«Ювентус» снял весь 4-звездочный отель перед игрой с «Локомотивом»

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал о том, где будет базироваться в Москве «Ювентус» накануне матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Локомотива».
«Старая синьора» не отошла от своего графика. Обычно, когда европейским клубам предстоит выезд в Восточную Европу, они прибывают на место за два дня. Ювентус живет в прежнем ритме. Утром Маурицио Сарри провел тренировку в Виново, а в 19:45 его команда прилетит в Москву, аэропорт Шереметьево. Почти за сутки до игры!
Тренировки на «РЖД Арене» не планируется, только пресс-конференция в 21:50. «Юве» будет работать в отеле — и в каком отеле. Топ-команды, даже российские, привыкли селиться в столичных пятизведочных Lotte Plaza, Radisson Украина или даже Four Seasons. «Ювентус» поступил иначе и снял четырехвездочный (!) отель в районе Измайлово — да, весь полностью. Стафф находится там уже с понедельника и готовится к визиту Роналду, Буффона и всех остальных.
https://www.youtube.com/watch?v=SVU7ZpZLsEU