Шалимов: «После матча с „Динамо“ я немного покричал в раздевалке»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал упущенную победу в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо». Грозненская команда пропустила на 94-й минуте, играя в большинстве.

Обидно очень. Складывалось все хорошо для нас: пенальти потащил Городов, забили, удаление у соперника, мячом владели. Игра-то была хорошая с нашей стороны, особенно с учетом того, что «Динамо» на подъеме. На последних минутах мы где-то стали ждать финального свистка, хотя надо было продолжать контролировать мяч. Мы же теряли его в атаках. Розыгрыш углового — наверное, потеря концентрация. Должны были играть с Ордецом, но его никто не держал, как и Шунина, на линии вратарской. Когда идут последние минуты, в голове: скорее бы судья свистнул. В такие моменты и получаешь.

После матча я покричал немного в раздевалке. Потом сказал: отдыхаем, готовимся к следующей встрече. Когда играют команды, идущие внизу таблицы, часто получается много борьбы. В борьбе мы сегодня не проиграли «Динамо», за счет этого и владели преимуществом.

Планировали еще до игры, что Иванов выйдет минут на 30 на эту позицию, вопрос был только в том, кого он заменит. Глушаков проделал большой объем работы и подустал.