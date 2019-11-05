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«Ювентус» снял весь 4-звездочный отель перед игрой с «Локомотивом»

05 ноября 2019, 15:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал о том, где будет базироваться в Москве «Ювентус» накануне матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Локомотива».

«Старая синьора» не отошла от своего графика. Обычно, когда европейским клубам предстоит выезд в Восточную Европу, они прибывают на место за два дня. Ювентус живет в прежнем ритме. Утром Маурицио Сарри провел тренировку в Виново, а в 19:45 его команда прилетит в Москву, аэропорт Шереметьево. Почти за сутки до игры!

Тренировки на «РЖД Арене» не планируется, только пресс-конференция в 21:50. «Юве» будет работать в отеле — и в каком отеле. Топ-команды, даже российские, привыкли селиться в столичных пятизведочных Lotte Plaza, Radisson Украина или даже Four Seasons. «Ювентус» поступил иначе и снял четырехвездочный (!) отель в районе Измайлово — да, весь полностью. Стафф находится там уже с понедельника и готовится к визиту Роналду, Буффона и всех остальных.
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Лига чемпионов 2019/2020  Вокруг матча
Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна
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Все комментарии
zotbet
zotbet
   334 / 946
05 ноября в 21:54
кутая команда
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   304 / 946
05 ноября в 20:15
А там что, не было постояльцев? Или как в Бродяге высокогорных равнин их всех выкинули?
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
05 ноября в 19:52
Могут себе позволить
Т34
Т34 ответил Сантус
   27 / 946
05 ноября в 19:25
Без излишних понтов...все буднично..)а вот интересно,где останавливался Паровоз в Турине?Просто для сравнения...
Вагон РЖД с собой привезли.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
05 ноября в 18:58
Ювентус крут - целый подвал сняли.
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
05 ноября в 18:58
Видимо, они себе могут это позволить) Посмотрим на них в деле в матче против Локомотива.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Сантус
   16 / 946
05 ноября в 18:45
Без излишних понтов...все буднично..)а вот интересно,где останавливался Паровоз в Турине?Просто для сравнения...
Ну где же ещё? Конечно в коммуне)
Сантус
Сантус
   65 / 946
05 ноября в 18:35
Без излишних понтов...все буднично..)а вот интересно,где останавливался Паровоз в Турине?Просто для сравнения...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил neomessi
   16 / 946
05 ноября в 17:42
Ты про барсучие ушастики? Ахаха)
neomessi
neomessi ответил BCB
   234 / 946
05 ноября в 17:24
И пять кабинетов )
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
05 ноября в 16:44
Хейтеры негодуют, что сняли гостиницу, а не их. Ахаха)
Mangur
Mangur
   471 / 946
05 ноября в 16:16
Без комментариев
Footbolista
Footbolista
   2 / 946
05 ноября в 16:15
Лучше 4 настоящие звезды, чем 5 липовых...
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
05 ноября в 16:03
Удачи Локомотиву .
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил cska plus
   148 / 946
05 ноября в 15:46
Жаба задушила в 5-ти звёздочную снять отель
Сэкономили деньги на судей, чемпионат Италии ещё длинный, а Интер дышит в спину.
Garrincha58
Garrincha58
   306 / 946
05 ноября в 15:46
всё профессионально и качественно
karnager
karnager
   195 / 946
05 ноября в 15:39
Наши клубы отмывают бабки на аренде таких гостиниц. Да и как не пожить во дворце, если через день тебя могут уволить из системы. А Ювентус молодцы, без лишнего пафоса, но написали, как будто к шейхам заехали
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 15:38
Жаба задушила в 5-ти звёздочную снять отель
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 15:37
Гостинице повезло.
BCB
BCB
   63 / 946
05 ноября в 15:36
у гостиницы теперь автоматом будет 5 звезд))
Василий 50
Василий 50
   456 / 946
05 ноября в 15:29
Поднялась гостиница.
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