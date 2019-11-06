Стал известен график подготовки сборной России к отборочным матчам ЧЕ-2020

РФС опубликовал график подготовки национальной сборной России к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург») и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле, стадион «Сан-Марино») в период с 10 по 19 ноября.
10 ноября (воскресенье)
Сбор команды. Вылет в Сочи.
11 ноября (понедельник)
12.00. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.
12 ноября (вторник)
11.30. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.
13 ноября (среда)
11.30. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.
14 ноября (четверг)
11.30. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.
Вылет в Санкт-Петербург.
15 ноября (пятница)
12.00. Тренировка. Стадион «Санкт-Петербург». Санкт-Петербург (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12.00 ДО 12.15).
13.15. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион «Санкт-Петербург». Санкт-Петербург.
16 ноября (суббота)
20.00. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия - Бельгия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».
17 ноября (воскресенье)
Восстановительная тренировка. Время и формат уточняются.
Вылет в Римини.
18 ноября (понедельник)
12.00 (14.00, мск). Тренировка. Стадион «Сан-Марино». Серравалле (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).
13.15 (15.15, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион «Сан-Марино». Серравалле.
19 ноября (вторник)
20.45 (22.45, мск). Отборочный матч ЧЕ-2020. Сан-Марино - Россия. Серравалле. Стадион «Сан-Марино».
Вылет в Москву.
Ранее сборная России огласила список игроков на матчи с Бельгией и Сан-Марино.