в 00:12
Тренер сделал выводы...А наш..
Объективное мнение
Объективное мнение
   112 / 883
сегодня в 00:11
Хоть кто то
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Roman Borovikov
   2 / 883
сегодня в 00:11
Да, самый худший результат в том матче, теперь 3 и 4 очка отставание соответственно, но шансы есть этож БЫКИ!))))
А если Трабз дома с Хетафе ничейку сгоняет ? ) Тогда еще вариант )
FERIS
FERIS
   614 / 883
сегодня в 00:10
Быков с победой!
Roman Borovikov
Roman Borovikov ответил NAZAR 007
   144 / 883
сегодня в 00:09
Они так и закончили в пользу Базеля ? Тогда задача усложнилась, ....но решаема.....
Да, самый худший результат в том матче, теперь 3 и 4 очка отставание соответственно, но шансы есть этож БЫКИ!))))
Faustello
Faustello
   4 / 883
сегодня в 00:08
Играли как какахи но вытянули эту игру.
Ура результату, но не ура игре!
Союзник противников
Союзник противников
   15 / 883
сегодня в 00:08
Молодцы.
За адекватность
За адекватность
   32 / 883
сегодня в 00:07
О как.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Roman Borovikov
   2 / 883
сегодня в 00:06
Хетафе надо обыгрывать, Базель уже +4 имеет, они главный претендент на выход с первого места
Они так и закончили в пользу Базеля ? Тогда задача усложнилась, ....но решаема.....
Заполярный
Заполярный
   120 / 883
сегодня в 00:06
КРАСНОДАР МОЛОДЦЫ С ПОБЕДОЙ.
НЕ ТО ЧТО КОНИ, СОБИРАТЕЛИ ЕВРО ОЧКОВ РОССИЙСКИХ
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   342 / 883
сегодня в 00:06
просто красавчики, даже в оконцовке не тянули время)) играли так как буд-то матч будет длится 120 минут образно)
протон1
протон1
сегодня в 00:05
быки только играют . других команд нет
Морозовский
Морозовский
   13 / 883
сегодня в 00:04
"Краснодар" - луч света в тёмном царстве! С победой, Быки!
протон1
протон1
сегодня в 00:04
единственный клуб который борется это быки
Mario84
Mario84
   843 / 883
сегодня в 00:03
Молодцы! МУЖИКИ!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   266 / 883
сегодня в 00:03
Ух...
Ice van Reed
Ice van Reed
   293 / 883
сегодня в 00:03
С Победой Соседи!!! ЮГ решает!!!
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