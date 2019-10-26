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Точилин: «Во втором тайме мы создали больше моментов, чем „Ростов“»

сегодня, 21:27
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение от «Ростова».

Старались отвечать «Ростову», особенно в первом тайме. «Ростов» дома агрессивен, мы планировали выходить из-под давления. В первом тайме это получалось. Потом выход из обороны сломался, и первый гол, прямо скажем, назревал.

Во втором тайме мы создали больше моментов, чем «Ростов», но не забиваешь ты — забивают тебе. Рикошет — и были сняты все вопросы о победителе. Хотя мы боролись, старались переломить ход матча и при 0:2.

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Трезвый повар
Трезвый повар
   215 / 856
сегодня в 22:57
В Сочи много игроков Зенита в аренде. Парадокс в том что зарплату за игру этих игроков в ФК Сочи почему-то платит Зенит... Хотя конечно для фэйрплей ФИФА приходится идти и на это
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   489 / 856
сегодня в 21:42
Дорогой тов.Точилин,вам пора понять,что с такими нападающеми как Заболотный и Карапетян можно расчитывать только на ФНЛ,а если честно,у вас игроки отбывают повинность,но тем не менее это Сочи,дача президента,стадион президента,команда президента,зарплата президента,а игра уровня переферии России.Не в обиду сказано.Не позорте футбол.Удачи.
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