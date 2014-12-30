«Реал» отказался продавать Бэйла в «Челси» за 100 млн фунтов
1419931233
«Манчестер Юнайтед» также претендует на валлийца и готов отдать за него ту же сумму, что и «синие».
["news\/1421171\/montiel-santyago-independente","news\/1421170\/batrakov-aleksey-krasnodar","news\/1421169\/akron","news\/1421168\/gusev-rolan-dinamo","news\/1421167\/mbappe-kilian-pari-sen-zhermen","news\/1421166\/donnarumma-dzhanluidzhi-manchester-siti","news\/1421165\/uayt-ben-arsenal","news\/1421164\/kuznecov-dmitriy-aldonin-evgeniy","news\/1421163\/syomin-yuriy-simonyan-nikita","news\/1421162\/stankovich-deyan-spartak","news\/1421161\/semak-sergey-zenit","news\/1421160\/rodzhers-brendan-al-kadisiya","news\/1421159\/vilyagra-rodrigo","news\/1421158\/diash-ruben-portugaliya","news\/1421157\/salemakers-aleksis-milan","news\/1421154\/perren-gaetan-krasnodar","news\/1421156\/regilon-inter-mayami","news\/1421155\/normann-matias-rostov","news\/1421153\/luzan-rafael-argentina","news\/1421151\/manchester-yunayted-bornmut","news\/1421150\/roma-komo","news\/1421149","news\/1421148\/alaev-aleksandr","news\/1421146\/alaev-aleksandr","news\/1421132\/akron","news\/1421131\/aldonin-evgeniy","news\/1421127\/silva-tiago-fluminense","news\/1421123\/tomiyasu-takehiro-ayaks","news\/1421122\/safonov-matvey-pari-sen-zhermen","news\/1421121\/safonov-matvey-pari-sen-zhermen"]