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Афанасьев - о «Зените»: «Не так страшен чёрт, как его малюют»

03 ноября 2019, 16:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев поделился мнением об игре «армейцев» и «Зенита» в нынешнем сезоне.

ЦСКА не был в кризисе, по большому счёту. Последние результаты можно назвать слепым стечением обстоятельств. Видел неудачные игры «армейцев». У них были моменты, шла игра. Возможно, где-то недобегали и не успевали. Как говорится, соперники больше хотели или больше старались. Нужно выходить на каждую игру как на последнюю.

У «Зенита» собраны квалифицированные и талантливые футболисты, которые умеют играть в футбол. Им, может, и тренер не нужен, хотя, конечно, это не так. Но со стороны очень заметно, что у команды проблемы с мотивацией и настроем на игру. Судя по некоторым матчам, многие футболисты «Зенита» как будто считают, что обойдут соперников на одной ноге. В этом и заключается их главная проблема.

На некоторые команды футболисты не могут настроиться должным образом. Так не бывает, когда всё в порядке с настроем. Сначала ты выносишь «Ростов», а потом горишь «Лейпцигу» и вымучиваешь некоторые игры. Не так страшен чёрт, как его малюют.

Ранее Афанасьев раскритиковал судейство в РПЛ

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   503 / 946
03 ноября в 18:13
Семаку надо подробно просмотреть игру таких команд как Лейпциг и стараться понять как самим нужно играть, а не надеяться ра везение и возмлжности своих игроков , надо понять уважение приходит даже не с выигранным матчем , а способностью навязывать свою игру соперникам и подавить его своей игрой и быстротой принятия опасных и неожиданеых для соперника решений, а не суматоха и хаос как в игре с ЦСКА
kоrn3512.
kоrn3512.
   308 / 946
03 ноября в 17:07
Не так страшен петух(зенит),как громко бы он не кукарекал))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
03 ноября в 16:31
Сейчас небось Егоров и Вилков с Мешковым сидят у Гинера....."объяснительную" пишут.....
Как их вчера "бес попутал".... перепутать доблесных атакующих игроков армейцев с прижимавшимися весь матч к своим воротам питерцами.....)))

"Совет директоров" промосковского судейского корпуса в лице Гинера,Федуна,Сухины и пр. дадут Лапочкиным-Москалёвым-Вилковым испытательный срок - второй круг чемпионата....на исправление вопиющей ситуации.....)))

Всегда говорил - Гинер самый умный и мудрый Президент...
Никто кроме него не мог спланировать ситуацию благодаря которой егоровы-вилковы просто обязаны будут обеспечить во втором круге ЦСКА итоговое лигочемпионское место....ну и бонусом Чалова вернут в гонку бомбардиров....если тот поработает на досуге над пробитием пенальти....))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   45 / 946
03 ноября в 16:30
Вагабундями были, теперь...епрст.
Зенит- шет!?🤣
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Big krendel
   20 / 946
03 ноября в 16:22
Ни одного голевого момента, а единственный гол с полумомента. Кони выстояли по всем фронтам. Все ваши удары в створ были из борьбы, а вот у армии было два вернейших момента и один гол
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
03 ноября в 16:20
Только вот Ростов выносил карась а не зенит
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
03 ноября в 16:18
Зенит так запер коней в их штрафной, что пукнуть те не смогли. Возили как котят.
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 16:18
Потратить такое бабло и так бледно выглядеть.
Absinthe3
Absinthe3
   106 / 946
03 ноября в 16:17
Чёрт - он и есть чёрт:)
mortid
mortid
   258 / 946
03 ноября в 16:17
Зенит-чёрт ))))))
Vjazmitsch
Vjazmitsch
03 ноября в 16:13
Похоже,что игроки Зенита не способны выигрывать без помощи судей.Вспомните матчи с Ахматом,Уфой,Локо.А теперь новый поворот - не выиграли даже тогда,когда судья 90 минут свистел только в их пользу.Полная деградация команды.
igGA
igGA
   179 / 946
03 ноября в 16:11
Так и есть.
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