Афанасьев - о «Зените»: «Не так страшен чёрт, как его малюют»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением об игре «армейцев» и «Зенита» в нынешнем сезоне.

ЦСКА не был в кризисе, по большому счёту. Последние результаты можно назвать слепым стечением обстоятельств. Видел неудачные игры «армейцев». У них были моменты, шла игра. Возможно, где-то недобегали и не успевали. Как говорится, соперники больше хотели или больше старались. Нужно выходить на каждую игру как на последнюю.

У «Зенита» собраны квалифицированные и талантливые футболисты, которые умеют играть в футбол. Им, может, и тренер не нужен, хотя, конечно, это не так. Но со стороны очень заметно, что у команды проблемы с мотивацией и настроем на игру. Судя по некоторым матчам, многие футболисты «Зенита» как будто считают, что обойдут соперников на одной ноге. В этом и заключается их главная проблема.

На некоторые команды футболисты не могут настроиться должным образом. Так не бывает, когда всё в порядке с настроем. Сначала ты выносишь «Ростов», а потом горишь «Лейпцигу» и вымучиваешь некоторые игры. Не так страшен чёрт, как его малюют.