«Реал» отказался продавать Бэйла в «Челси» за 100 млн фунтов

30 декабря 2014, 12:20
 «Челси» предлагал «Реалу» 100 млн фунтов за вингера Гарета Бэйла, но «сливочные» отказались продавать футболиста, утверждают британские СМИ.
 
«Манчестер Юнайтед» также претендует на валлийца и готов отдать за него ту же сумму, что и «синие».
