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ЦСКА успешно добрался до Венгрии

06 ноября 2019, 16:11
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Игроки и тренерский штаб московской команды прилетели в Будапешт, об этом сообщает пресс-служба московской команды.


Напомним, что вместе с командой отправился полузащитник Алан Дзагоев, который не играл долгое время из-за травмы. 

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Морозовский
Морозовский ответил Суеверный
   3 / 946
06 ноября в 20:34
ПраПраПраПраПрадеды добрались на лошадках аж до Парижа. А чем армейцы сегодняшние хуже? Немного везения и плюс может Алан появится... Шансы есть. Венгры не подарок, но главное упаковать их.
Едут, едут по Парижу наши казаки... (31 марта 1814 года)
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   245 / 946
06 ноября в 20:00
    Т34
    Т34 ответил Суеверный
       27 / 946
    06 ноября в 19:55
    ПраПраПраПраПрадеды добрались на лошадках аж до Парижа. А чем армейцы сегодняшние хуже? Немного везения и плюс может Алан появится... Шансы есть. Венгры не подарок, но главное упаковать их.
    Поосторожней с конями надо быть в Венгрии, там немало коренного населения из цыган. И обманут, и коней уведут. А то, что Алан появится, это смешно. Ну отыграет он минут 15 - 20 и опять в лазарет на три месяца.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Т34
       380 / 946
    06 ноября в 19:55
    На лошадях? Верхом до Венгрии? Это же как они играть будут? Враскорячку? Интересно посмотреть!
    Враскорячку вчера Зенит играл
    GYTSYL
    GYTSYL
       32 / 946
    06 ноября в 19:23
    Игооорь43 держись((((
    Суеверный
    Суеверный ответил Т34
       185 / 946
    06 ноября в 18:46
    На лошадях? Верхом до Венгрии? Это же как они играть будут? Враскорячку? Интересно посмотреть!
    ПраПраПраПраПрадеды добрались на лошадках аж до Парижа. А чем армейцы сегодняшние хуже? Немного везения и плюс может Алан появится... Шансы есть. Венгры не подарок, но главное упаковать их.
    ziborock
    ziborock
       11 / 946
    06 ноября в 18:37
    Ну хоть здесь повезло!)))
    VAN ARM
    VAN ARM
       135 / 946
    06 ноября в 18:20
    а что были варианты не добраться или добраться не удачно))))))))))))))


    жаль что больше писать не чего(((((((
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       182 / 946
    06 ноября в 17:42
    С приездом, парни! Выложитесь по - максимуму, пожалуйста. Вперед, ЦСКА!
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       367 / 946
    06 ноября в 17:41
    Хорошо.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       43 / 946
    06 ноября в 17:37
    Пожелаю удачи, но шансов практически ноль Это не немотивированный Реал нахлобучить, венграм очки нужны. Так что ничейка будет за Щастье...
    Rafus Scorpius
    Rafus Scorpius
       668 / 946
    06 ноября в 17:37
    Успешно добрались...?Ну все...основной план на игру, типа выполнен?)) Ну и соккер, заголовки Соккеротжёгные))
    oFANATo
    oFANATo
       13 / 946
    06 ноября в 17:29
    Удачи в матче с венграми.
    Т34
    Т34
       27 / 946
    06 ноября в 17:21
    На лошадях? Верхом до Венгрии? Это же как они играть будут? Враскорячку? Интересно посмотреть!
    Big krendel
    Big krendel
       37 / 946
    06 ноября в 17:14
    Удачи Коням.
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 946
    06 ноября в 16:53
    Ну, вот и славненько: добрались коняшки, удачи!
    VIPded
    VIPded
       137 / 946
    06 ноября в 16:46
    Удачи ЦСКА!!!
    RIR68
    RIR68
       261 / 946
    06 ноября в 16:38
    не вижу Дзагоева! задержался в дьюти-фри?
    Юрниекс
    Юрниекс
       141 / 946
    06 ноября в 16:37
    Нашим конечно удачи...но почему добрались...Да и Дзагоев...его что на поле выпустят...пишите всякую хрень..
    Charlie Scene
    Charlie Scene ответил Т34
       895 / 946
    06 ноября в 16:25
    ЦСКА успешно добрался до Венгрии ------------------------------------------------- На повозках, что ли? Добрался! Проиграют вообще пешком назад пойдут.
    На лошадях )
    Т34
    Т34
       27 / 946
    06 ноября в 16:20
    ЦСКА успешно добрался до Венгрии
    -------------------------------------------------
    На повозках, что ли? Добрался! Проиграют вообще пешком назад пойдут.
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    06 ноября в 16:14
    Пожелаем удачи армейцам!
    FROBI
    FROBI
       129 / 946
    06 ноября в 16:12
    Горящий тур )
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