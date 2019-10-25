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«Арсенал» и «Селтик» берут победы в концовке. Итоги 3-го тура Лиги Европы

сегодня, 00:10

Завершились все матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы. 

Результаты:

«Рома» - «Боруссия» 1:1 (1:0)
Голы:Дзаньоло 32 - Штиндль 90+3 (пенальти)

«Карабах» - «АПОЭЛ» 2:2 (1:2)
Голы: Кинтана 13, Аилтон 58 - Медведев 29 (автогол), Халлениус 45+1

«АЗ Алкмар» - «Астана» 6:0 (2:0)
Голы: Купмейнерс 39 (пенальти), Боаду 43, Стенгс 77, Купмейнерс 83 (пенальти), Сугувара 85, Идрисси 90+2

ЦСКА - «Ференцварош» 0:1 (0:0)
Голы: Варга 86

«Порту» - «Рейнджерс» 1:1 (1:1)
Голы: Диас Маруланда 36 - Морелос Авилес 44

«Истанбул Башакшехир» - «Вольфсберг» 1:0 (0:0)
Голы: Кахвечи 78

«Лудогорец» - «Эспаньол» 0:1 (0:1)
Голы: Кампузано Бонилья 13

«Бешикташ» - «Брага» 1:2 (0:1)
Голы: Найир 71 - Орта 38, Эдуарду 80 Нереализованный пенальти: Льяич 74

«Янг Бойз» - «Фейеноорд» 2:0 (2:0)
Голы: Ассале 14 (пенальти), Нсаме 28 (пенальти)

«Слован» - «Вулверхэмптон» 1:2 (1:0)
Голы: Шпорар 11 - Саисс 58, Хименес 64 (пенальти)

«Сент-Этьен» - «Александрия» 1:1 (1:1)
Голы: Силва 8 - Силва 14 (автогол)

«Партизан» - «Манчестер Юнайтед» 0:1 (0:1)
Голы: Марсьяль 43 (пенальти)

«Трабзонспор» - «Краснодар» 0:2 (0:0)
Голы: Берг 49, Вильена 90+2

«Мальме» - «Лугано» 2:1 (2:0)
Голы: Бергет 13 (пенальти), Молинс 32 - Герндт 50

«Арсенал» - «Витория» 3:2 (1:2)
Голы: Габриэл Мартинелли 32, Пепе 80, Пепе 90+3 - Эдвардс 9, Бруно Дуарте 37

«Хетафе» - «Базель» 0:1 (0:1)
Голы: Фрай 18

«Селтик» - «Лацио» 2:1 (0:1)
Голы: Кристи 67, Жюлльен 89 - Лаццари 40

«Ренн» - «ЧФР Клуж» 0:1 (0:1)
Голы: Деяк 9 Нереализованный пенальти: Ньянг 28

«Динамо» Киев - «Копенгаген» 1:1 (0:1)
Голы: Шабанов 53 - Сотериу 2

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Лига Европы 2019/2020  Протоколы  Рома 1:1 Боруссия  Карабах 2:2 АПОЭЛ  АЗ Алкмар 6:0 Астана  ЦСКА 0:1 Ференцварош  Порту 1:1 Рейнджерс  Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсберг  Лудогорец 0:1 Эспаньол  Бешикташ 1:2 Брага  Янг Бойз 2:0 Фейеноорд  Слован 1:2 Вулверхэмптон  Сент-Этьен 1:1 Александрия  Партизан 0:1 Манчестер Юнайтед  Трабзонспор 0:2 Краснодар  Мальме 2:1 Лугано  Арсенал 3:2 Витория  Хетафе 0:1 Базель  Селтик 2:1 Лацио  Ренн 0:1 ЧФР Клуж  Динамо 1:1 Копенгаген  Стадион «Олимпико»  Стадион «Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова»  Стадион «Де Гролш Весте»  Стадион «ВЭБ-Арена»  Стадион «Драгау»  Стадион «Лудогорец Арена»  Стадион «Жеффруа-Гишар»  Стадион «Партизан»  Стадион «Хусейн Авни Акер»  Стадион «Сведбанк Стэдион»  Стадион «Эмирейтс»  Стадион «Колисео Алфонсо Перес»  Стадион «Селтик Парк»  Стадион «Роазон Парк»  Стадион «НСК Олимпийский»
Источник: Soccer.Ru
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10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
   179 / 883
сегодня в 00:27
Была близка Витория к сенсации, но осталась ни с чем
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 883
сегодня в 00:13
В Твиттере "Арсенала" "Pepe is here"))

Два штрафных Нико на последних минутах по углам раскидал.

Рад за него, но это отдаляет отставку Эмеришки, к сожалению...
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