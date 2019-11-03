Афанасьев - о «Зените»: «Не так страшен чёрт, как его малюют»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев поделился мнением об игре «армейцев» и «Зенита» в нынешнем сезоне.
ЦСКА не был в кризисе, по большому счёту. Последние результаты можно назвать слепым стечением обстоятельств. Видел неудачные игры «армейцев». У них были моменты, шла игра. Возможно, где-то недобегали и не успевали. Как говорится, соперники больше хотели или больше старались. Нужно выходить на каждую игру как на последнюю.
У «Зенита» собраны квалифицированные и талантливые футболисты, которые умеют играть в футбол. Им, может, и тренер не нужен, хотя, конечно, это не так. Но со стороны очень заметно, что у команды проблемы с мотивацией и настроем на игру. Судя по некоторым матчам, многие футболисты «Зенита» как будто считают, что обойдут соперников на одной ноге. В этом и заключается их главная проблема.
На некоторые команды футболисты не могут настроиться должным образом. Так не бывает, когда всё в порядке с настроем. Сначала ты выносишь «Ростов», а потом горишь «Лейпцигу» и вымучиваешь некоторые игры. Не так страшен чёрт, как его малюют.
Ранее Афанасьев раскритиковал судейство в РПЛ.
Как их вчера "бес попутал".... перепутать доблесных атакующих игроков армейцев с прижимавшимися весь матч к своим воротам питерцами.....)))
"Совет директоров" промосковского судейского корпуса в лице Гинера,Федуна,Сухины и пр. дадут Лапочкиным-Москалёвым-Вилковым испытательный срок - второй круг чемпионата....на исправление вопиющей ситуации.....)))
Всегда говорил - Гинер самый умный и мудрый Президент...
Никто кроме него не мог спланировать ситуацию благодаря которой егоровы-вилковы просто обязаны будут обеспечить во втором круге ЦСКА итоговое лигочемпионское место....ну и бонусом Чалова вернут в гонку бомбардиров....если тот поработает на досуге над пробитием пенальти....))
Как их вчера "бес попутал".... перепутать доблесных атакующих игроков армейцев с прижимавшимися весь матч к своим воротам питерцами.....)))
"Совет директоров" промосковского судейского корпуса в лице Гинера,Федуна,Сухины и пр. дадут Лапочкиным-Москалёвым-Вилковым испытательный срок - второй круг чемпионата....на исправление вопиющей ситуации.....)))
Всегда говорил - Гинер самый умный и мудрый Президент...
Никто кроме него не мог спланировать ситуацию благодаря которой егоровы-вилковы просто обязаны будут обеспечить во втором круге ЦСКА итоговое лигочемпионское место....ну и бонусом Чалова вернут в гонку бомбардиров....если тот поработает на досуге над пробитием пенальти....))
Зенит- шет!?🤣
Зенит- шет!?🤣