«Золотые кабаны». Подарок для Джикии

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Георгий Джикия получил «Золотого кабана» как лучший игрок «Спартака» в прошлом сезоне, но «Соккер.ру» не уверен, что у «Спартака» вообще были лучшие в этот период.

«Золотой кабан» - это приз, который вручается лучшему футболисту «Спартака» по итогам сезона на основании голосования болельщиков. Серьезная и почетная награда, к тому же независимая и точно не безликая. Выбирают болельщики, фигурку кабана отливают и украшают тоже на деньги фанатов, причем к процессу подходят творчески: ни один кабан не похож на другого, каждого кастомизировали под лауреата.

В общем, такой приз нужно заслужить, а у «Спартака», будем откровенны, не в каждом сезоне в составе есть лучшие. С другой стороны, раз учредили награду, странно вручать ее нерегулярно. Тем более, «Золотой кабан» появился в непростое время: первого вручили в 2002 году, когда «Спартак» впервые за семь лет не сумел выиграть чемпионат и проиграл шесть из шести матчей в Лиге чемпионов с общим счетом 1:18. Куда уж хуже…

2002 — Владимир Бесчастных (Россия)

Первый «Золотой кабан» достался Владимиру Бесчастных, который в тяжелую годину дрался, несмотря ни на что, и стал лучшим бомбардиром команды: 14 голов в 38 матчах всех турниров. Для Бесчастных «Золотой кабан» стал «черной меткой», форвард покинул «Спартак» после сезона-2002, попав под чистку, которую затеял Андрей Червиченко. После ухода из родной команды нынешний тренер воронежского «Факела» скитался по клубам, но не сумел выйти на прежний уровень.

2003 — Егор Титов (Россия)

Бесчастных — первый, но не последний футболист, чья карьера пострадала после «Золотого кабана». Титов был редким первоклассным футболистом в «Спартаке» времен президентства Червиченко, а еще Егор забил 10 голов в сезоне-2003, в том числе победный мяч в финале Кубка России против «Ростсельмаша». Впереди у «Спартака» будет полтора десятилетия без трофеев, а «Золотой кабан» Титов пропустит 2004 год из-за употребления допинга: в крови полузащитника нашли бромантан, которым футболистов кормили в «Спартаке» недобросовестные помощники Андрея Чернышова.

2004 и 2005 — Войцех Ковалевски (Польша)

В 2003 году в «Спартаке» была жуткая кадровая чехарда, за сезон на поле выходили под четыре десятка игроков, а вратарей в команде было то ли шесть, то восемь. В это непростое время первый номер забрал себе Войцех Ковалевски, которому суждено было стать основным голкипером «Спартака» на три года. Дважды поляк получал «Золотого кабана», которого специально для него делали лысым. Может быть, поляк и не самый выдающийся вратарь, он в «Спартаке» допускал и судьбоносные ошибки, правда, уже в 2006-м, но Войцех — настоящий вожак, вот уж кто не стеснялся «пихать» защитникам. У фанатов и сейчас нет причин жалеть о том выборе: Ковалевски по-прежнему за «Спартак», и когда приезжает в Москву на матчи, «красно-белые» встречают его победами.

2006 — Роман Павлюченко (Россия)

После двух лет в руках легионера «Золотой кабан» вновь оказался у россиянина. Павлюченко на протяжении пяти лет (2003 — 2007) был самым результативным игроком «Спартака», а в 2006-м он выиграл еще и «Золотую бутсу» РПЛ , отличившись 18 раз. Всего за сезон забил 21 гол, это самая успешная кампания Павлюченко в «Спартаке».

2007 — Егор Титов (Россия)

В 2007-м «Спартак» до последнего тура боролся за чемпионство с «Зенитом», но остался на второй строчке, а капитан Титов во второй раз в своей карьере был признан лучшим футболистом сезона. Егор Ильич провел сезон ярко, результативно. Это была вторая молодость, но и второй «Золотой кабан» его добил: на следующий год Станислав Черчесов принялся «резать мясо», решив, что Титов перестал соответствовать уровню «Спартака». Конфликт оказался неразрешимым, Егор ушел из «Спартака», и это стало началом конца карьеры одного из сильнейших полузащитников в истории российского футбола.

2008 — Стипе Плетикоса (Хорватия)

Плетикоса проделал потрясающий путь к сердцам спартаковских болельщиков. Стипе вытеснил из ворот любимца фанатов Ковалевски, да еще и хорватом оказался, хотя на трибуне принято любить Сербию. Плетикосе улюлюкали и обзывали усташем, но благодаря своей игре и прекрасным человеческим качествам Стипе переломил это отношение заслужил признание. Увы, как это часто случается с обладателями «Золотых кабанов», счастье оказалось недолгим: в 2009-м «Спартак» возглавил Валерий Карпин, который решил, что у вратаря обязательно должен быть российский паспорт.

2009 — Алекс (Бразилия)

В том сезоне «Спартак» боролся за чемпионство в «Рубином», а бразильский полузащитник Алекс впечатлял своим мастерством. Мескини мало времени провел в «Спартаке», но запомнился. Тем более, это всегда было не только эффектно, но и эффективно: 12 голов + 9 «ассистов». Не удивительно, что болельщики выбрали этого выдумщика, который увез «Золотого кабана» в Бразилию. 2010-й год Алекс еще провел в «Спартаке», хотя уже и не был так ярок, а в начале 2011-го попросил руководство клуба отпустить его домой.

2010 — Веллитон (Бразилия)

Нет сейчас в «Спартаке» креативщика уровня Алекса, как нет и бомбардира калибра Веллитона его лучших сезонов. В 2009-м бразильский форвард забил 21 гол, был претендентом на «Кабана», но уступил приз блестящему соотечественнику, а сам выиграл в 2010-м. К сожалению, это был последний год, когда Веллитон играл на высоком уровне. В «Спартаке» мы увидели не только расцвет, но и закат Веллитона.

2011/12 — Андрей Дикань (Украина)

У вратарей «Спартака» хорошие отношения с «Золотым кабаном». Андрей Дикань стал красно-белым уже в солидном возрасте, но впечатлил болельщиков человеческими качествами и отчаянной игрой на ленточке. Были матчи, которые Дикань выигрывал в одиночку, особенно запомнились еврокубковые встречи с «Марселем» и «Аяксом».

2012/13 — Дмитрий Комбаров (Россия)

Кому сейчас расскажи — не поверят. Как же так, признали лучшим игроком сезона активного члена ОПГ «Ромашка»?! Но Дмитрий Комбаров действительно был хорош в том сезоне, особенно в первой его части под руководством Унаи Эмери. Кстати, у Комбарова 274 матча за «Спартак», он 16-й гвардеец в истории московского клуба.

2013/14 — Юра Мовсисян (Армения)

Первую половину того сезона «Спартак» завершил в первой тройке с отставанием в одно очко от первого места, а по весне провалился, уволил Карпина и финишировал шестым. Юра Мовсисян забил 16 голов в РПЛ , на два меньше, чем лучшего бомбардира турнира Думбия, к нему у фанатов претензий не было и быть не могло.

2014/15 и 2015/16 — Квинси Промес (Нидерланды)

Промес — единственный футболист «Спартака», которому удалось завоевать «Золотого кабана» в свой первый же сезон в составе «красно-белых». Мурат Якин не сумел поднять «Спартак» выше шестого места, после бодрого старта москвичи скатились в беспробудную серость, но Квинси оставался светлым пятном, забил 13 голов, отдал 4 результативные передачи. Продолжил радовать болельщиков голландец и под руководством Дмитрия Аленичева (18 голов + 4 «ассиста»). Квинси называет «Золотого кабана» самой памятной индивидуальной наградой, которую он получал в своей карьере.

2016/17 — Денис Глушаков (Россия) и Массимо Каррера (Италия)

Не прошло и года после вручения «Золотого кабана», как Денис Глушаков потерял почет и уважение в спартаковской среде. Фанаты всерьез должны рассмотреть вопрос о возможности дистанционного уничтожения «Золотого кабана» тех футболистов, кто, по их мнению, дискредитировал себя. Кстати, по итогам чемпионского сезона впервые был награжден не только игрок, но и тренер: для Массимо Карреры, исполнившего мечту целого поколения спартаковцев, сделали специального секача.

2017/18 — Луис Адриано (Бразилия)

Квинси снова был хорош — 21 гол и 10 результативных передач, но болельщики решили отметить Луиса Адриано, который действительно провел немало матчей на высочайшем уровне и тоже создал себе достойную статистику (15 голов + 7 «ассистов»). К сожалению, «Золотой кабан» не мотивировал бразильца на новые свершения, так же классно после сезона 2017/18 за «Спартак» он уже не играл.

2018/19 — Георгий Джикия (Россия)

Джикия стал первым россиянином за шесть лет, которому достался «Золотой кабан», и если бы не Георгий, приз получил бы другой игрок сборной России — Роман Зобнин, отставший от капитана «Спартака» в голосовании всего на полбалла. Джикия назвал статуэтку «подарком», и это оговорка по Фрейду: вряд ли Георгий чувствует удовлетворенность за прошлый сезон и считает себя на 100% достойным награды. Это не значит, что кто-то другой лучше, весь «Спартак» разочаровал. Но у Джикии будет возможность оправдать внимание болельщиков, тем более защитник признался, что пришел в «Спартак» всерьез и надолго. Желаем Георгию выдержать испытание «Золотым кабаном». Как вы можете убедиться, это дано не каждому.