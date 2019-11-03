Опубликовано фото ноги Облякова после фола Азмуна

В матче 15-го тура чемпионата России нападающий «Зенита» Сердар Азмун наступил на икроножную мышцу полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. Главный арбитр встречи Михаил Вилков не показал Азмуну даже желтую карточку.
Сегодня появилось фото ноги Облякова после встречи.
Это фото ноги Облякова после того, как по ней шипами попал Азмун 😨— SPORT24.ru (@sport24_ru) 3 ноября 2019 г.
Судья не показал Сердару даже жёлтую карточку за этот эпизод: https://t.co/vc3qjI9Cz0 pic.twitter.com/R56s2VW39u
Бомж немытый
Сегодня 20:37
ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть)
Не только в Москве. Газовый проект презирают во всей стране.
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Сегодня 15:09 Футболисты "Лейпцига" вылетели в Санкт-Петербург
Немцы накажут расхитителей государственной собственности.
Бомж немытый
Сегодня 20:37
ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть)
Не только в Москве. Газовый проект презирают во всей стране.
----------
Сегодня 15:09 Футболисты "Лейпцига" вылетели в Санкт-Петербург
Немцы накажут расхитителей государственной собственности.
Прошел по-ссылке, ну и что там? Автобусники решили помахать кулаками после драки?
Посмотрим, сколько матчей он пропустит, а скорее всего ни одного.
Прошел по-ссылке, ну и что там? Автобусники решили помахать кулаками после драки?
Посмотрим, сколько матчей он пропустит, а скорее всего ни одного.
Когда все собаки вешались на "заговорщиков", верой и правдой игравших за клуб годами, а любой косяк привилегированных "стомиллионников" прощался и забывался. Когда в качестве объяснений невнятной игры и результатов команды приводились состояние поля (которое, по необъяснимой причине, не мешало играть сопернику. И именно ИГРАТЬ, а не стоять в своей вратарской), дублирующий состав в матче абсолютно посторонних команд, Кадыров с микрофоном и т.д. А если тебе такой подход не нравится, то ты - москвич. Как то так, если вкратце.
Когда все собаки вешались на "заговорщиков", верой и правдой игравших за клуб годами, а любой косяк привилегированных "стомиллионников" прощался и забывался. Когда в качестве объяснений невнятной игры и результатов команды приводились состояние поля (которое, по необъяснимой причине, не мешало играть сопернику. И именно ИГРАТЬ, а не стоять в своей вратарской), дублирующий состав в матче абсолютно посторонних команд, Кадыров с микрофоном и т.д. А если тебе такой подход не нравится, то ты - москвич. Как то так, если вкратце.
Сыграл недопустимо грубо - обязан понести наказание....
Это даже не обсуждается...
Сыграл недопустимо грубо - обязан понести наказание....
Это даже не обсуждается...
Бесспорно ...заслуживал более строгой реакции Вилкова....
Надеюсь хватит ума извиниться....и в дальнейшем так не играть.....
Бесспорно ...заслуживал более строгой реакции Вилкова....
Надеюсь хватит ума извиниться....и в дальнейшем так не играть.....
Дюков из Газпрома это сила!!!
Дюков из Газпрома это сила!!!
И самое интересное - извечную мантру про "детей лимита" тут не пришьёшь - Азмун, халковитсели, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Боаш и т.д. никак этим лимитом не защищаются. А всё равно творят всё, что хотят, и ничего серьёзного за это не получают. Так может быть пора с руководства спрашивать, а не с лимита, который уже десять раз меняли, а поведение некоторых игроков некоторых клубов осталось прежним!
И самое интересное - извечную мантру про "детей лимита" тут не пришьёшь - Азмун, халковитсели, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Боаш и т.д. никак этим лимитом не защищаются. А всё равно творят всё, что хотят, и ничего серьёзного за это не получают. Так может быть пора с руководства спрашивать, а не с лимита, который уже десять раз меняли, а поведение некоторых игроков некоторых клубов осталось прежним!