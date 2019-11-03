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Опубликовано фото ноги Облякова после фола Азмуна

03 ноября 2019, 16:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче 15-го тура чемпионата России нападающий «Зенита» Сердар Азмун наступил на икроножную мышцу полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. Главный арбитр встречи Михаил Вилков не показал Азмуну даже желтую карточку.

Сегодня появилось фото ноги Облякова после встречи.

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alexgurzan
alexgurzan ответил Big krendel
   322 / 946
04 ноября в 22:10
Ничего не изменилось. Только ники меняет. Теперь он Бомж немытый. Бомж немытый Сегодня 20:37 ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть) Не только в Москве. Газовый проект презирают во всей стране. ---------- Сегодня 15:09 Футболисты "Лейпцига" вылетели в Санкт-Петербург Немцы накажут расхитителей государственной собственности.
Про перманент говорить пока рано, в остальном, поставлю этот вопрос на контроль.
Big krendel
Big krendel ответил unoejk
   37 / 946
04 ноября в 22:02
Добрый день. Уже. Если ничего не изменится, придётся снимать VIP, я полагаю.
Ничего не изменилось. Только ники меняет. Теперь он Бомж немытый.
Бомж немытый
Сегодня 20:37
ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть)
Не только в Москве. Газовый проект презирают во всей стране.
----------
Сегодня 15:09 Футболисты "Лейпцига" вылетели в Санкт-Петербург
Немцы накажут расхитителей государственной собственности.
красноярец
красноярец ответил Гавроша
   121 / 946
04 ноября в 07:07
А что на фото? Расшифруйте кто-нибудь, но у него безукоризненно чистый носок. Прошел по-ссылке, ну и что там? Автобусники решили помахать кулаками после драки? Посмотрим, сколько матчей он пропустит, а скорее всего ни одного.
Совесть Вилкова и банковский перевод от газпромбанка на карточку Вилкова, вот что на фото.
ziborock
ziborock ответил ZENIT GOAL
   11 / 946
03 ноября в 21:49
Вопрос руководству клуба - почему любой игрок, который в последние лет 7-10 приходит в команду, рано или поздно неизбежно начинает борзеть: симулировать, орать на судей, толкать и бить соперника, играть вот так вот грубо, хамить журналистам, лупить чиновников стульями и т.д.? Безнаказанность чувствует? "А кто-о-о-о это сде-е-елал?". И самое интересное - извечную мантру про "детей лимита" тут не пришьёшь - Азмун, халковитсели, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Боаш и т.д. никак этим лимитом не защищаются. А всё равно творят всё, что хотят, и ничего серьёзного за это не получают. Так может быть пора с руководства спрашивать, а не с лимита, который уже десять раз меняли, а поведение некоторых игроков некоторых клубов осталось прежним!
А все потому, что "крышует" Зенит "он самый"! Вот и чуствуется эта безнаказанность и вседозволенность и у футболистов и у болел! Кокорин человека стулом бьет а Писерман здесь всем доказывает что ничего ему не будет, мол "кто надо| заступится! А Гулливер?! Что ему было?!
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
03 ноября в 20:43
А что на фото? Расшифруйте кто-нибудь, но у него безукоризненно чистый носок.

Прошел по-ссылке, ну и что там? Автобусники решили помахать кулаками после драки?

Посмотрим, сколько матчей он пропустит, а скорее всего ни одного.
SHMEL
SHMEL ответил halfbeek
   127 / 946
03 ноября в 20:15
Травма которую можно получить от такого нарушения это разрыв ахилла. Инвалидность на длительный срок. Допускаю что это случайность., но наказывать нужно было обязательно. Сочувствую Вилкову ибо думаю, что он не видел (такое бывает). Нарушения против хозяев трибуны сопровождают ревом и молчат при нарушении против гостей. Видимо это и сыграло главную роль в ошибке судьи.
Вилков был в 4-х метрах от эпизода и в упор смотрел на нарушеие,незаметить было невозможно.
SHMEL
SHMEL
   127 / 946
03 ноября в 20:12
В чем проблема наказать Азмуна решением КДК?
halfbeek
halfbeek
   244 / 946
03 ноября в 19:35
Травма которую можно получить от такого нарушения это разрыв ахилла. Инвалидность на длительный срок. Допускаю что это случайность., но наказывать нужно было обязательно. Сочувствую Вилкову ибо думаю, что он не видел (такое бывает). Нарушения против хозяев трибуны сопровождают ревом и молчат при нарушении против гостей. Видимо это и сыграло главную роль в ошибке судьи.
Сантус
Сантус
   65 / 946
03 ноября в 18:17
По идее,решением КДК должно быть решение:арбитру зализать раны!)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ZENIT GOAL
   7 / 946
03 ноября в 18:00
Не люблю враньё и лицемерие. Именно поэтому уже несколько сезонов как перестал считать этот клуб своим. Надоела эта сектантская позиция подпевал, утверждающих, что у нас всё хорошо, руководство всё делает правильно, мы самые лучшие, и только проклятые москвичи, РФС и судьи всё делают против нас (при нашем, самым могущественном в стране спонсоре, ага). Когда все собаки вешались на "заговорщиков", верой и правдой игравших за клуб годами, а любой косяк привилегированных "стомиллионников" прощался и забывался. Когда в качестве объяснений невнятной игры и результатов команды приводились состояние поля (которое, по необъяснимой причине, не мешало играть сопернику. И именно ИГРАТЬ, а не стоять в своей вратарской), дублирующий состав в матче абсолютно посторонних команд, Кадыров с микрофоном и т.д. А если тебе такой подход не нравится, то ты - москвич. Как то так, если вкратце.
Соглашусь на 100%. Моя неприязнь к Зениту основана на спортивном воспитании, где основной принцип это честность и справедливость. Все должны быть в равных условиях (речь не о финансах, это невозможно и не нужно). Да, Зениту повезло с Газпромом в части неограниченного финансирования. Но у меня есть претензии к менеджменту клуба ( Мутко, Фурсенко, Митрофанов, Дюков, Медведев). Футбольные люди прекрасно понимают цели "агрессивной" трансферной политики клуба. За счет неограниченного финансирования решить две задачи. 1. Усилить свой клуб. 2.Ослабить конкурентов и не только путем покупки у них сильнейших, а , в основном с целью, чтобы никому из конкурентов не достались. Я могу назвать не менее десятка фамилий игроков, которых Зенит купил и которые однозначно ему были не нужны. Это несложно ( Новосельцев, Полоз, Цаллагов, Нобоа, Мевля , Набиуллин и т.д.) К чему это привело ? Они с футболом фактически завязали и для сб.России оказались потерянными. Что это? Преднамеренное нанесение ущерба футболу России, притом за гос счет. Как можно уважать такой клуб? Далее. Заоблачными контрактами Зенит взорвал трансферный рынок РПЛ. Ясно, что выиграть состязание у государственного денежного мешка ни один клуб не может. Далее. Спартак, Краснодар и ЦСКА , напрягаясь построили себе стадионы, при этом ЦСКА до сих пор в долгах. А Зенит получил государственный стадион в полное владение за 1 руб. Это честно? Это спортивно? Разумеется нет. Есть еще причины, по которым этот клуб презираем, но о них в другой раз.
Big krendel
Big krendel ответил Бомж немытый
   37 / 946
03 ноября в 17:48
Да да, надо только славнова с 500 аккаунтами тут оставить, всем остальным кто не поет славу газпрому - перманент.
А ты не хами на клуб, Петербург и не хамим будешь.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Ваня лучший
   207 / 946
03 ноября в 17:35
В чем причина твоей объективности? Это редкость большая
Не люблю враньё и лицемерие. Именно поэтому уже несколько сезонов как перестал считать этот клуб своим. Надоела эта сектантская позиция подпевал, утверждающих, что у нас всё хорошо, руководство всё делает правильно, мы самые лучшие, и только проклятые москвичи, РФС и судьи всё делают против нас (при нашем, самым могущественном в стране спонсоре, ага).
Когда все собаки вешались на "заговорщиков", верой и правдой игравших за клуб годами, а любой косяк привилегированных "стомиллионников" прощался и забывался. Когда в качестве объяснений невнятной игры и результатов команды приводились состояние поля (которое, по необъяснимой причине, не мешало играть сопернику. И именно ИГРАТЬ, а не стоять в своей вратарской), дублирующий состав в матче абсолютно посторонних команд, Кадыров с микрофоном и т.д. А если тебе такой подход не нравится, то ты - москвич. Как то так, если вкратце.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   29 / 946
03 ноября в 17:34
Рад за объективность. Но его то ( Азмуна)понять можно, а вот Вилкова нет
Внезапные приступы слепоты у судей РПЛ над которыми все смеются не первый год - не повод для вседозволенности....вне зависимости от клубной принадлежности...

Сыграл недопустимо грубо - обязан понести наказание....
Это даже не обсуждается...
В России полночь
В России полночь
   936 / 946
03 ноября в 17:34
Почитав комменты последних суток.. о судьях.. ребята!! Это стрёмная профессия!!! Ну его на х))) Раньше проще - на мыло. Потом жестче - судья-3,14. Теперь ваще!! Отсудил матч, второй.. получил своё.. смена ФИО, страны проживания и гражданства.. и под крыло ФБР.. куда-то в средний Техас.. жесть)))
Бомж немытый
Бомж немытый ответил Big krendel
   8 / 946
03 ноября в 17:30
Обратите внимание на юзера с непонятным ником Стыдно. У него постоянные комментарии с оскорблением клуба. Приводить примеры не буду, их очень много и не на один бан. Перманент давно ему нужен.
Да да, надо только славнова с 500 аккаунтами тут оставить, всем остальным кто не поет славу газпрому - перманент.
VV V
VV V
   258 / 946
03 ноября в 17:29
Государственные халявные деньги-делают своё дело.....теперь Мише Вилкову безбедная старость обеспечена !
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   7 / 946
03 ноября в 17:26
Азмун сильно не прав играя таким образом..... Бесспорно ...заслуживал более строгой реакции Вилкова.... Надеюсь хватит ума извиниться....и в дальнейшем так не играть.....
Рад за объективность. Но его то ( Азмуна)понять можно, а вот Вилкова нет
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ZENIT GOAL
   7 / 946
03 ноября в 17:24
Вопрос руководству клуба - почему любой игрок, который в последние лет 7-10 приходит в команду, рано или поздно неизбежно начинает борзеть: симулировать, орать на судей, толкать и бить соперника, играть вот так вот грубо, хамить журналистам, лупить чиновников стульями и т.д.? Безнаказанность чувствует? "А кто-о-о-о это сде-е-елал?". И самое интересное - извечную мантру про "детей лимита" тут не пришьёшь - Азмун, халковитсели, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Боаш и т.д. никак этим лимитом не защищаются. А всё равно творят всё, что хотят, и ничего серьёзного за это не получают. Так может быть пора с руководства спрашивать, а не с лимита, который уже десять раз меняли, а поведение некоторых игроков некоторых клубов осталось прежним!
В чем причина твоей объективности? Это редкость большая
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
03 ноября в 17:23
Азмун сильно не прав играя таким образом.....

Бесспорно ...заслуживал более строгой реакции Вилкова....

Надеюсь хватит ума извиниться....и в дальнейшем так не играть.....
Байкал-38
Байкал-38
   75 / 946
03 ноября в 17:23
Думаю КДК РФС должен справедливо разобраться в данном эпизоде и наложить дисквалификацию на.... Облякова за симуляцию, а Вилкова премировать ещё одним матчем за Зенит!!!
Дюков из Газпрома это сила!!!
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
03 ноября в 17:23
Даже Гена Орлов признал грубость Азмуна! Во как!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил В России полночь
   7 / 946
03 ноября в 17:23
Это понятно. Судейство не айс. Но и!! После драки кулаками не машут. Если, Вы поняли ..о чём я.
Разумеется , понял
ДСА
ДСА
   213 / 946
03 ноября в 17:23
Судье нужно подарить очки.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил andreika20133
   7 / 946
03 ноября в 17:22
если это так то это 3х матчевая дисква. Но снимок (если не монтаж--- На что подбивает его качество) Не ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Движение ноги могло идти вообще мимо ноги или в скользь. Ни кто ни чего не видел. Всё на уровне вон там и гдето тут.
Об этом речь и не идет. Это просто для иллюстрации судейства Вилкова, не более того.
andreika20133
andreika20133 ответил Ваня лучший
   358 / 946
03 ноября в 17:20
Речь не об этом. Иван тоже не стонал, не валялся, доиграл до конца. Речь о продажном судействе. Если не красная, то желтая 200%.
если это так то это 3х матчевая дисква. Но снимок (если не монтаж--- На что подбивает его качество) Не ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Движение ноги могло идти вообще мимо ноги или в скользь. Ни кто ни чего не видел. Всё на уровне вон там и гдето тут.
В России полночь
В России полночь ответил Ваня лучший
   936 / 946
03 ноября в 17:20
Речь не об этом. Иван тоже не стонал, не валялся, доиграл до конца. Речь о продажном судействе. Если не красная, то желтая 200%.
Это понятно. Судейство не айс. Но и!! После драки кулаками не машут. Если, Вы поняли ..о чём я.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   207 / 946
03 ноября в 17:16
Вопрос руководству клуба - почему любой игрок, который в последние лет 7-10 приходит в команду, рано или поздно неизбежно начинает борзеть: симулировать, орать на судей, толкать и бить соперника, играть вот так вот грубо, хамить журналистам, лупить чиновников стульями и т.д.? Безнаказанность чувствует? "А кто-о-о-о это сде-е-елал?".

И самое интересное - извечную мантру про "детей лимита" тут не пришьёшь - Азмун, халковитсели, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Боаш и т.д. никак этим лимитом не защищаются. А всё равно творят всё, что хотят, и ничего серьёзного за это не получают. Так может быть пора с руководства спрашивать, а не с лимита, который уже десять раз меняли, а поведение некоторых игроков некоторых клубов осталось прежним!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил В России полночь
   7 / 946
03 ноября в 17:13
Это футбол. Сабо когда-то с переломом выходил играть на ЧМ. Замен не было.. лёдоКокоина тоже. И ничё. 45 минут " уточкой" побегал. Проиграли из-за судейства. Никаких призовых, никаких ЗМС не получили. Эх.. не тот народ нынче)))
Речь не об этом. Иван тоже не стонал, не валялся, доиграл до конца. Речь о продажном судействе. Если не красная, то желтая 200%.
В России полночь
В России полночь
   936 / 946
03 ноября в 17:13
Мммда.. а стучать в открытую?? Не стыдно? Куда катится мир и Россия в частности? Не от себя.. но теперь понимаю - " В современной России резко поменялись жизненные приоритеты. Людей как в СССР очень мало. Настоящих. ( тут цитировать не буду.. ибо.. "смачно")), Россия стала пристанищем - воров, бандитов, казнокрадов, коррупционеров. Паралич власти, повальная коррупция и воровство. Эта страна идёт к гибели". Если не забанят.. напишу кто написал.)))
unoejk
unoejk ответил Big krendel
   178 / 946
03 ноября в 17:06
Обратите внимание на юзера с непонятным ником Стыдно. У него постоянные комментарии с оскорблением клуба. Приводить примеры не буду, их очень много и не на один бан. Перманент давно ему нужен.
Добрый день. Уже. Если ничего не изменится, придётся снимать VIP, я полагаю.
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