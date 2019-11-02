ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

сегодня, 19:56

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» (31 очко) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Астон Вилла» (11 очков) - 15-я.

Бирмингем, стадион Вилла Парк

«Астон Вилла» - «Ливерпуль» 1:2 (1:0)
Голы: Трезеге 21 - Робертсон 87, Мане 90+4

«Астон Вилла»: Хитон, Жильбер (Аль-Мохамади 69), Энгелс, Мингс, Таргетт, МакГинн, Накамба, Дуглас Луис (Хурихейн 72), Эль-Гази, Уэсли (Коджиа 86), Трезеге
Главный тренер: Смит Дин.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Лаллана (Кейта 84), Вейналдум (Ориги 65), Салах (Окслейд-Чемберлен 65), Роберто Фирмино, Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Мане 37, ван Дейк 58, Эль-Гази 82

В параллельном матче «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон».

Все новости
Поделиться
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BenderBender
BenderBender
   403 / 852
сегодня в 20:08
Колбасу тащат к чемпионству. Ещё мин 10 играли бы, пока не забили. Стыдно
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил h8you
   59 / 852
сегодня в 20:07
Ты счас описал прошедший по4орный матч в Серии А)
da da da
da da da ответил Конунг Рагнар
   203 / 852
сегодня в 20:07
Лысый физрук из Сити умеет громить только Аталанты и Шахтеры
да?а я помню как он Ливер 5-0 хлопнул))
milan-f
milan-f ответил Тео Джонс
   200 / 852
сегодня в 20:07
Но это так не изменяет того, что колбаса уже хз какой раз осткакивает на этой 4-5-6-8-10 минуте. Щас хоть без пенки ахахаха
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Carradona
   52 / 852
сегодня в 20:06
Даю Я'йцы Виталика на отсечение, ты в 2005 году, в перерыве финала поставил хату на победу Милана. Теперь никак из кредита не выползти, и винишь в этом ЛФК))
Жаль яйца Виталика. Аха-ха)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   28 / 852
сегодня в 20:06
Следуюший голубой мешок
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил h8you
   52 / 852
сегодня в 20:06
судья бы наверное еще 5 накинул если бы не забили хахаа
Нет, у судей для Ливерпуля по регламенту после 94 минуты предусмотрена пенка. Аха-ха)
Carradona
Carradona ответил Князь с офтопа меломана
   375 / 852
сегодня в 20:06
Даю Я'йцы Виталика на отсечение, ты в 2005 году, в перерыве финала поставил хату на победу Милана. Теперь никак из кредита не выползти, и винишь в этом ЛФК))
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   168 / 852
сегодня в 20:05
интересно на сколько еще хватит Ливерпульль. когда посыпятся? опять в боксинг дей? 30 лет без апл, но рекорд нужно бить.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   59 / 852
сегодня в 20:05
Это вам не Дженоа обыгрывать за счёт пенки на добавленой 128ой минуте))
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил L.F.С.
   52 / 852
сегодня в 20:05
Ахахахахаха, бум-бум!!!
НЕ бум-бум, а килдым, аха-ха)
h8you
h8you
   42 / 852
сегодня в 20:05
судья бы наверное еще 5 накинул если бы не забили хахаа
Jake Sully
Jake Sully
   24 / 852
сегодня в 20:05
захожу на соккерстенд примерно на 85 минуте счет 1-0, думаю зайду через 10 минут будет 1-2 :) глянул через 10 минут, так и есть)
Тео Джонс
Тео Джонс
   38 / 852
сегодня в 20:04
Хоть я и поддерживаю больше Гвардиолу в гонке чемпионской, но с такой Ливеркой шансов у Сити нету)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   28 / 852
сегодня в 20:04
Валидол и есть главный спонсор Ливерпуля
allemz
allemz ответил NGYRZ
   16 / 852
сегодня в 20:04
Не долго радовались фанаты Сити😄
Им-то чего? Свой матч смотрели. Все ждут рубку, которая состоится 10 ноября.
Тео Джонс
Тео Джонс
   38 / 852
сегодня в 20:04
Ливерпуль и камбэк стают синонимами), я не помню такого характера у Ливерпуля со времен легендарных кубков. Стоит соперникам расслабиться буквально на минуту и уже гол это нереальное зрелище)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   59 / 852
сегодня в 20:03
Красавцы парни! Спасибо вам. Верил в победу команды
Rizo1
Rizo1 ответил milan-f
   288 / 852
сегодня в 20:03
Нынче муму и Милан.... обычные средняки, а их болельщики только и могут сопли пускать!
raulmadrid_007
raulmadrid_007
   354 / 852
сегодня в 20:03
Характер чемпионский - в стиле МЮ при Сафе.
Jake Sully
Jake Sully
   24 / 852
сегодня в 20:03
с победой!
на Энфилде совсем скоро Сити отхватит по щам!
L.F.С.
L.F.С. ответил da da da
   15 / 852
сегодня в 20:02
Леванте!!!!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил da da da
   88 / 852
сегодня в 20:02
Лысый физрук из Сити умеет громить только Аталанты и Шахтеры
Тео Джонс
Тео Джонс ответил milan-f
   38 / 852
сегодня в 20:02
Ахахахахахах Лол, так и думал, что 5 минут судья добавит и ливер отскочит в конце ахахаха
Так в АПЛ во всех матчах добавляют 4-5-6 минут минимум (бывает и 8-10), если ты хоть чет кумекаешь у футболе, то должен знать это.
Martini_1987
Martini_1987
   123 / 852
сегодня в 20:02
Теперь 10 надо выложиться на двести процентов, чтобы не допустить ошибок, как в последних трех встречах апл
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   28 / 852
сегодня в 20:02
Молодцы красные есть характер такие матчи вытаскивать
grafff
grafff
сегодня в 20:02
Молодцы!
L.F.С.
L.F.С. ответил Князь с офтопа меломана
   15 / 852
сегодня в 20:01
Ахахахахаха, бум-бум!!!
Thom52
Thom52
сегодня в 20:01
Опять Ливерпуль в форме Тоттенхэма играет, как Тоттенхэм. Больше не надо.
Rizo1
Rizo1 ответил Martini_1987
   288 / 852
сегодня в 20:01
Команда соперника, лучше чем муму!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100