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Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока команды в октябре

сегодня, 10:33

Болельщики московского «Динамо» определили лучшего игрока команды в октябре. В голосовании победил польский полузащитник Себастьян Шимански. Он набрал 32% голосов.


Шимански перебрался в «Динамо» в текущем году из варшавской «Легии». В связи с этим напомним, что недавно его соотечественник, вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны, прокомментировал переход Шиманского в московский клуб.

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