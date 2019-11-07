Гвардиола: «Иличич сыграл очень умно, сделав так, чтобы Браво его зацепил»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвёл итоги матча с «Аталантой» (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это был первый раз, когда я играл с тремя голкиперами в одном матче.

Страшно стало после красной карточки [Браво], потому что у нас было очень много атакующих игроков на поле. Илилич сыграл очень умно, оставив свою ногу, чтобы Клаудио её зацепил. Это фол последней надежды, там был контакт, так что это красная карточка, без сомнений. В тот момент я должен был решить, кто должен встать в ворота.

Я знал, что «Аталанта» играет очень напористо, мы допустили несколько ошибок, но заплатили за них. В Италии знают, на что способна «Аталанта», так что я очень рад, что мы позволили нанести им лишь один удар в створ ворот, когда перчатки надел Уокер. Это действительно хороший результат для нас.

Мы должны были удваивать преимущество до перерыва, но увы. Иногда лучше не одерживать победу. Мы ни к кому не относимся с недооценкой. Просто посмотрите на вчерашние результаты [в Лиге чемпионов].

Я бы никогда не стал недооценивать «Аталанту». Все итальянцы знают, что четыре очка в двух матчах против неё – это прекрасный результат.