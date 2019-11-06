ЦСКА успешно добрался до Венгрии

ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Игроки и тренерский штаб московской команды прилетели в Будапешт, об этом сообщает пресс-служба московской команды.
Напомним, что вместе с командой отправился полузащитник Алан Дзагоев, который не играл долгое время из-за травмы.
жаль что больше писать не чего(((((((
жаль что больше писать не чего(((((((
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На повозках, что ли? Добрался! Проиграют вообще пешком назад пойдут.
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На повозках, что ли? Добрался! Проиграют вообще пешком назад пойдут.