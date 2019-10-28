«Наполи» собирался подписать Малиновского

сегодня, 17:54

Полузащитник «Аталанты» был в числе трансферных целей «Наполи». Об этом сообщил агент игрока Сергей Серебренников.

Доволен тем выбором, который сделали мы с Русланом. «Аталанта» – отлично организованный клуб. «Наполи» интересовался Малиновским, но не довел дело до конца, в то же время «Аталанта» действовала решительно.