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Стал известен график подготовки сборной России к отборочным матчам ЧЕ-2020

06 ноября 2019, 16:04

РФС опубликовал график подготовки национальной сборной России к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург») и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле, стадион «Сан-Марино») в период с 10 по 19 ноября.

10 ноября (воскресенье)

Сбор команды. Вылет в Сочи.

11 ноября (понедельник)

12.00. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.

12 ноября (вторник)

11.30. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.

13 ноября (среда)

11.30. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.

14 ноября (четверг)

11.30. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.

Вылет в Санкт-Петербург.

15 ноября (пятница)

12.00. Тренировка. Стадион «Санкт-Петербург». Санкт-Петербург (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12.00 ДО 12.15).

13.15. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион «Санкт-Петербург». Санкт-Петербург.

16 ноября (суббота)

20.00. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия - Бельгия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

17 ноября (воскресенье)

Восстановительная тренировка. Время и формат уточняются.

Вылет в Римини.

18 ноября (понедельник)

12.00 (14.00, мск). Тренировка. Стадион «Сан-Марино». Серравалле (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).

13.15 (15.15, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион «Сан-Марино». Серравалле.

19 ноября (вторник)

20.45 (22.45, мск). Отборочный матч ЧЕ-2020. Сан-Марино - Россия. Серравалле. Стадион «Сан-Марино».

Вылет в Москву.

Ранее сборная России огласила список игроков на матчи с Бельгией и Сан-Марино.

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Все комментарии
beefs
beefs
   281 / 946
06 ноября в 18:00
Ждём побед...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   73 / 946
06 ноября в 17:10
А нам зачем этот график. Нам счет давай, Победы.. ... 😁
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
06 ноября в 16:31
Удачи сборной России .
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 16:17
Серъёзный график.
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