«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче 11-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» (31 очко) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Астон Вилла» (11 очков) - 15-я.
Бирмингем, стадион Вилла Парк
«Астон Вилла» - «Ливерпуль» 1:2 (1:0)
Голы: Трезеге 21 - Робертсон 87, Мане 90+4
«Астон Вилла»: Хитон, Жильбер (Аль-Мохамади 69), Энгелс, Мингс, Таргетт, МакГинн, Накамба, Дуглас Луис (Хурихейн 72), Эль-Гази, Уэсли (Коджиа 86), Трезеге
Главный тренер: Смит Дин.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Лаллана (Кейта 84), Вейналдум (Ориги 65), Салах (Окслейд-Чемберлен 65), Роберто Фирмино, Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Мане 37, ван Дейк 58, Эль-Гази 82
В параллельном матче «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон».
https://www.youtube.com/watch?v=hvx_OLDy1e4&t=4s
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