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Шалимов: «После матча с „Динамо“ я немного покричал в раздевалке»

сегодня, 16:43
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал упущенную победу в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо». Грозненская команда пропустила на 94-й минуте, играя в большинстве.

Обидно очень. Складывалось все хорошо для нас: пенальти потащил Городов, забили, удаление у соперника, мячом владели. Игра-то была хорошая с нашей стороны, особенно с учетом того, что «Динамо» на подъеме. На последних минутах мы где-то стали ждать финального свистка, хотя надо было продолжать контролировать мяч. Мы же теряли его в атаках. Розыгрыш углового — наверное, потеря концентрация. Должны были играть с Ордецом, но его никто не держал, как и Шунина, на линии вратарской. Когда идут последние минуты, в голове: скорее бы судья свистнул. В такие моменты и получаешь.

После матча я покричал немного в раздевалке. Потом сказал: отдыхаем, готовимся к следующей встрече. Когда играют команды, идущие внизу таблицы, часто получается много борьбы. В борьбе мы сегодня не проиграли «Динамо», за счет этого и владели преимуществом.

Планировали еще до игры, что Иванов выйдет минут на 30 на эту позицию, вопрос был только в том, кого он заменит. Глушаков проделал большой объем работы и подустал.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   31 / 840
сегодня в 17:07
учись у Ханчаренки как отмазываться
Землянин
Землянин
   136 / 840
сегодня в 17:06
Значит не зря Шунин в конце потащил «мёртвый» мяч с 7 метров!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 840
сегодня в 16:57
Кричать - не есть хорошо!!! Ты лучше письма игрокам напиши....каждому лично!!!
Gruznoff
Gruznoff
сегодня в 16:53
Толку от твоего крика, физрук-иуда?
Остапчук 67
Остапчук 67
   357 / 840
сегодня в 16:44
А на тебя кто-то покричал?
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