«Наполи» собирался подписать Малиновского

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский был в числе трансферных целей «Наполи». Об этом сообщил агент игрока Сергей Серебренников.
Доволен тем выбором, который сделали мы с Русланом. «Аталанта» – отлично организованный клуб. «Наполи» интересовался Малиновским, но не довел дело до конца, в то же время «Аталанта» действовала решительно.
Напомним, что Малиновский перешел в «Аталанту» из «Генка» прошлым летом. Сумма сделки составила около 14 миллионов евро. Не исключено, что вскоре полузащитник вновь сменит клуб. Так, СМИ сообщали, что им интересуется «Челси».