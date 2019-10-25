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«Рубин» не смог забить «Уралу»

25 октября 2019, 21:24
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Рубин» и «Урал» не смогли выявить победителя во встрече 14-го тура РПЛ. Казанцы (16 баллов) занимают девятое место, екатеринбуржцы (18 баллов) - шестые.

Казань, стадион Центральный

«Рубин» - «Урал» 0:0

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков, Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия 70), Подберёзкин, Могилевец, Ташаев, Кьяртанссон (Микелтадзе 64)
Главный тренер: Докампо Эдуардо.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Августиняк, Фидлер, Панюков (Димитров 57), Бикфалви (Погребняк 76), Эль-Кабир, Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Кулаков 27, Плиев 53, Ильин 65, Фидлер 77, Сорокин 79, Поляков 90+1, Кварацхелия 90+4

В предыдущей игре «Урал» совершил камбэк в игре против «Тамбова».

 

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Все комментарии
youtomee
youtomee
вчера в 18:01
Рубин вообще разучился забивать, даже Спартаку не забили, а это уже приговор...
dok66
dok66
   376 / 854
вчера в 13:08
Нормальный результат равнозначных команд .
cska plus
cska plus
   12 / 854
вчера в 08:02
Ничья тоже положительный результат.
112910415
112910415
   34 / 854
вчера в 06:21
Рубин не смог пропустить от Урала
Армейская душа
Армейская душа
   115 / 854
вчера в 03:04
Они и свиньям не смогли забить. Не стоит так сразу плохо судить о двух крепких середняках
ARMENIAN
ARMENIAN
   341 / 854
25 октября в 23:10
Странное название. А Урал смог забить Рубину? Можно подумать, что Рубин объязан был забить Уралу
mars6791
mars6791
   361 / 854
25 октября в 23:10
Посмотрел видеоотчет, нормальная игра, голевых моментов и ударов хватало. Да не забили, но ничья боевая.
Остапчук 67
Остапчук 67
   214 / 854
25 октября в 22:50
А он хотел?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   178 / 854
25 октября в 22:22
Я ставил на ничью
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   73 / 854
25 октября в 22:01
Вратари красавцы. Их матч. Боевая ничья. Могли победить, как Рубин, так и Урал. Всех с трудовым очком!
drug01
drug01
   95 / 854
25 октября в 21:57
Скромная ничья!
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G.
   705 / 854
25 октября в 21:53
А Урал - Рубину
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   25 / 854
25 октября в 21:52
Любимый счет Рубина. :)))
azures
azures
   66 / 854
25 октября в 21:51
Рубин хочет в пердив.
Паровозов
Паровозов
   165 / 854
25 октября в 21:49
Как там Хвича ?
Zenit_84
Zenit_84
   224 / 854
25 октября в 21:48
Кому там забивать-то?
Объективное мнение
Объективное мнение
   119 / 854
25 октября в 21:38
Хороший матч
рже
рже ответил nikot
   472 / 854
25 октября в 21:37
Не хочу ломать твои стереотипы,но в Питере везде аншлаг,на всех мероприятиях
Морозовский
Морозовский
   8 / 854
25 октября в 21:37
... , а "Урал" не смог забить "Рубину".
Bom Bom
Bom Bom
   206 / 854
25 октября в 21:36
Да уж, кто-то на такой футбол потратил 2 часа пятничного вечера))
EAGinLE
EAGinLE
   74 / 854
25 октября в 21:35
И ничья хорошо.
nikot
nikot ответил рже
   87 / 854
25 октября в 21:34
Это халявщики,билеты в Казани давно бесплатные
В Питере тоже самое,иначе 5тыс. на трибунах!На хоккей правда ходят!
рже
рже ответил nikot
   472 / 854
25 октября в 21:31
Это халявщики,билеты в Казани давно бесплатные
Питер Ман
Питер Ман
   46 / 854
25 октября в 21:31
Рубин заразился антифутболом в прошлом туре, а теперь и Урал, Федун хочет убить футбол по всему чемпионату
nubom
nubom ответил particular
   37 / 854
25 октября в 21:30
Блестящая игра, фееричные комбинации, классные сейвы, драматичный сюжет и великолепное исполнительское мастерство..:) Матч, как украшение турнира! Спасибо РПЛ за футбол!!!!..:))
Рев переполненных трибун заглушал голос комментатора!
рже
рже
   472 / 854
25 октября в 21:30
Очередная нудятина в исполнении Рубина,Урал скрасил игру!
nikot
nikot
   87 / 854
25 октября в 21:28
В Казани скоро не 5тыс. на футбол будут ходить,а 5человек!Унылейший футбол!
particular
particular
   9 / 854
25 октября в 21:25
Блестящая игра, фееричные комбинации, классные сейвы, драматичный сюжет и великолепное исполнительское мастерство..:)
Матч, как украшение турнира! Спасибо РПЛ за футбол!!!!..:))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   134 / 854
25 октября в 21:25
Странно что Урал не смог забить
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