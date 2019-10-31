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Каземиро: «Когда получу отдых? Мне нравится, что я играю в каждом матче»

сегодня, 07:02
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 0Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро дал комментарий после победы над «Леганесом» (5:0) в матче 11-го тура Примеры.

О том, что он играет в каждом матче

Я здесь, чтобы играть. Тренер знает, сколько минут я должен провести на поле. У нас есть тренерский штаб, который знает, когда мне будет необходим отдых. Я в отличной форме и наслаждаюсь этим, хочу играть всегда.

О Родриго

Нельзя забывать, что ему только 18. Мы не можем оказываться на него слишком много давления, он ещё ребёнок, так что нужно сохранять спокойствие. Он очень молод и доказывает, что обладает высоким классом. Он важный игрок в нашей команде.

О Йовиче

Это игрок, который очень усердно работает. Каждый день о борется за то, чтобы получать больше практики. Он очень хорошо работает на тренировках и забивает множество мячей.

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