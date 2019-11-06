Ракицкий завершил выступления за сборную Украины

Защитник «Зенита» объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов. Парни, вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.