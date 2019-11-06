Стал известен график подготовки сборной России к отборочным матчам ЧЕ-2020

06 ноября 2019, 16:04

РФС опубликовал график подготовки национальной сборной России к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург») и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле, стадион «Сан-Марино») в период с 10 по 19 ноября.

10 ноября (воскресенье)



Сбор команды. Вылет в Сочи.



11 ноября (понедельник)



12.00. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ ). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.



12 ноября (вторник)



11.30. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.



13 ноября (среда)



11.30. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.



14 ноября (четверг)



11.30. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.



Вылет в Санкт-Петербург.



15 ноября (пятница)



12.00. Тренировка. Стадион «Санкт-Петербург». Санкт-Петербург (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12.00 ДО 12.15).



13.15. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион «Санкт-Петербург». Санкт-Петербург.



16 ноября (суббота)



20.00. Отборочный матч ЧЕ -2020. Россия - Бельгия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».



17 ноября (воскресенье)



Восстановительная тренировка. Время и формат уточняются.



Вылет в Римини.



18 ноября (понедельник)



12.00 (14.00, мск). Тренировка. Стадион «Сан-Марино». Серравалле (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).



13.15 (15.15, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион «Сан-Марино». Серравалле.



19 ноября (вторник)



20.45 (22.45, мск). Отборочный матч ЧЕ -2020. Сан-Марино - Россия. Серравалле. Стадион «Сан-Марино».



Вылет в Москву.

Ранее сборная России огласила список игроков на матчи с Бельгией и Сан-Марино.