Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока команды в октябре

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Болельщики московского «Динамо» определили лучшего игрока команды в октябре. В голосовании победил польский полузащитник . Он набрал 32% голосов.

🔝 Завершилось голосование, по итогам которого болельщики выбрали лучшего футболиста #Динамо в октябре. Наибольшее количество голосов (32%) набрал польский полузащитник ⚪🔵 Себастиан Шиманьски pic.twitter.com/FqgfcpvP8L — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 1 ноября 2019 г.

Шимански перебрался в «Динамо» в текущем году из варшавской «Легии». В связи с этим напомним, что недавно его соотечественник, вратарь «Ювентуса» , прокомментировал переход Шиманского в московский клуб.