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Флик: «„Бавария“ мало что позволила „Олимпиакосу“»

07 ноября 2019, 03:53
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я наслаждался игрой, так как команда показала свой уровень. Мы можем быть очень довольны показанной игрой, можем быть довольны игрой каждого. Команда хорошо поработала и была вознаграждена. Мы мало что позволили сопернику, в обороне мы располагались очень грамотно. После предыдущих матчей мы ставили перед собой цель обороняться на чужой половине поля и владеть инициативой.

В общем и целом команда всё сделала хорошо. Мы постоянно оказывали давление на соперника. «Олимпиакос» очень компактно оборонялся. В первом тайме мы слишком часто принимали неверные решения, так как у чужих ворот было очень мало пространства. После перерыва мы стали играть лучше и были вознаграждены. Теперь мы должны быстро восстановиться, дальше доводить всё до автоматизма и оптимально подготовиться к субботе.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
07 ноября в 09:37
Ковачу это уже все рано не поможет.
Лиговский
Лиговский
   348 / 946
07 ноября в 05:53
Бавария сильнее.
Cremen
Cremen
   242 / 946
07 ноября в 05:46
Баварию с победой!
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