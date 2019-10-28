ГлавнаяНовости

«Наполи» собирался подписать Малиновского

сегодня, 17:54

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский был в числе трансферных целей «Наполи». Об этом сообщил агент игрока Сергей Серебренников.

Доволен тем выбором, который сделали мы с Русланом. «Аталанта» – отлично организованный клуб. «Наполи» интересовался Малиновским, но не довел дело до конца, в то же время «Аталанта» действовала решительно.

Напомним, что Малиновский перешел в «Аталанту» из «Генка» прошлым летом. Сумма сделки составила около 14 миллионов евро. Не исключено, что вскоре полузащитник вновь сменит клуб. Так, СМИ сообщали, что им интересуется «Челси».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сразу три клуба АПЛ заинтересовались игроком «Спартака» Алексом Кралом
Сегодня, 16:43 Комментарии23
Слухи«Барселона» готова отдать Ракитича в «Интер» ради Сенси
Сегодня, 14:55 Комментарии3
СлухиМЮ готов заплатить 100 млн фунтов за английского игрока
Сегодня, 14:18 Комментарии8
Китайский «Гуанчжоу Фули» предлагает Манджукичу 9 млн евро
Сегодня, 13:24 Комментарии1
«Реал» планирует продать Одриосолу следующим летом
Вчера, 18:18 Комментарии4
Слухи«Манчестер Сити» готов продать Жезуса за 100 млн фунтов
Вчера, 11:09 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 865
сегодня в 18:06
В Наполи делать нечего они даже с СПАЛом не могут справиться, слабаки, Малиновский правильный сделал выбор.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100