Точилин: «Во втором тайме мы создали больше моментов, чем „Ростов“»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал поражение от «Ростова».

Старались отвечать «Ростову», особенно в первом тайме. «Ростов» дома агрессивен, мы планировали выходить из-под давления. В первом тайме это получалось. Потом выход из обороны сломался, и первый гол, прямо скажем, назревал.

Во втором тайме мы создали больше моментов, чем «Ростов», но не забиваешь ты — забивают тебе. Рикошет — и были сняты все вопросы о победителе. Хотя мы боролись, старались переломить ход матча и при 0:2.