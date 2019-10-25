«Арсенал» и «Селтик» берут победы в концовке. Итоги 3-го тура Лиги Европы

Завершились все матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Результаты:
«Рома» - «Боруссия» 1:1 (1:0)
Голы:Дзаньоло 32 - Штиндль 90+3 (пенальти)
«Карабах» - «АПОЭЛ» 2:2 (1:2)
Голы: Кинтана 13, Аилтон 58 - Медведев 29 (автогол), Халлениус 45+1
«АЗ Алкмар» - «Астана» 6:0 (2:0)
Голы: Купмейнерс 39 (пенальти), Боаду 43, Стенгс 77, Купмейнерс 83 (пенальти), Сугувара 85, Идрисси 90+2
ЦСКА - «Ференцварош» 0:1 (0:0)
Голы: Варга 86
«Порту» - «Рейнджерс» 1:1 (1:1)
Голы: Диас Маруланда 36 - Морелос Авилес 44
«Истанбул Башакшехир» - «Вольфсберг» 1:0 (0:0)
Голы: Кахвечи 78
«Лудогорец» - «Эспаньол» 0:1 (0:1)
Голы: Кампузано Бонилья 13
«Бешикташ» - «Брага» 1:2 (0:1)
Голы: Найир 71 - Орта 38, Эдуарду 80 Нереализованный пенальти: Льяич 74
«Янг Бойз» - «Фейеноорд» 2:0 (2:0)
Голы: Ассале 14 (пенальти), Нсаме 28 (пенальти)
«Слован» - «Вулверхэмптон» 1:2 (1:0)
Голы: Шпорар 11 - Саисс 58, Хименес 64 (пенальти)
«Сент-Этьен» - «Александрия» 1:1 (1:1)
Голы: Силва 8 - Силва 14 (автогол)
«Партизан» - «Манчестер Юнайтед» 0:1 (0:1)
Голы: Марсьяль 43 (пенальти)
«Трабзонспор» - «Краснодар» 0:2 (0:0)
Голы: Берг 49, Вильена 90+2
«Мальме» - «Лугано» 2:1 (2:0)
Голы: Бергет 13 (пенальти), Молинс 32 - Герндт 50
«Арсенал» - «Витория» 3:2 (1:2)
Голы: Габриэл Мартинелли 32, Пепе 80, Пепе 90+3 - Эдвардс 9, Бруно Дуарте 37
«Хетафе» - «Базель» 0:1 (0:1)
Голы: Фрай 18
«Селтик» - «Лацио» 2:1 (0:1)
Голы: Кристи 67, Жюлльен 89 - Лаццари 40
«Ренн» - «ЧФР Клуж» 0:1 (0:1)
Голы: Деяк 9 Нереализованный пенальти: Ньянг 28
«Динамо» Киев - «Копенгаген» 1:1 (0:1)
Голы: Шабанов 53 - Сотериу 2
Два штрафных Нико на последних минутах по углам раскидал.
Рад за него, но это отдаляет отставку Эмеришки, к сожалению...
Два штрафных Нико на последних минутах по углам раскидал.
Рад за него, но это отдаляет отставку Эмеришки, к сожалению...